Donald Trump droht, Grönland zu annektieren. Gleichzeitig erlebt die weltgrößte Insel ihren bisher stärksten Reise-Boom. Wie geht es den Menschen vor Ort? "Galileo" sprach mit ihnen.

Für viele war Grönland lange nur eine weiße Fläche auf der Landkarte: Schnee, Polarbären, das ewige Eis. Doch in jüngster Zeit macht die größte Insel der Welt Schlagzeilen. US-Präsident Donald Trump droht damit, sie einzunehmen. "Wir brauchen Grönland für unsere nationale und internationale Sicherheit", so Trump. "Und auf die eine oder andere Weise werden wir es bekommen". Das "Galileo"-Team reist nach Nuuk, in die Hauptstadt Grönlands, um die Stimmung vor Ort einzufangen und mit den Menschen zu sprechen. Was halten sie von Trumps Plänen?

Wir sind nicht zu verkaufen. Wir sind ein unabhängiges Land. Annelena, Inuit aus Grönland

"Galileo" fragt nach: Was denken die Menschen in Grönland? Nach über 20 Stunden Flug landet die "Galileo"-Crew am internationalen Flughafen von Nuuk. Im Dezember 2024 eröffnet, ist er Grönlands neues Fenster zur Welt. Aber dazu später mehr. Auch im Hochsommer ist es hier frostig. Der Temperatur-Höchstwert liegt bei 15 Grad. Das ist dann wohl "Hitze" für grönländische Verhältnisse. Am Flughafen wartet Annelena. Als Ansprechperson vor Ort organisiert sie den Dreh mit und macht das Team mit den Menschen bekannt. Sie zählt zum Volk der Inuit, so wie mehr als 90 Prozent der Bevölkerung Grönlands. Rund 60.000 Einwohner:innen leben auf der Insel, ein Drittel davon in der Hauptstadt. Offiziell gehört Grönland zu Dänemark, ist aber eine autonome Region mit eigener Regierung. Annelena erklärt die Kultur der Grönländer:innen. Und schnell wird klar: Die große Mehrheit ist gegen Trumps Pläne. Laut einer Umfrage wollen 85 Prozent der Einheimischen nicht Teil der USA werden. Genau wie Annelena. Welche Motive vermuten die Menschen hinter Trumps Drohungen? Dabei kommt auch Grönlands berühmteste Influencerin zu Wort: Quapanuk Olsen, bekannt als "Q", teilt ihre Perspektive.

In Grönland besitzt niemand das Land. Es gehört genauso dir wie mir. Milu Schmit, Soldat und Inuit aus Grönland

Was hätte Grönland den USA im Ernstfall eigentlich entgegenzusetzen? Mit Milu treffen wir auch einen der rund 80 Soldat:innen der Insel. Wie ist es, in Grönland aufzuwachsen? Der 22-Jährige erzählt uns von seiner Kindheit und Jugend. Warum er ein Leben ohne McDonald's und Amazon vorzieht und er Trump sogar dankbar ist, erfährst du in unserer Grönland-Reportage.

Wie ist eine Reise ins ewige Eis? Grönland erlebt aktuell noch einen weiteren Wandel. Immer mehr Reisende entdecken die Insel für sich. Vor allem unter Natur-Fans rückt der Ort auf der Bucket List immer weiter nach oben. Die Zahl der Schiffsreisen hat sich im vergangenen Jahrzehnt mehr als verdreifacht. 2024 kamen rund 150.000 Tourist:innen nach Grönland - mehr als das 2,5-fache der lokalen Bevölkerung. Die Eröffnung des internationalen Flughafens beschleunigt die Entwicklung. Auch unser "Galileo"-Team schlüpft für einen Tag in die "Touri-Rolle" und macht das, was Reisende in Grönland eben so machen. Einen Bootsausflug buchen, einen beeindruckenden Lost Place besuchen und typische Gerichte probieren. Getrockneter Heilbutt etwa ist ein Klassiker, den die Locals abends vorm Fernseher snacken. Ein Tütchen davon kostet 20 Euro, ein Liter Milch liegt bei 5 Euro. Die Lebenshaltungskosten sind hoch - genau wie der Preis für einen Urlaub im Eis. Lohnt es sich trotzdem?

Die Natur ist wirklich magisch. Wie im Bilderbuch. Unser "Galileo"-Team sieht einen Eisberg

Wie unsere Crew Grönland als Urlaubsziel erlebt und sich der "ewige Tag" im arktischen Sommer anfühlt, verraten wir dir im Beitrag. Dort erfährst du auch, was die Einheimischen über den aufkommenden Tourismus denken - und wie sich das Eisbad bei einem Grad Wassertemperatur am arktischen Strand anfühlt.