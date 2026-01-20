Verrückter wohnen Alles steht Kopf: "Galileo" dreht in einem außergewöhnlichen Haus Aktualisiert: 10:18 Uhr von Carina N. Auf Joyn ansehen Upside down: Dieses Zuhause steht Kopf! Videoclip • 09:59 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der Keller ist der Dachboden, die Haustür von Dachziegeln umringt. "Galileo" war zu Besuch in dem verrückten Haus, bei dem alles Kopf steht. Das ist seine Geschichte.

Eingebettet in die flache Küstenlandschaft Frieslands steht es: das Haus, bei dem einfach alles anders ist. Nämlich anders herum. Es steht auf einem schmalen Hausdach und wird nach oben hin immer breiter. Sieht ganz schön wackelig aus - und das ist es auch: An besonders stürmischen Tagen zittern die Zimmerpflanzen, und der Boden bebt in der Wohnung der Stellingwerfs. Stabil ist es trotzdem, die Statik stimmt genau. Deshalb braucht sich Ria Stellingwerf auch nicht sorgen, wenn sie sich im wankenden "Erdgeschoss" acht Meter oberhalb des Gartens manchmal ein bisschen seekrank fühlt.

Wie kommt der auf sowas? Dieser Mann ist verrückt! Reaktion des Architekten auf die Anfrage des umgedrehten Hauses

"Galileo" blickt hinter die Haus-Fassade Reaktionen wie diese bekam Ria's Mann Peter Stellingwerf viele. Und tatsächlich ist das Projekt alles andere als leicht umsetzbar. Denn bei einem umgedrehten Haus warten beim Bau ganz andere Herausforderungen als bei einem gewöhnlichen Gebäude. Welche das sind, davon erzählt das Paar unserem "Galileo"-Team beim Hausbesuch. Fertig ist das "Upside Down-Haus" nach rund sieben Jahren Bauzeit noch immer nicht, aber die Stellingwerfs leben bereits in ihrer Dachwohnung - oder sollten wir sagen, "Erdgeschoss-Wohnung" - mit fantastischem Ausblick. Unser Kamera-Team bekommt eine exklusive Führung und darf sich in jedem Winkel des Hauses umsehen. Und ja, hier ist tatsächlich so ziemlich alles anders als bei gewöhnlichen Häusern.

Ich dachte: Wenn mir das auf den Kopf fällt, bin ich tot. Peter Stellingwerf erinnert sich an die Herausforderungen beim Bau

"Galileo" legt ab: Ein Haus wie ein Schiff? Trotz Herausforderungen und schwierigen Zeiten steht es nun in der Küstenlandschaft, das umgedrehte Haus. Die 521 Quadratmeter sind aber zu groß für die Stellingwerfs alleine. Deshalb gibt es auch eine umgedrehte Ferienwohnung und in Zukunft auch eine umgedrehte Mietwohnung. Aber wie entstand überhaupt die Idee für das verrückte Haus? Kleiner Tipp: Eine Überflutung, ein alter Bauernhof und ein Schiff spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Nicht umsonst wird Ria manchmal seekrank. Die ganze Geschichte zur Entstehung des "Upside Down-Hauses" erfährst du oben in der "Galileo"-Folge.