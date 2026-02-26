Interview vor der Premiere "Ich bin eine ganz verrückte Oma" - Gitta Schweighöfer vor der Premiere zu "Ein Hof zum Verlieben" Veröffentlicht: Vor 40 Minuten von Annalena Graudenz Gitta Schweighöfer ist privat und in ihrer neuen Rolle ein echtes Energiebündel. Bild: IMAGO/Gartner

Bei der Premiere der neuen Serie "Ein Hof zum Verlieben" zeigte sich Gitta Schweighöfer gut gelaunt, offen und herrlich selbstironisch. Im Gespräch mit Joyn verriet die Schauspielerin Details, was sie mit ihrer Rolle verbindet und weshalb sie sich selbst als verrückte Oma bezeichnet.

Während normalerweise die Kinder berühmter Eltern in deren Schatten stehen, ist es bei Gitta Schweighöfer etwas anders. Als Mutter von Matthias Schweighöfer, der augenscheinlich Spaß an Unterhaltungsshows wie "Wer stiehlt mir die Show" hat und gern im Rampenlicht steht, fühlt sich seine Mutter auf der Theaterbühne und in festen Rollen wohler. Das hat sie uns gerade bei der Premiere von "Ein Hof zum Verlieben" verraten.

"Ein Hof zum Verlieben": Diese Rolle spielt Gitta Schweighöfer Ab dem 2. März 2026 ist die 72-Jährige nun in der neuen Vorabendserie von SAT.1 zu sehen. In "Ein Hof zum Verlieben" übernimmt Schweighöfer eine Nebenrolle, die es in sich hat. "Ich spiele eine Figur, die da alles ein bisschen aufmischt", erzählt sie amüsiert. "Ich bin halt auch eine ganz verrückte Oma." Mehr will sie zwar noch nicht vorwegnehmen, doch eines ist klar: Ihre Figur sorgt für frischen Wind auf dem idyllischen Apfelhof am Bodensee. Die Serie wird unter der Woche täglich um 18 Uhr auf SAT.1 zu sehen sein sowie kostenlos im Stream auf Joyn. Im Zentrum steht eine Hamburger Anwältin, gespielt von Diana Staehly, die überraschend einen Apfelhof am Bodensee erbt und sich jetzt nicht nur mit der Vergangenheit ihres verstorbenen Mannes auseinandersetzen muss – sondern auch mit ihrer eigenen Zukunft. Geplant sind vorerst 120 Folgen, also beste Voraussetzungen für viele emotionale Momente, große Gefühle und unerwartete Wendungen. Neben Spannung, kann das Publikum ebenfalls humorvolle Unterhaltung erwarten. Dafür wird Gitta Schweighöfer mit ihrer Rolle als Oma mit Sicherheit sorgen. "Ich bin ja sowieso keine Normale. Immer einen Touch drüber", sagt sie lachend. Genau diese Mischung aus Charme, Temperament und einem Hauch Exzentrik scheint neben der Privatperson auch ihren Seriencharakter auszuzeichnen.

Vom Theater ins TV Auf dem roten Teppich wird schnell klar: Die Schauspielerin liebt Charaktere mit Ecken und Kanten. Rollen, die nicht glattgebügelt sind, sondern auch mal anecken dürfen. Spießige, langweilige Rollen? Bloß nicht. "Ich bin eine Oma, die halt sehr, sehr locker ist", beschreibt sie sich selbst. Diese Lockerheit spiegelt sich auch in ihrer Spielweise wider. Als ausgebildete Theaterschauspielerin liebt sie es, sich künstlerisch in ihren Rollen auszudrücken. In Zukunft kann sich Schweighöfer vorstellen, auch mal eine Liebhaberin oder eine "fiese Zicke" zu spielen. Gerade ist sie offen für Rollenangebote und gespannt, wie "Ein Hof zum Verlieben" beim Publikum ankommen wird. Nur als Gitta Schweighöfer in Unterhaltungsshows aufzutreten kann sie sich nicht vorstellen. Das überlässt sie lieber ihrem Sohn.