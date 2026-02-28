Er zog mit Brad Pitt um die Häuser "Frühling"-Gaststar Sönke Möhring: So gelang ihm der Durchbruch Veröffentlicht: Vor 22 Minuten von teleschau - Hellmut Blumenthal Sönke Möhring ist seit 2003 im Film- und Fernsehgeschäft und drehte schon mit Hollywoodgrößen wie Brad Pitt und Ewan McGregor. Bild: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

Er ist mehr als Wotan Wilkes jüngerer Bruder: In der "Frühling"-Episode "Vergiss mein nicht" sehen wir Sönke Möhring in einer schrägen Rolle. Bekannt wurde er durch Auftritte in Filmen wie "Zweiohrküken" und "Kokowääh" - vor allem aber durch einen Part im Hollywoodkracher "Inglourious Basterds".

Ein Mittfünfziger hält sich nach einem Mountainbike-Unfall für einen 16-Jährigen: Diese Story in der ZDF-Serie "Frühling" dürfte nicht nur Hauptfigur Katja Baumann (Simone Thomalla) verwirren. Freuen dürfen sich die Fans auch auf einen großen Namen: Der an Amnesie leidende Friedel Gottwald wird in der Episode "Vergiss mein nicht" von Sönke Möhring gespielt. "Ach, der kleine Bruder von Wotan Wilke Möhring?", ist man geneigt zu fragen. Ja. Und irgendwie auch nein. Zwar sind Sönke und Wotan Wilke tatsächlich Brüder, und der "Tatort"-Star ist fünf Jahre älter. Doch klein ist der 53-Jährige schon lange nicht mehr. Spätestens seit er zusammen mit Hollywoodgrößen wie Brad Pitt, Christoph Waltz oder Ewan McGregor vor der Kamera stand.

Der Möhring-Clan Sönke Möhring hat neben Wotan Wilke noch eine ältere Schwester namens Wiebke (geboren 1970) und einen Bruder, der Hauke heißt. Geboren in Unna, ging Sönke vom Kindergarten auf die Hiberniaschule in Herne, wo er sein Abitur machte. "Ein kompletter Durchlauf sozusagen", sagte er 2015 in einem Interview mit dem Format "inherne". In dieser Stadt hatte sich die Familie 1979 niedergelassen. Vater Heiko, ein Bundeswehroffizier und späterer Unternehmensberater, war zuvor häufig versetzt worden. "Den Großteil meiner Kindheit habe ich im Grünen verbracht", erinnert sich Sönke Möhring im weiteren Verlauf des Interviews. "Mein Spielzimmer war der Gysenberg. Bei den Bauern, mit denen wir immer noch Kontakt haben, habe ich Heu geerntet und den Kuhstall ausgemistet, aber nebenan habe ich mit dem BMX-Fahrrad immer noch irgendwelche stillgelegten Zechen besucht." Die Waldorfschule, die er besuchte, förderte sein Schauspiel-Talent. Dennoch schlug er zunächst einen anderen Weg ein. "Meine Eltern wollten, dass wir Dinge probieren, bevor wir uns darüber ärgern, dass wir es nicht getan haben. Deshalb habe ich meinen Schauspieler-Wunsch hintangestellt und anderes gemacht." Nach einer Ausbildung zum Kinderpfleger lernte Sönke Möhring in Berlin Werbekaufmann - bis er schließlich zu alt für eine klassische Schauspiel-Ausbildung war. "In Deutschland nehmen die einen nur so bis Mitte 20."

Die ersten Schauspiel-Jobs "für einen Appel und Ei" Sönke Möhring gab aber nicht auf und sprang ins kalte Wasser. "Dann habe ich Workshops gemacht, hatte eine Regisseurin, die mich ein wenig protegiert hat, mich hat arbeiten lassen für einen Appel und Ei, und der Spaß und die Lust waren geweckt." Zunächst hatte er einige kleine Nebenrollen, zuweilen auch an der Seite seines Bruders Wotan Wilke. Etwa in "Anatomie 2" (2003) oder "Goldene Zeiten" aus dem Jahr 2006. Die TV-Komödie "Heiratsschwindlerin mit Liebeskummer" aus demselben Jahr ist derzeit im kostenlosen Stream auf Joyn verfügbar. Sönke Möhring hat darin einen größeren Auftritt.

Brad Pitt "ist ein total normaler, umgänglicher, netter Kollege" Der Hammer kam im Jahr 2008. Kein Geringerer als Kultregisseur Quentin Tarantino engagierte Sönke Möhring für eine kleine Rolle im Blockbuster "Inglourious Basterds". Im Film, der im Zweiten Weltkrieg spielt, sind einige namhafte deutsche Schauspieler zu sehen. Til Schweiger, August Diehl, Daniel Brühl - und eben Sönke Möhring. Hinzu kommen Superstar Brad Pitt und der künftige Oscar-Gewinner Christoph Waltz. "Mit Brad Pitt sind wir abends um die Häuser gezogen", erinnert sich Sönke Möhring in "inherne". "Er ist ein total normaler, umgänglicher, netter Kollege, der auch, wenn er nicht mehr selbst unter Power steht, einen bedingungslos weiter anspielt, während andere Kollegen sich ein Double bestellen." Und Regisseur Quentin Tarantino? "Ein wandelndes Filmlexikon, der alles und jeden kennt." An der Seite seines "Basterds"-Kollegen Til Schweiger drehte Möhring im Anschluss die Komödien "Zweiohrküken" und "Kokowääh". Zwei weitere Hollywoodstars, Ewan McGregor und Naomi Watts, traf er beim Dreh zum viel beachteten Drama "The Impossible". Eine der beiden Hauptrollen schnappte sich Möhring 2014 in der Vorabend-Krimiserie "Heiter bis tödlich: Koslowski & Haferkamp". Und in Hape Kerkelings "Der Junge muss an die frische Luft" mimte er 2018 Kerkelings Vater Heinz.