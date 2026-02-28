Wochen-Vorschau "Ein Hof zum Verlieben"-Vorschau ab 2. März: Startet Laura einen Neuanfang am Bodensee? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Anna-Maria Hock Diana Staehly spielt die Rolle von Laura Albers in "Ein Hof zum Verlieben". Bild: Joyn

Am 2. März startet mit "Ein Hof zum Verlieben" eine neue Daily-Serie in SAT.1 und auf Joyn. In der Hauptrolle ist Diana Staehly als Rechtsanwältin Laura Albers zu sehen, die unerwartet einen Apfelhof am Bodensee erbt. Das erwartet dich in den ersten Episoden.

Apfelduft liegt in der Luft - und ganz viel Romantik! "Ein Hof zum Verlieben" kannst du ab sofort schon auf Joyn streamen

Folge 1 (2. März): "Plötzlich Apfelhof" Das Leben von Rechtsanwältin Laura Albers wird durch einen Notartermin komplett auf den Kopf gestellt. Plötzlich ist sie Besitzerin eines Apfelhofs, von dem sie bislang nichts wusste. Vier Jahre zuvor ist ihr Mann David bei einem Autounfall gestorben. Nach dem Tod ihres Schwiegervaters wird Laura nun Erbin des Apfelhofs. In der ersten Folge kommt Laura an den Bodensee und erfährt, dass ihr gestorbener Ehemann nicht immer ganz ehrlich zu ihr war. Was seine Familie angeht, hat David nicht die Wahrheit gesagt. Sein Vater ist gar nicht schon vor Jahren gestorben, sondern erst kürzlich. Sie kann es nicht fassen, dass sie jahrelang belogen wurde. Am Bodensee trifft die Rechtsanwältin auf die Zwillinge Anna (Susan Hoecke) und Tim (Moritz Otto). Noch ahnen die beiden nicht, wie sehr diese Begegnung ihr Leben verändern wird. Auf dem Apfelhof läuft nicht alles nach Plan. Regina Dornbusch (Katharina Hoffmann) hofft, den Obstanbaubetrieb des Verstorbenen übernehmen zu dürfen. Ihr Sohn Oliver (Stephan Käfer) verhält sich bereits so, als gehöre ihm der Hof. Georg versucht derweil, Laura dazu zu überreden, den Apfelhof zu behalten. Wird sie sich entscheiden, am Bodensee ein neues Leben zu beginnen?

Montag, 02.03. 18:00 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Plötzlich Apfelhof

Folge 2 (2. März): "Der Vertrag" Laura trifft auf Davids ehemalige Freunde. Eine Frage lässt sie nicht los: Warum hat ihr Mann ihr seine Vergangenheit verschwiegen? Sie erfährt, dass es zwischen Vater und Sohn vor seinem Tod einen heftigen Streit gab, weil David den Hof nicht übernehmen wollte. Sie entschließt sich dazu, erst einmal am Bodensee zu bleiben. Die Zwillinge Anna und Tom feiern Geburtstag. Ihr Ehrentag ist geprägt von den Erinnerungen an ihren alten Freund David. Regina versucht währenddessen, den Kaufvertrag für den Apfelhof in die Hände zu bekommen. Als Laura von Reginas Gebot erfährt, verschweigt ihr Georg (Volker Meyer-Dabisch) bewusst, dass Josef ihr den Hof eigentlich verkaufen wollte. Regina erklärt Laura, dass der Vertrag bei Josef zur Unterschrift vorlag. Laura weiß als Rechtsanwältin aber ganz genau, dass der Vertrag so nicht rechtskräftig ist.

Montag, 02.03. 18:30 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Der Vertrag

Folge 3 (3. März): "Überraschender Besuch) Laura kann immer noch nicht fassen, dass sie plötzlich Erbin eines Apfelhofs ist. Die Situation wächst ihr über den Kopf. Wollte Josef den Hof wirklich an Regina Dornbusch verkaufen? Am liebsten würde sie sofort abreisen und wieder ihrem gewohnten Alltag in der Anwaltskanzlei nachgehen. Sie ruft ihre Mutter Henriette Baum (Gitta Schweighöfer) an, um sie um Rat zu fragen, doch sie ist nicht zu erreichen. Umso mehr freut sich Laura , als ihre Mutter überraschend auf den Apfelhof kommt, um ihr zur Seite zu stehen. Bei Moritz (Markus Ertelt) läuft nicht alles rund. Er hat seine Familie durch eine Aktienspekulation in den finanziellen Ruin getrieben. Tim (Moritz Otto) kümmert sich derweil um Regina, weil es ihr gesundheitlich nicht gut geht. Oliver bedankt sich daraufhin bei ihm, doch Tim macht ihm schnell deutlich, dass dies nichts an der Feindschaft zwischen den beiden ändert.

Dienstag, 03.03. 18:00 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Überraschender Besuch

Folge 4 (3. März): "Erste Hilfe" Wie geht es mit dem Apfelhof weiter? Laura wird bewusst, dass die Zukunft des Hofs ganz allein an ihr hängt. Sie entschließt sich deshalb dazu, doch noch ein wenig länger am Bodensee zu bleiben. Moritz fällt es schwer, die finanziellen Probleme vor Anna zu verbergen. Er ist fassungslos, dass seine Aktien nichts mehr wert sind und fühlt sich schuldig, weil er die gesamten Familienersparnisse verloren hat. Von seinem Sohn Ludwig (Nikolaus Lessky) wird Moritz aufgefangen. Er erzählt ihm allerdings nicht genau, was passiert ist, deutet aber an, dass etwas sehr Schlimmes vorgefallen ist. Beim Notar fragt Laura nach, ob es wirklich einen Kaufvertrag zwischen Regina und Josef gab. Doch er kann ihr keine klare Antwort darauf geben.

