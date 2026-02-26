Exklusiv
Emmy Pilawa im Joyn-Interview über "Ein Hof zum Verlieben": "Bin das Mean Girl!"
Veröffentlicht:von Anna-Maria Hock
Jörg Pilawa steht seit über 30 Jahren vor der Kamera. Doch er ist nicht der einzige Pilawa, der eine Karriere im TV anstrebte: Seine Tochter Emmy ist ab Montag, 2. März, in SAT.1 und auf Joyn in "Ein Hof zum Verlieben" zu sehen. Im Joyn-Interview spricht sie mit uns über ihre Rolle.
Apfelduft liegt in der Luft - und ganz viel Romantik!
Erste Details über ihre Rolle
Emmy Pilawa ist in der neuen SAT.1-Daily-Serie in einer wiederkehrenden Nebenrolle mit dem Namen Pia Kunze zu sehen. In den ersten Episoden taucht sie zwar noch nicht auf, aber sie freut sich trotzdem schon sehr auf ihr Debüt in der Serie. "Ich bin aufgeregt", gesteht sie im Joyn-Interview bei der Premiere zu "Ein Hof zum Verlieben" in Berlin.
Über ihre Rolle verrät sie im Interview: "Meine Rolle sorgt für ein bisschen Drama, was ganz cool ist. Ich bin ein bisschen das Mean Girl!"
Von der neuen Serie können die Zuschauer:innen auf jeden Fall eines verraten. "Viel Drama!", gibt Emmy preis. Doch nicht nur das: "Da sind auch viele Themen dabei, die mich berührt haben."
Für Emmy Pilawa ist es nicht die erste Rolle
Die Schauspielkarriere der 26-Jährigen begann 2021 am Theater. Seitdem war sie in vielen verschiedenen Rollen am Theater zu sehen. Doch auch im TV konnte Emmy bereits einige Erfahrungen sammeln. So spielte sie unter anderem in "Helen Dorn - Der deutsche Sizilianer" (2023), in einer Episode der "Landarztpraxis" (2023) und in "Der Flensburg-Krimi - Der Fall Lorenz" (2025) mit.
Alle Folgen von "Die Landarztpraxis" sind auf Joyn verfügbar
