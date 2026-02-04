15. Staffel
Arthur Moser, ein entfernter Verwandter von Pfarrer Sonnleitner, ist der Neue in der ZDF-Erfolgsserie "Frühling". Gespielt wird die etwas undurchsichtige Figur von Timur Bartels. Wir stellen euch den Schauspieler vor.
Auch im Winter schon am Start: "Frühling"
Er ist der Neue in der ZDF-Erfolgsserie "Frühling"
Auf seinem Motorrad rauscht er zu Beginn der laufenden 15. Staffel an und mischt seitdem die ZDF-Erfolgsserie "Frühling" mit Hauptdarstellerin Simone Thomalla als Dorfhelferin Katja Baumann auf. Arthur Moser, der von Timur Bartels gespielt wird, ist ein entfernter Verwandter von Pfarrer Sonnleitner (Johannes Herrschmann).
Doch bald stellt sich heraus, dass Arthur einiges zu verbergen hat - angefangen bei einer Tasche, die prall gefüllt ist mit Geldscheinen. Auch der Pfarrer kommt ins Grübeln, als sich Arthur bei einem Abendessen verplappert und seine Ex-Freundin Paula nennt, obwohl er sie zuletzt als Bianca vorstellte. Eines ist klar: Arthur möchte in Frühling bleiben … Zu sehen ist das sonntags um 20:15 Uhr im ZDF und im Livestream auf Joyn.
Das ist Schauspieler Timur Bartels
Timur Bartels, der den Neuen in "Frühling" spielt, blickt mit seinen 30 Jahren bereits auf gut zehn Jahre Erfahrung in der Schauspielbranche zurück. Am 16. September 1995 in Berlin geboren, ist Bartels zudem nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Synchronsprecher ("Wicki und die starken Männer") und Sänger aktiv.
Seinen Durchbruch feierte er in der preisgekrönten Produktion "Club der roten Bänder". In der Serie über sechs Jugendliche, die gemeinsam ihren Alltag als Patienten in einem Krankenhaus meistern, spielte er von 2015 bis 2017 als Alex eine der Hauptrollen.
Als Bleistift tanzte Timur Bartels bei "The Masked Dancer"
Danach wirkte Bartels unter anderem in verschiedenen Episoden der "SOKO"-Reihen mit, ebenso wie beim "Großstadtrevier" oder in "Bettys Diagnose". Auch in Kinofilmen wie Til Schweigers "Klassentreffen" oder "Ballon" von Michael Bully Herbig war er zu sehen. In der ZDF-Serie "Die Spezialisten - Im Namen der Opfer" spielte er in zwei Staffeln eine der Hauptrollen als Kriminalkommissar Ben Kuttner. Seinen ersten Song veröffentlichte er 2019.
Auch in Fernsehshows wirkte Timur Bartels mit. Bei der SAT.1-Sendung "Dancing on Ice" war er 2019 einer der Kandidaten, musste dann aber aus persönlichen Gründen aussteigen. In "The Masked Dancer" stellte er 2022 bei ProSieben sein tänzerisches Talent unter Beweis und belegte als Bleistift den dritten Platz.
"The Masked Dancer" kannst du kostenlos auf Joyn ansehen
Für "Frühling" machte Timur Bartels den Motorradführerschein
2023 spielte Bartels an der Seite von Til Schweiger und Tina Ruland im Kinofilm "Manta Manta - Zwoter Teil" mit. Nun also hinterlässt er als Arthur in der Serie "Frühling" Spuren, wie er es selbst auf Instagram formuliert.
Er betont: "Hat Spaß gemacht, mal wieder den moralisch eher Grauen zu spielen und ein bisschen Lärm in den Frühling zu bringen." Und noch etwas Gutes habe seine Rolle in der Serie: "Jetzt habe ich sogar einen Motorradführerschein."
