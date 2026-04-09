Kirche und Klicks Christfluencer in Deutschland: So verbreiten sie ihren Glauben im Internet Aktualisiert: Vor 13 Minuten von Carina N. Galileo Dein Feed, dein Glaube: So beeinflussen Christfluencer auf Social Media Videoclip • 19:00 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Club statt Kirche: Sieht aus wie ein Popkonzert, ist aber ein Gottesdienst - und geht auf Insta viral. "Galileo" trifft christliche Content Creator. Gott ist für sie immer dabei - auf Social Media, dem Dancefloor, in ihrer Ehe.

Bei "Galileo": Wie leben Christfluencer:innen in Deutschland? Längst teilen Gläubige ihr Leben auf Social Media. Oft sind es junge Menschen, die mit christlichem Content auf Insta, TikTok und Co. viral gehen. Viele von ihnen sind Mitglieder in Freikirchen. Auf den ersten Blick erinnert erstmal so gar nichts an Kirche: Events in Clubs werden per Livestream übertragen. Doch was sich auf der Bühne abspielt, ist nicht nur ein Konzert, sondern auch ein Gottesdienst. "Galileo"-Reporterin Nadine Hadad möchte wissen: Wer sind diese jungen Menschen - und wie ticken sie?

Jonathan, Lea und Jesus - Liebe im modernen Christfluencertum Während traditionelle Kirchen in Deutschland weiter Mitglieder verlieren - rund 600.000 allein vergangenes Jahr - finden Freikirchen immer mehr Anhänger:innen. Zwei von etwa 300.000 von ihnen sind Lea und Jonathan. Sie teilen ihren Glauben auf Social Media und haben zusammen 90.000 Follower:innen. "Galileo"-Reporterin Nadine spricht mit Lea über ihre Beziehung. Zu der gehört nämlich nicht nur Jonathan, sondern auch Jesus.

Viele denken immer direkt 'oh, so ein Leben mit Jesus, ist das nicht voll langweilig?' Christfluencerin Lea

Nadine ist neugierig. Welche Rolle spielt Lea in dieser "Dreiecksbeziehung" als Frau? Und wie strikt werden traditionelle kirchliche Werte gelebt? Denn Freikirchen und Christfluencer:innen stehen auch immer wieder in der Kritik, konservativ zu sein und die Unterordnung von Frauen zu predigen. Auch darüber spricht die Reporterin mit einer Theologin. Was Lea und sie erzählen, erfährst du oben im Video.

Glaube auf Instagram - warum wird man eigentlich Christfluencer:in? Was treibt junge Menschen an, christlichen Content zu verbreiten? Und wie kommen sie zum Glauben, auch wenn sie nicht christlich aufgewachsen sind? Nadine geht diesen Fragen nach und stößt auf eine gemeinsame Erfahrung: "Nach schwierigen Phasen wie Mobbing, Drogenkonsum oder Depressionen fanden viele Halt in Freikirchen, die ihnen Gemeinschaft und Orientierung versprechen."

Gott, wenn du wirklich mein himmlischer Papa bist, dann gebe ich dir jetzt auch meinen Konsum. Mitglied Benjamin darüber, wie er zur Freikirche kam