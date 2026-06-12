"Joko & Klaas gegen ProSieben" "Loserscheidt" und "Heuler-Umlauf": Joko und Klaas müssen sich in Pressekonferenz für schlechte Leistung rechtfertigen Aktualisiert: Vor 5 Stunden von Edwin B. Ganze Folge Joko & Klaas gegen ProSieben Joko & Klaas - Die Bankrotterklärung Verfügbar auf Joyn Folge vom 10.06.2026 • 15 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Im Staffelfinale flitzen Joko und Klaas mit Gokarts herum, malen im Kreis und gehen Steven Gätjen ordentlich auf den Zeiger. Im entscheidenden Spiel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" stehen sie mit nur zwei Vorteilen. Ob das reicht, um der peinlichen Pressekonferenz zu entkommen?

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Diese Promis fordern das Chaoten-Duo heraus Popstar Wincent Weiss

Singer-Songwriter Johannes Oerding

Schauspielerin Taneshia Abt

Moderatorin Hadnet Tesfai

"In Porridge pissen": Steven auf die Palme bringen Beim zweiten Spiel müssen die hauptberuflichen Freigeister ihren Moderator des Vertrauens aus der Fassung bringen. Nachdem die zwei Entertainer bereits die gesamte Produktionsbelegschaft auf Trab gehalten hatten, kommt jetzt der finale Gegner: Steven Gätjen. Wie zwei Brüder, die ihren Vater ärgern, gingen Joko und Klaas ihm den ganzen Tag auf die Nerven. Was ein Haufen Haferflocken damit zu tun hat, siehst du in der Show! Doch Steven ist total im Zen und will den beiden um keinen Preis einen Vorteil geben. Sogar als sie in der Mittagspause die Salattheke vor seiner Nase in die Luft jagen, läuft er einfach nur weiter. Trotz einer Ziege in seiner Umkleide und einer Mehlbombe im Studio bleibt Steven bemerkenswert gelassen.

Natürlich war ich sauer. Aber ich hätte mich noch mehr geärgert, wäre ich ausgeflippt und die beiden hätten einen Punkt gekriegt. Steven Gätjen

Hier haben die beiden zuletzt für Unruhe gesorgt Joko & Klaas gegen ProSieben Joko & Klaas sorgen für Chaos im Büro Verfügbar auf Joyn Videoclip • 16:54 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen

Nerven aus Stahl Videoclip Joko & Klaas gegen ProSieben Joko & Klaas sabotieren Steven Gätjen Verfügbar auf Joyn Videoclip • 13:16 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information In diesen Spielen hat das Duo Vorteile ergattert Spiel 1: "Speed" - gewonnen

Spiel 2: Steven nerven - verloren

Spiel 3: "Ich werfe was, dass du was siehst" - verloren

Spiel 4: "Samstag oder nicht Samstag?" - gewonnen

Spiel 5: "Im Kreis malen" - verloren

Spiel 6: "Licht an, Licht aus" - verloren

Mit zwei Vorteilen im Finale: Gibt es eine Strafe zum Staffelende? Steven Gätjen kündigt direkt die Strafe von Herrn ProSieben an: Im Falle einer Niederlage müssen die Verlierer eine Pressekonferenz abhalten, in der sie erklären sollen, warum sie denn "so schlecht" waren. Das Finalspiel trägt den Namen "Nahwurferfahrung". Hierbei müssen Joko und Klaas in einer Entfernung von 2,75m verschiedene Gegenstände werfen. Durch ihre zwei erspielten Vorteile haben sie statt 5 sogar 15 Fehlversuche. Hört sich erstmal nicht so schwer an, doch die acht Gegenstände lassen sich nicht gerade gut werfen: Zum Beispiel sind eine Pokerkarte oder eine Plastiktüte dabei.

Spoiler: Wer gewinnt die letzte Folge dieser Staffel? Drei Fehlversuche haben die beiden Modoratoren übrig. Sieben haben sie an einem verflixten DIN-A4-Blatt verspielt. Verdammt! Es sieht auch irgendwie einfacher aus als es ist. Wir haben es in der Redaktion nachgespielt und alle 15 Versuche verprasst. Nach und nach verlieren sie ihre letzten Punkte. Nur noch 0 Fehlpunkte. Selbst wenn sie den jetzt schaffen, haben sie noch vier weitere Gegenstände vor sich…

#JKvsP7-Staffel endet mit Pressekonferenz der Verlierer Es ist zum Mäuse melken. Die Aufgabe erweist sich als zu tricky, Joko und Klaas schaffen es nicht. Sehr zum Vergnügen der Zuschauer:innen, denn als Strafe gibt es eine lustige Pressekonferenz, direkt im Anschluss an die Sendung. Im Videoplayer ganz oben auf dieser Seite kannst du die Rechtfertigungsversuche der Verlierer noch einmal in voller Länge ansehen.

Wie geht es weiter? Zum Ende der Folge kündigt Steven Gätjen bereits an, dass "wir uns spätestens im Herbst wiedersehen". Bis dahin gibt es etliche Formate mit Joko und Klaas auf Joyn zu entdecken - zum Beispiel "Wer stiehlt mir die Show?", für dessen neue Staffel gerade das Panel angekündigt wurde. Oder "Experte für Alles", in dem die beiden Chaoten zuletzt die unseriösesten Ersthelfer Deutschlands gespielt haben.

"Wer stiehlt mir die Show?" im Streaming Alle Folgen jederzeit auf Joyn

"Experte für alles" im Streaming Alle Folgen jederzeit auf Joyn