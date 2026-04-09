Neue Daily Soap Moderne Märchenwelt: Das sagt unsere Gen-Z-Autorin zu "Ein Hof zum Verlieben" Aktualisiert: Vor 16 Minuten von Linn Petersen "Ein Hof zum Verlieben" erzählt die Geschichte von Laura Albers (Diana Staehly): Sie ist Mutter, Anwältin - und neuerdings Erbin eines Apfelhofes. Bild: Joyn/Svenja Blobel/Adobe Stock/Sabbir Digital/Vector light Studio/tanandaa/Ramona

Familie, malerisches See-Leben und ganz schnelle Freundschaften: Einfach an einen Ort ziehen und sofort Teil davon sein. Gibt es das eigentlich in echt auch? Unsere Gen-Z-Autorin fängt das Träumen an.

Apfelduft liegt in der Luft - und ganz viel Romantik! "Ein Hof zum Verlieben" kannst du ab sofort schon auf Joyn streamen

Wer kitschige Weihnachtsfilme kennt, kennt die Schablone: Eine Frau mit wichtigem Großstadt-Life muss ganz dringend in einen ländlichen Ort reisen, der irgendwie mit der persönlichen Vergangenheit zu tun hat. Nach der Anfangszeit steht fest, dass sie dort dringend gebraucht wird und sich entscheiden muss: Der neuen Welt wieder den Rücken kehren und nach Hause fahren? Oder doch alles daheim aufgeben und bleiben? Aber nein, das geht doch nicht! Sie hat doch das Leben in der Stadt! Und der wichtige Job! Das kann sie doch alles nicht einfach so zurücklassen! Der Inhalt von "Ein Hof zum Verlieben" passt natürlich perfekt in die Schablone: Das Leben der Hamburger Anwältin Laura Albers (Diana Staehly) wird komplett über den Haufen geworfen: Sie erbt plötzlich einen Apfelhof von ihrem verstorbenen Schwiegervater, von dem sie nie etwas wusste. Vier Jahre nach dem Tod ihres Mannes David steht sie damit vor der großen Frage, warum dieser seine Familie und Vergangenheit immer verschwiegen hat. Außerdem soll der familiengeführte Hof mitsamt jahrelanger Arbeiter:innen an ein geldgieriges Unternehmen verkauft werden. Das kann Laura nicht zulassen! Also wagt sie den großen Schritt, zieht an den Bodensee und findet dort nicht nur ein neues Zuhause, sondern auch (ratet mal, was?) die Liebe. Doch über allem liegt ein Geheimnis, das ihr Glück jederzeit zerstören könnte.

Zwischen kitschig und irgendwie doch ziemlich schön Da ich ein blutiger Soap-Anfänger bin, finde ich womöglich Dinge schön und komisch, die Daily-Ultras schon längst kennen. Dennoch muss ich die Schauspielerei ansprechen … Bei manchen Szenen frage ich mich ehrlich, wie die Regie das absegnen konnte. So, als ob ich das viel besser könnte. Haha, ja, genau. Mich catchen sofort die Zwischenschnitte der verschiedenen Szenen: idyllische Bilder des Bodensees aus der Vogelperspektive. Malerische Aussichten, ganz viel Grün, Ruhe und Stille. Allesamt unterlegt mit einer so überraschenden Auswahl an Songs, ich stutze nach mehreren Folgen immer noch. (One Direction, Coldplay, Taylor Swift, you name it.) Es sind Lieder, die ich mit meinem eigenen Leben verbinde, also springe ich während des Schauens zwischen moderner Märchenwelt und Realität hin und her. Eine wilde Mischung der Gefühle. Ich glaube auch, dass ich noch nie eine so grüne Serie gesehen habe. Alles blüht und strahlt, die Natur ist hier Haupt- nicht Nebencharakter. In meinen Gedanken plane ich bereits meinen Umzug an den Bodensee.

Starte jetzt mit der ersten Folge "Ein Hof zum Verlieben" Ganze Folge Ein Hof zum Verlieben Plötzlich Apfelhof Verfügbar auf Joyn Folge vom 02.03.2026 • 23 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Team Apfelhof Nach wenigen Folgen habe ich die Charaktere schon sehr ins Herz geschlossen, alle sind lieb, offen, hilfsbereit. Laura Albers wird herzlich aufgenommen, so als hätten alle nur darauf gewartet, dass sie an den Bodensee zieht. Und wie toll ist bitte Herr Arntz (Volker Meyer-Dabisch)? Zu Beginn so grummelig, aber mit großem Herz und ich bin ganz entzückt, wie Opa-ig er mit Lauras Tochter Maja (Carlotta Truman) umgeht! Dass der Apfelhof verkauft werden soll, macht ihm fast am meisten zu schaffen, schließlich ist er auf und mit dem Hof aufgewachsen. Mir wird ganz schwer ums Herz. Lasst mich doch den Apfelhof übernehmen, die Laura möchte den eh nicht! Regina Dornbusch (Katharina Hoffmann) übernimmt die Rolle der gierigen Käuferin, die alles daran setzt, den romantischen Hof zu kaufen und Geld rauszuschlagen - am Anfang irgendwie cringe (unter anderem wegen der komischen Schauspielerei) und auch extrem nervig. Excuse me, wie kann sie es wagen, so herzlos den Hof an sich reißen zu wollen? Ich verteidige in Gedanken direkt den Hof mitsamt Familie - hier hat die Show mich schon mal erfolgreich in die Storyline gezogen. Aber nachdem ich mich in die Serie hineingeschaut habe und ich es mir recht überlege, finde ich die schicke, ältere Dame mit Selbstbewusstsein doch ziemlich cool: "Ich will keine Sympathie - ich will den Hof". Eine Frau, die weiß, was sie will.