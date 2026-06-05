Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf hatten eigentlich nur 15 Minuten Sendezeit gewonnen. In Absprache mit ProSieben bekamen sie am Donnerstag allerdings einen viel größeren Programmplatz zur Verfügung gestellt. Worum es bei der Dokumentation, die bei "Joko & Klaas LIVE" gezeigt wurde, ging und wo du sie noch einmal sehen kannst, erfährst du hier.

So kam es zur Joko-&-Klaas-Aktion "Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" hieß es am Mittwoch, 3. Juni 2026, zur besten Sendezeit auf ProSieben und Joyn. Doch obwohl der Sender ganze 777 seiner besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen die beiden Entertainment-Stars ins Rennen geschickt hatte, ging das Moderatoren-Duo am Ende als Sieger hervor. Wie immer erfolgte die Einlösung des Gewinns (ein Gutschein über 15 Minuten Live-Sendezeit) direkt einen Tag nach der Erstausstrahlung der "Joko & Klaas gegen ProSieben"-Folge, in der das Duo die 15 Minuten gewonnen hat. Am Donnerstagabend war es also wieder soweit: Pünktlich um 20:15 Uhr sind Joko und Klaas mit einem von ihnen gestalteten Programm auf Sendung gegangen. Dabei gab es eine große Überraschung.

Deutlich mehr als 15 Minuten live: Das haben Joko und Klaas am Donnerstag gemacht Die Besonderheit bei "Joko & Klaas LIVE" am 4. Juni 2026: Das Sonderprogramm auf ProSieben ging diesmal deutlich länger als nur 15 Minuten. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf überließen ihre erspielte Sendezeit auf ProSieben erneut Menschen und Bildern, die gehört und gesehen werden sollten. Statt, wie gewohnt, 15 Minuten zeigten Joko, Klaas und ProSieben eine mehrstündige, werbefreie Dokumentation aus dem Osten der Ukraine.

Alltag an der Kriegsfront: #dontlookaway begleitet sechs Menschen in der Ost-Ukraine Besondere Botschaften, besondere Maßnahmen: Gemeinsam verlängern Joko, Klaas und ProSieben die übliche Viertelstunde und ändern das gesamte Abendprogramm am Donnerstag für die mehrstündige Dokumentation #dontlookaway. Sie zeigt den Alltag von sechs Menschen in der Ukraine. Über der ganzen Doku steht ein eindringlicher Appell: #dontlookaway. Der Film ist in voller Länge kostenlos zum Streamen auf Joyn und YouTube verfügbar.

Diese Doku zeigten Joko und Klaas in ihrer Sendezeit Sechs Blickwinkel, eine Botschaft: #dontlookaway. Einen Tag in ihrem Leben an der Kriegsfront im Osten der Ukraine filmen Andriy (Chirurg einer unabhängigen Luftlandebrigade), Bogdan (Freiwilligenverband der ukrainischen Großstadt Kramatorsk), Gennadiy (Leiter der Abteilung für Evakuierungsmaßnahmen "Weißer Engel" und Polizeioberstleutnant der Hauptdirektion der Nationalpolizei im Gebiet Donezk), Olha ("Parks of Kherson" des Stadtrats von Kherson) und Dmytro (Drohnen-Pilot, Aufklärungsbataillons der Luftangriffstruppen der Streitkräfte der Ukraine). Kontaktperson Vadim lebt ebenfalls in der Ukraine. Er führt die Interviews und erzählt uns #dontlookaway.

Vor einiger Zeit haben wir Kameras in die Ukraine geschickt und die Menschen gefragt: 'Was würdet ihr uns über euren Alltag erzählen?' Diese Fragestellung stand am Anfang der Dokumentation #dontlookaway.

Andriy, Bogdan, Gennadiy, Olha und Dmytro wurden gefragt, was sie über ihren Alltag erzählen würden und was man aus ihrem Leben und dem Leben ihrer Freunde und Familien sehen sollte. Die Dokumentation ist das, was sie uns allen zeigen wollen.

Großes Interesse an Ukraine-Doku von Joko und Klaas Bereits bei der Erstausstrahlung am Donnerstagabend stieß #dontlookaway auf großes Interesse und fand in den sozialen Netzwerken regen Zuspruch. Im Schnitt verfolgten 9,7 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer (Overnight-Quote) die besondere Dokumentation auf ProSieben. 2,88 Millionen Menschen (Netto-Reichweite ab 3 Jahren) schalteten über den gesamten Abend hinweg den überraschenden Film linear ein.