Er wollte über somalische Piraten recherchieren und wurde ihre Geisel. Journalist Michael Scott Moore spricht mit "Galileo" über seine Zeit als Gefangener. Von Ängsten, Hoffnungen - und Momenten, in denen alles auf dem Spiel stand.

Moderne Piraten - Michael erzählt "Galileo", wie alles begann Journalist Michael erzählt bei "Galileo X-Plorer" von seiner Gefangenschaft - und dem Moment der Flucht. Bild: ProSieben

Wir schreiben das Jahr 2010, der deutsch-amerikanische Journalist Michael Scott Moore lebt in Berlin. Moderne Piraterie vor der Küste Somalias macht immer mehr Schlagzeilen. Piraten entern das deutsche Containerschiff MS Taipan. Auch eine französische Luxusyacht und ein spanischer Thunfisch-Trawler befinden sich in den Händen der Seeräuber. Michael wird neugierig. Wer sind die Menschen auf den Speed-Booten? Und was treibt sie an? Um das herauszufinden, reist der Journalist Anfang 2012 nach Somalia. Was er damals noch nicht ahnt: Erst zweieinhalb Jahre später wird er wieder nach Hause kommen. Und er wird nicht mehr derselbe sein wie zuvor, denn diese Zeit wird sein Leben verändern. Anfangs sieht noch alles nach einer erfolgreichen Recherche-Reise aus: Michael kommt am Ort des Geschehens an, taucht ins Leben der modernen Piraten ein. Er lernt sogar deren Boss kennen und spricht mit ihm über seine Motive.

So lief die Entführung durch die Piraten ab Doch von einem Moment auf den anderen ändert sich alles: Ein Pick-up-Truck voll bewaffneter Piraten versperrt Michael auf dem Rückweg in sein Hotel den Weg. Und dann geht alles ganz schnell. Die Piraten nehmen Michael in ihre Gewalt. Er hat keine Chance, zu entfliehen.

Ich konnte kaum denken. Ab dem Moment war ich ihre Geisel. Journalist Michael Scott Moore

Für den Journalisten beginnt eine Zeit der Ungewissheit und Angst. Immer wieder wechseln die Piraten ihr Versteck, dann wird Michael auf ein zuvor gekapertes Schiff gebracht. Bald erfährt er das Motiv hinter seiner Geiselnahme: Die Piraten verlangen Lösegeld in horrenden Summen. Wie er erzählt, bekam er gerade genug zu essen und zu trinken, um zu überleben. "Wir wurden fast wie Vieh behandelt", erinnert sich der Journalist. Er ist damals nicht allein: Michael lernt andere Geiseln kennen, die sein Schicksal teilen. Manche der Männer werden zu Freunden und geben ihm zumindest ein wenig Hoffnung in dieser ausweglos scheinenden Zeit. Wer die anderen Geiseln waren und woher sie kamen, erfährst du in der "Galileo X-Plorer"-Folge. Und dann kommt die Nacht, in der Michael alles aufs Spiel setzt: In einem unbeaufsichtigten Moment springt er vom Schiff ins dunkle Meer und schwimmt um sein Leben. Er will abhauen. Ob ihm die Flucht gelingt und wie es weitergeht, erzählt Michael in der "Galileo"-Folge.

Ich hörte die Piraten schreien. Lichter suchten nach mir. Michael Scott Moore während seiner Flucht

Tauche mit "Galileo" ein in die Welt moderner und historischer Piraterie Neben Michaels extremer Erfahrung beleuchtet die "X-Plorer"-Folge auch die Unterschiede zwischen modernen und historischen Piraten. Außerdem räumen wir mit Mythen auf: Hatten Seeräuber wirklich Haken und Holzbeine? Und stimmt es, dass sie immer Rum tranken? Das und vieles mehr erwartet dich bei den "X-Plorern".