"Ein Hof zum Verlieben" Äpfel bringen ihm Erfolg: SAT.1-Star Volker Meyer-Dabisch verfolgt große Pläne Volker Meyer-Dabisch spielt Apfelbauer Georg bei "Ein Hof zum Verlieben". Bild: Gartner

Als Apfelbauer in der Sat.1-Serie "Ein Hof zum Verlieben" erobert er bald den Vorabend - doch Volker Meyer-Dabisch kann weit mehr als Landidylle. Im Joyn-Interview verrät er, welche Projekte noch anstehen und warum er sich garantiert nicht auf eine Rolle festlegen lässt.

Durch und durch Apfelbauer? In der neuen Daily-Soap "Ein Hof zum Verlieben" gibt Schauspieler Volker Meyer-Dabisch den bodenständigen Apfelbauern Georg. Mit großer Wärme spielt er den eigenwilligen Charakter und macht ihn zu einem der Herzstücke der neuen Serie. Besonders freut er sich, mit Katharina Hoffmann gemeinsam vor der Kamera zu stehen. Seit vierzig Jahren spielt er immer wieder mit ihr zusammen - dabei werden sie in der neuen Serie verfeindet sein: "Wir hassen uns im Film und lieben uns in Wirklichkeit", erklärt er schmunzelnd.

Alte Weggefährtin, neue Konflikte Die Figuren von Volker Meyer-Dabisch und Katharina Hoffmann teilen in der Serie eine Vergangenheit – konkrete Einblicke möchte der Schauspieler dazu allerdings noch nicht geben. Besonders begeistert zeigt er sich von der Dynamik innerhalb des gesamten Ensembles. Für ihn ist klar, dass "Ein Hof zum Verlieben" ein breites Publikum anspricht: "Ich denke, es ist für jede Altersgruppe etwas dabei."

Was ich ganz toll finde an dem Format, ist, dass wir nicht nur eine Hauptperson haben, sondern einen vielfältigen Cast mit ganz viel spannenden Geschichten." Volker Meyer-Dabisch