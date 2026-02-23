Dramatisches Staffel-Finale
Könnte bald ein Serien-Tod bei "Frühling" bevorstehen?
von Lars-Ole Grap
Ab 1. März ist wieder "Frühling". Die Serie kehrt mit neuen Folgen ins ZDF zurück, nachdem der Sender die laufende 15. Staffel wegen der Übertragung der Olympischen Winterspiele unterbrochen hat. In den verbleibenden drei Episoden erwartet dich das bisher emotionalste Finale der Reihe.
Das Staffel-Finale von "Frühling" ab 1. März
Seit 2011 ist Simone Thomalla als Dorfhelferin Katja Baumann fester Bestandteil der ZDF-Herzkino-Reihe "Frühling". Die Serie ist bekannt für ihre warmherzigen Geschichten und bayerischen Dorf-Charme, für Fälle, die Katja als ehemalige Krankenschwester mit Einfühlungsvermögen und gesundem Menschenverstand löst. Doch diesmal ist vieles anders - und die Serie steuert auf ein Finale zu, das nicht ohne Konsequenzen bleiben dürfte.
"Vergiss mein nicht": Der dramatische Start ins Staffelfinale von "Frühling"
Den Auftakt macht am 1. März die Folge "Vergiss mein nicht". Dr. Schneiderhan bittet Katja um Hilfe: Friedel Gottwald hat bei einem Mountainbike-Unfall eine seltene Amnesie erlitten und glaubt, er lebe noch im Jahr 1986. Der Mittfünfziger ist überzeugt, 16 Jahre alt zu sein - der Blick in den Spiegel wird für ihn zum Schock. Als Katja Friedels Frau Lara aufsucht, erfährt sie, dass die Ehe zerrüttet ist. Für Friedel selbst existiert dieser Konflikt nicht: In seiner Erinnerung ist Lara noch seine große Jugendliebe.
Parallel dazu holt die Vergangenheit den geheimnisvollen Arthur ein, der bei Pfarrer Sonnleitner Unterschlupf gefunden hat. Als ihn ein Unbekannter bedroht, beginnt seine Fassade zu bröckeln. Und auch Trixie Weber wendet sich mit einem ungewöhnlichen Anliegen an Katja: Sie soll ihr bei einem Date mit André Fabiansky heimlich eine DNA-Probe besorgen - Trixie will endlich wissen, ob er der leibliche Vater ihres Sohnes Karl ist. Katja zögert.
"Leben oder nicht!" Episode am 8. März: Avas Flucht endet in einer Tragödie
Kurz vor dem Finale dreht die Serie mit "Leben oder nicht!" noch einmal auf - denn der Titel ist in dieser Folge Programm. Als die 13-jährige Ava Gartner Katja von ihrer Schwangerschaft erzählt, findet sie in ihr die einzige Person, die ohne Vorwürfe zuhört. Ihre Eltern, der 14-jährige Kindsvater Lucas und seine Mutter drängen sie zur Abtreibung - Ava will das Kind jedoch behalten. Als sich auch Lucas überfordert zurückzieht und ein gemeinsames Treffen der Familien für Ava zum Spießrutenlauf wird, verschwindet sie heimlich. Per Anhalter landet sie im Auto von Heidrun Niedermayer, die gerade aus München zurückkehrt. Die Fahrt endet für beide in einem schweren Unfall.
Etwas ruhiger geht es bei Friedel und seiner Frau Lara zu: Die beiden haben sich versöhnt und möchten ihr Eheversprechen erneuern - mit Katja als Trauzeugin. Pfarrer Sonnleitner beobachtet währenddessen Arthur mit wachsendem Misstrauen, denn der gibt seine wahren Beweggründe für den Aufenthalt im Dorf nach wie vor nicht preis.
"Ich weiß, was du heimlich getan hast": Das dramatische Staffelfinale von "Frühling" am 15. März
Genau dort setzt das Staffelfinale an. Die finale Episode trägt den verheißungsvollen Titel "Ich weiß, was du heimlich getan hast" und läuft am 15. März. Der Unfall hat das idyllische Dorf Frühling erschüttert - und die Folgen sind noch lange nicht überstanden. Ava und Heidrun Niedermayer liegen beide im Koma, während ihre Familien gemeinsam im Krankenhaus ausharren. Dass Ava nach einem Notkaiserschnitt inzwischen Mutter eines Frühchens ist, macht die Situation nicht leichter.
Katja und Pfarrer Sonnleitner stehen den Angehörigen so gut sie können bei und übernehmen nebenbei den Betrieb von Heidruns Café, damit dort nicht alles stillsteht. Trotzdem wird der Pfarrer seine Schuldgefühle nicht los: Er war Heidrun gegenüber oft abweisend - und das bereut er nun. Gleichzeitig spitzt sich die Lage rund um Arthur zu. Ein belauschtes Telefonat und drei Fremde, die plötzlich im Dorf nach ihm fragen, bestätigen den Verdacht des Pfarrers.
Katja begleitet den noch immer gedächtniskranken Friedel bei den Vorbereitungen zur Hochzeit mit Lara - bis das Schicksal der beiden eine unerwartete Wendung nimmt. Trixie unternimmt währenddessen einen weiteren Versuch, an eine DNA-Probe von André Fabiansky zu kommen, um die Frage nach der Vaterschaft ihres Sohnes Karl endlich zu klären.
