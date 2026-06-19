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"Rosenheim-Cops"-Star Ursula Maria Burkhart spricht über Zukunft im ZDF
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Bei den "Rosenheim-Cops" hat sich zuletzt einiges verändert. Nach mehreren Abschieden fragen sich viele Fans: Wer bleibt der beliebten ZDF-Serie treu? Jetzt spricht Ursula Maria Burkhart überraschend offen über ihre Zukunftspläne.
Die Veränderungen bei den "Rosenheim-Cops" sind unübersehbar. Mehrere bekannte Gesichter haben sich zuletzt von der beliebten ZDF-Serie verabschiedet. Umso größer ist bei vielen Fans die Frage: Wer bleibt dem Erfolgsformat auch in Zukunft erhalten? Jetzt hat Ursula Maria Burkhart eine klare Botschaft für die Fans der Serie.
"Die Rosenheim-Cops" siehst du am Dienstag um 19:25 Uhr
So denkt Ursula Maria Burkhart über ihre Zukunft
Seit 2014 gehört die Schauspielerin als Marianne Grasegger fest zum Kosmos der "Rosenheim-Cops". Mit ihrer originellen Art ist sie für viele Zuschauer:innen längst nicht mehr aus der Serie wegzudenken. Ein Leben ohne die Serie? Ganz ausschließen möchte das Ursula Maria Burkhart zwar nicht, ihre Worte zeigen aber deutlich, wo ihr Herz aktuell schlägt. Burkhart sagt im Interview mit der "Abendzeitung":
Wenn es unbedingt sein müsste, könnte ich mir ein Leben ohne die 'Rosenheim-Cops' vorstellen, aber ich möchte mir das nicht vorstellen und das muss ich ja momentan auch nicht.
Und sie macht deutlich, warum: "Ich fühle mich hier mit meiner Rolle 'Marianne Grasegger' wahnsinnig wohl und freue mich auf jeden Drehtag."
Für Fans ist das eine klare Botschaft. An einen Abschied denkt die Schauspielerin derzeit offenbar nicht. Ganz im Gegenteil:
Ich liebe meine Figur und das Team so, dass ich nie über einen Ausstieg nachgedacht habe.
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"Die Rosenheim-Cops": Abschiede verändern den Drehalltag
Ruhig geblieben ist es hinter den Kulissen zuletzt dennoch nicht. Mit mehreren Personalwechseln verändert sich auch das vertraute Bild der Rosenheimer Polizeistation.
Besonders spürbar wird das für die 65-Jährige durch die neue Rolle ihrer langjährigen Kollegin Sarah Thonig. Die übernimmt künftig andere Aufgaben und steht dadurch nicht mehr wie gewohnt an ihrer Seite.
Ganz allein bleibt Marianne Grasegger jedoch nicht. Bereits bekannt wurde, dass ein neuer Kollege ihren Arbeitsalltag bereichern soll. Für die Zuschauer:innen dürfte das frischen Wind in die kommenden Folgen bringen.
Marianne Grasegger: Die Fans begleiten sie bis heute
Dass die Serie längst Kult-Status erreicht hat, erlebt der ZDF-Star auch fernab des Sets. Immer wieder wird sie im Alltag auf ihre Rolle angesprochen.
Ich werde tatsächlich oft auf der Straße angesprochen und freue mich immer, wie viele Menschen doch 'Die Rosenheim-Cops' schauen.
Für die Fans der Serie klingt das nach einer guten Nachricht: Ursula Maria Burkhart fühlt sich bei den "Rosenheim-Cops" weiterhin wohl und scheint der ZDF-Erfolgsserie noch lange erhalten zu bleiben.
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