Hawaii ist nicht nur ein Urlaubsparadies, sondern auch eine Oase für Superreiche. "Galileo" sucht hier Mark Zuckerbergs Anwesen auf der Insel Kaua'i.

"Galileo": Millionenschwere Villen-Besichtigung auf Hawaii Hawaii ist ein Naturparadies und Sehnsuchtsort - auch für einige der reichsten Menschen der Welt. Längst hat auch der Luxus Einzug auf den Inseln gehalten. Maui gilt als Insel der Superreichen. 37 Milliardär:innen kauften dort 11 Prozent der gesamten Insel, obwohl sie nur 0,003 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Stars wie Clint Eastwood, Jeff Bezos oder Oprah Winfrey besitzen auf der Insel Maui millionenschwere Immobilien. Bevor sich unser "Galileo"-Reporter Vincent Dehler und unser Kamera-Team dem Anwesen von Mark Zuckerberg widmen, kriegen sie erstmal eine private Villen-Tour vom angesehensten Immobilien-Makler auf Hawaii: Dave Richardson. Wir treffen ihn beim Golfen mit Blick über die tropische Landschaft. Richardson betreut unter anderem Stars und Produzent:innen aus Hollywood. Mit welchen Promis der Makler schon Kontakt hatte und warum er so manche Verschwiegenheitserklärung unterschreiben musste, erfährst du in der "Galileo X-Plorer"-Folge.

"Galileo" reist zu Zuckerbergs Immobilie auf Kaua'i Der öffentlich zugängliche Pilaa Beach grenzt an das riesige Grundstück von Facebook-CEO Mark Zuckerberg in Hawaii. Bild: picture alliance / AP Photo

Auf der Insel Kaua'i will das "Galileo"-Team die teuerste Immobilie der Welt finden. Sie gehört Tech-Milliardär Mark Zuckerberg. Für angeblich 250 Millionen Euro entstehen hier aktuell zwei durch einen Tunnel verbundene gigantische Villen. Darüber hinaus befinden sich auf dem 600 Hektar großen Terrain auch eine Landwirtschaft, eine Rennbahn, ein Tennisplatz, ein Fuhrpark, eine Entsalzungsanlage, ein Wasserturm und Bürogebäude. Was hat Zuckerberg hier vor? Darüber sprechen wir mit dem Journalisten Allan Parachini, der sich seit vielen Jahren mit dem Thema beschäftigt. Besonders beliebt scheint Zuckerberg auf der Insel nicht zu sein. Auf dem Weg zu seinem Anwesenden halten wir an einem Stop-Schild, unter dem sein Name steht: "Stop - Zuckerberg". Als wir uns der rund 2,5 Kilometer langen Grundstücksmauer nähern, werden wir sofort vom Security-Personal verscheucht. Schafft es unser "Galileo"-Team, einen Blick auf die teuerste Immobilie der Welt zu erhaschen? Das und mehr erfährst du in der "Galileo"-Folge.