Dienstag, 03.03. 18:30 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Erste Hilfe

Folge 5 (4. März): "Gewinne und Verluste" Laura meldet sich bei Davids Kumpel Tim, um endlich Klarheit und Antworten zu bekommen. Er zeigt ihr daraufhin einen Ort, an dem er als Jugendlicher viel Zeit mit David verbracht hat. Tim merkt, dass er Laura am liebsten gar nicht gehen lassen möchte. Hat es zwischen den beiden etwa gefunkt? Moritz plagen die Gewissensbisse. Er kann Anna nicht mehr verheimlichen, dass er das Geld für die nächste Tilgungsrate des Hauskredits vollständig verloren hat. Als Anna das erfährt, ist sie fassungslos. "Ich habe dir vertraut, Mann!", schreit sie ihn an. Ob sich die beiden wieder versöhnen?

Mittwoch, 04.03. 18:00 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Gewinne und Verluste

Folge 6 (4. März): "Alte Rivalitäten" Zwischen Moritz und Anna ist die Situation weiterhin angespannt. Anna kann einfach nicht glauben, dass ihr Mann sie hintergangen und das ganze Geld verloren hat. Moritz überlegt daraufhin, seine Harley zu verkaufen. Doch Tim rät ihm davon ab. "Du liebst doch deine Maschine", meint er. Moritz verrät ihm jedoch nicht den Grund dafür, warum er das Motorrad verkaufen will. Laura erklärt Regina derweil, dass sie keinen Kaufvertrag gefunden hat und deshalb unsicher ist, ob Josef den Apfelhof tatsächlich an sie verkauft hätte. Oliver übernimmt unterdessen die Verhandlungen und hofft darauf, Laura mithilfe seines Charmes überzeugen zu können. Mit Tim teilt Laura ihre Sorgen. Soll sie den Apfelhof wirklich verkaufen? Sie ist unschlüssig und hofft auf einen Rat von ihm.

Mittwoch, 04.03. 18:30 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Alte Rivalitäten

Folge 7 (5. März): "Familienbande" Maja (Carlotta Truman) kommt überraschend auf den Apfelhof. Sie trifft dort auf Georg. Dieser ist aber total überrumpelt und fragt sie zunächst, ob sie sich verirrt hat. Laura versucht unterdessen, sich bei Ludger Holtmann (Mirco Reseg) Klarheit über den Verkauf des Apfelhofs zu verschaffen. Wollte Josef wirklich an Regina verkaufen? Mit ihrer juristischen Expertise kann Laura dabei punkten. Für die Rechtsanwältin steht nach dem Gespräch fest: Sie will den Hof verkaufen.

Donnerstag, 05.03. 18:00 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Familienbande

Folge 8 (5. März): "Fluchtgedanken" Laura und Henriette sind überglücklich, dass Maja ihnen einen Überraschungsbesuch am Bodensee abstattet. Was das Erbe wirklich für sie und ihre Familie bedeuten würde, wird Lauras Tochter Maja in der neuen Folge klar. Erst versucht sie, dem Gefühlschaos zu entfliehen, doch das klappt nicht. Ihr wird alles zu viel. Laura überlegt daraufhin, die Zelte am Bodensee abzubrechen und doch wieder in ihre Heimat nach Hamburg zu fahren. Moritz und Anna sind immer noch von Geldsorgen geplagt. Anna überlegt daher, den Job zu wechseln und nicht mehr als mobile Pflegerin zu arbeiten, sondern in einem Krankenhaus in Friedrichshafen. Das gefällt Regina allerdings überhaupt nicht.

Donnerstag, 05.03. 18:30 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Fluchtgedanken

Folge 9 (6. März): "Perspektiven" Henriette fürchtet, dass Majas Erinnerungen an den Tod ihres Vaters wieder hochkommen könnten. Sie versucht, sie von der Situation abzulenken. Doch das fällt ihr gar nicht so leicht. Moritz und Anna lehnen Reginas Privatdarlehen ab. Doch dann macht Regina ihnen ein Angebot, das sie eigentlich nicht ausschlagen können. Werden sie es annehmen? Laura und Tim verbringen zusammen Zeit. Er bringt ihr auf einer Wiese bei, wie man ein Surfbrett benutzt. Die beiden haben viel Spaß zusammen, lachen herzlich und tauschen intime Blicke aus. Doch dann taucht Oliver auf und Laura entscheidet sich dazu, mit ihm den Apfelanbaubetrieb der Dornbuschs zu besichtigen. Wird sie seiner Familie den Hof wirklich verkaufen?

Freitag, 06.03. 18:00 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Perspektiven

Folge 10 (6. März): "Alte Fehde" Tim ist aufgebracht, als Moritz ihm beichtet, dass er das gesamte Geld der Familie verloren hat. Als er von Reginas Job-Angebot hört, zeigt er sich jedoch skeptisch. Laura will endlich von Oliver wissen: Was sind seine Pläne für den Apfelhof? Kann er sie von seinen guten Absichten überzeugen? Er will ihr ein Angebot für den Apfelhof zukommen lassen. Maja wird in der neuen Folge mit der Vergangenheit ihres Vaters konfrontiert. Ihr fällt es schwer, mit der Situation umzugehen. Ihr wird bewusst, dass sie ihren Vater kaum kannte. Ob sie trotzdem am Bodensee bleiben wird?