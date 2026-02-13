Seltenes Garn 15.000 Euro-Mantel: Die teuerste Wolle der Welt bei "Galileo" Veröffentlicht: Vor 21 Minuten von Carina N. Galileo Ein Mantel für 15.000 Euro: Was macht die Vikunja-Wolle zur teuersten der Welt? Videoclip • 10:10 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Galileo" begibt sich auf die Suche nach dem kostbarsten Garn der Welt. Sie führt hoch in die Anden Perus - denn dort lebt ein besonderes Tier: das Vikunja.

Extrem weich: "Galileo"-Redakteur probiert den teuren Vikunja-Mantel Fast 15.000 Euro für einen Mantel - das ist das teuerste Stück in einer Boutique in Peru. Das "Galileo"-Team befindet sich in den Anden, nahe dem Titicaca-See im Nordosten des Landes. "Galileo"-Redakteur Simon Heim darf das kostbare Stück anprobieren. Er bekommt eine Ahnung davon, was diese Wolle so begehrt macht. Dieser Mantel ist weich. Sogar sehr weich.

Fühlt sich an, als würde ich mit einem Vikunja kuscheln. "Galileo"-Redakteur Simon Heim über den 15.000 Euro-Mantel

"Galileo"-Reporter Simon probiert den 15.000-Euro-Mantel aus Vikunja-Wolle. Bild: Prosieben

Das "Galileo"-Team schnauft in den Höhen der Anden Was ist das eigentlich für ein Tier, von dem diese besondere Wolle stammt? Vikunjas sind enge Verwandten der Alpakas. Sie leben in wilden Herden hoch in den Anden. Zwei Mal im Jahr werden sie von den indigenen Bergvölkern geschoren. Wir treffen Bäuerin Benita, die Präsidentin eines lokalen Bergdorfes. Mit ihr suchen wir eine wilde Vikunja-Herde. Und wir müssen ganz schön schnaufen, um in dieser gewaltigen Höhe mit ihr Schritt zu halten.

Ich krieg kaum noch Luft "Galileo"-Redakteur Simon auf 4.500 Höhenmetern

"Galileo": Was macht Vikunja-Wolle so teuer? Ob wir Vikunjas finden werden, erfährst du in der "Galileo"-Folge. Dort erzählt uns Benita auch, wie die Tiere in der bergigen Landschaft eingetrieben und geschoren werden. Aber was macht ihre Wolle überhaupt so teuer? Einer der Gründe: Vikunja-Haar ist extrem fein. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar ist 70 Mikromillimeter dick. Bei der Kaschmir-Ziege sind es 18 Mikromillimeter - und beim Vikunja zwischen 8 und 13,5! Dadurch hält die Wolle sehr warm und ist extrem weich, aber eben auch schwer zu gewinnen. Für unseren 15.000 Euro-Mantel werden 2,5 Meter Stoff benötigt. Das macht rund drei Kilo Vikunja-Wolle von 15 verschiedenen Tieren. Was schätzt du - wie lange dauert es, einen halben Zentimeter daraus zu stricken? Das und mehr verraten wir in der Folge. Wir haben die Meisterinnen des Vikunja-Garns besucht. Die "Artesanas", also Kunsthandwerkerinnen, stellen aus dem feinen Garn Kleidung her.

Das Haar des Vikunja ist deutlich dünner als das der Kaschmirziege So dünn ist ein Vikunja-Haar im Vergleich zu Kaschmirziegen-Haar. Bild: Prosieben

Der extreme Aufwand bei der Gewinnung und Verarbeitung ist aber nicht der einzige Grund, warum Vikunja-Wolle so teuer ist. Was noch dahinter steckt, decken wir in der Folge auf.