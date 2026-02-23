Dramatisches Staffel-Finale Könnte bald ein Serien-Tod bei "Frühling" bevorstehen? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Pfarrer Sonnleitner (Johannes Herrschmann) betet im Krankenhaus am Bett von Heidrun Niedermayer (Catalina Navarro Kirner), die im Koma liegt. Bild: ZDF und Barbara Bauriedl

Ab 1. März ist wieder "Frühling". Die Serie kehrt mit neuen Folgen ins ZDF zurück, nachdem der Sender die laufende 15. Staffel wegen der Übertragung der Olympischen Winterspiele unterbrochen hat. In den verbleibenden drei Episoden erwartet dich das bisher emotionalste Finale der Reihe.

Das Staffel-Finale von "Frühling" ab 1. März Sonntags um 20:15 Uhr hier im ZDF-Livestream auf Joyn

Seit 2011 ist Simone Thomalla als Dorfhelferin Katja Baumann fester Bestandteil der ZDF-Herzkino-Reihe "Frühling". Die Serie ist bekannt für ihre warmherzigen Geschichten und bayerischen Dorf-Charme, für Fälle, die Katja als ehemalige Krankenschwester mit Einfühlungsvermögen und gesundem Menschenverstand löst. Doch diesmal ist vieles anders - und die Serie steuert auf ein Finale zu, das nicht ohne Konsequenzen bleiben dürfte.

"Vergiss mein nicht": Der dramatische Start ins Staffelfinale von "Frühling" Den Auftakt macht am 1. März die Folge "Vergiss mein nicht". Dr. Schneiderhan bittet Katja um Hilfe: Friedel Gottwald hat bei einem Mountainbike-Unfall eine seltene Amnesie erlitten und glaubt, er lebe noch im Jahr 1986. Der Mittfünfziger ist überzeugt, 16 Jahre alt zu sein - der Blick in den Spiegel wird für ihn zum Schock. Als Katja Friedels Frau Lara aufsucht, erfährt sie, dass die Ehe zerrüttet ist. Für Friedel selbst existiert dieser Konflikt nicht: In seiner Erinnerung ist Lara noch seine große Jugendliebe. Parallel dazu holt die Vergangenheit den geheimnisvollen Arthur ein, der bei Pfarrer Sonnleitner Unterschlupf gefunden hat. Als ihn ein Unbekannter bedroht, beginnt seine Fassade zu bröckeln. Und auch Trixie Weber wendet sich mit einem ungewöhnlichen Anliegen an Katja: Sie soll ihr bei einem Date mit André Fabiansky heimlich eine DNA-Probe besorgen - Trixie will endlich wissen, ob er der leibliche Vater ihres Sohnes Karl ist. Katja zögert.

"Leben oder nicht!" Episode am 8. März: Avas Flucht endet in einer Tragödie Kurz vor dem Finale dreht die Serie mit "Leben oder nicht!" noch einmal auf - denn der Titel ist in dieser Folge Programm. Als die 13-jährige Ava Gartner Katja von ihrer Schwangerschaft erzählt, findet sie in ihr die einzige Person, die ohne Vorwürfe zuhört. Ihre Eltern, der 14-jährige Kindsvater Lucas und seine Mutter drängen sie zur Abtreibung - Ava will das Kind jedoch behalten. Als sich auch Lucas überfordert zurückzieht und ein gemeinsames Treffen der Familien für Ava zum Spießrutenlauf wird, verschwindet sie heimlich. Per Anhalter landet sie im Auto von Heidrun Niedermayer, die gerade aus München zurückkehrt. Die Fahrt endet für beide in einem schweren Unfall. Etwas ruhiger geht es bei Friedel und seiner Frau Lara zu: Die beiden haben sich versöhnt und möchten ihr Eheversprechen erneuern - mit Katja als Trauzeugin. Pfarrer Sonnleitner beobachtet währenddessen Arthur mit wachsendem Misstrauen, denn der gibt seine wahren Beweggründe für den Aufenthalt im Dorf nach wie vor nicht preis.