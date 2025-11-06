Fliegende Untertassen Ufos im Reality-Check: Was an den Alien-Sichtungen wirklich dran ist Aktualisiert: Vor 3 Stunden Sind das Ufos? Bild: US COAST GUARD

Vermeintliche Ufo-Sichtungen sorgen immer wieder für großes Aufsehen. Zumeist stecken aber optische Täuschungen und sogar Fälschungen dahinter - oder aber der reine Glaube an Außerirdische. Welche Objekte leicht mit Ufos zu verwechseln sind.

Was ist ein Ufo? Die Abkürzung Ufo steht für "Unidentified Flying Object" (auf Deutsch: "unidentifiziertes Flugobjekt") und beschreibt ein Objekt, das Menschen am Himmel beobachten und nicht eindeutig als bekannten Flugzeugtypen oder anderes bekanntes Objekt identifizieren können. Ufo-Meldungen habe oft eine psychologische Ursache, so der Psychologe Jean-Michel Abrassart. Sie häufen sich immer dort und dann, wenn Medien über eine vermeintliche Ufo-Sichtung berichtet haben.

Die NASA und die Ufo-Forschung Die Ufo-Forschung genießt bisher keinen guten Ruf. Sie gilt oft als unseriös und ist mit einem Stigma behaftet. Das sorgt aber auch zum Teil dafür, dass auftretende Phänomene gar nicht erst gemeldet werden. Daher ist ein wichtiger Schritt, die Thematik von der Sensationslust zur Wissenschaft zu verschieben. Gerade weil es bei unbekannten Flugobjekten im Luftraum immer auch um die Frage der Sicherheit geht. Daher wurde von der NASA ein:e Direktor:in für Ufo-Forschung ernannt. Der frühere NASA-Chef Bill Nelson versprach vollständige Transparenz bei sämtlichen Entdeckungen gegenüber der Öffentlichkeit.

Ufo: Funfacts rund um fliegende Untertassen 🛸 Porzellan aus dem Weltraum: Das umgangssprachliche Wort für Ufo ist wohl nur das Ergebnis einer Vereinfachung. Der Augenzeuge Kenneth Arnold berichtete 1947, die scheibenartigen Objekte wären geflogen, "als würde man eine Untertasse übers Wasser werfen". In der Zeitung wurde daraus die fliegende Untertasse. 👽 Achtung Verschwörung! Viele Ufo-Gläubige sind sich sicher, dass die US-Regierung Beweise für die Existenz von Außerirdischen geheim hält und sogar mit Aliens kommuniziert. 👾 Im 2. Weltkrieg schoss die amerikanische Luftabwehr am 24. Februar 1942 minutenlang in den leeren Nachthimmel über Los Angeles, weil sie irrtümlicherweise einen japanischen Überfall vermutete. Fünf Menschen starben durch Autounfälle und Herzinfarkte. Jahrzehnte später machten Ufologen daraus einen Besuch von Außerirdischen. 🕮 Ex-Ufo: Wird die Herkunft eines Ufos geklärt, wird daraus ein IFO, ein Identifiziertes Flugobjekt.

Ufo-Sichtungen und Ufo-Stimuli: So erkennst du sie Kamerahalterung von Apollo 16 Diese Aufnahme von der Apollo-16-Mission erregte die UFO-Gemeinde ganz besonders. Verbargen sich Alien-Raumschiffe hinterm Mond? Erst eine Bildanalyse Jahrzehnte später ergab: Es war nur die Kamerahalterung des Raumschiffs. Bild: NASA

Northrop B-2 Vor allem ungewöhnliche und seltene Flugzeugtypen wie beispielsweise der Nurflügler B-2 erregen Aufmerksamkeit am Himmel. Bild: US Airforce

Wiedereintritt einer Sojus-Kapsel Wenn Raketen und Raumschiffe wie hier eine Sojus-Kapsel 2017 über Kasachstan in die Atmosphäre eintreten, sind sie in der Nacht als ungewöhnliche Leuchtobjekte am Himmel zu sehen. Bild: NASA

Meteor UFO-Angriff? Nein, lediglich ein Meteor. Die Himmelskörper leuchten sekundenlang auf, wenn sie in die Erdatmosphäre eintreten und verglühen. Bild: NASA

NASA-Wetter-Ballon Kugel-UFO: Wetterballone fliegen sehr hoch und sehen ziemlich spacig aus. Bild: NASA

Typen von Blitzen in der hohen Atmosphäre Seltene Wettererscheinungen wie Blitze in der oberen Atmosphäre, Red Sprite und Blue Jet genannt. Bild: NASA

Asteroid Oumuamua Spannend wird es, wenn ein längliches Objekt quer durchs Sonnensystem rast. Keiner weiß etwas Genaues, aber viele haben die Ahnung, es könne ja ein Alien-Raumschiff sein. Im Falle von "Oumuamua" stellte sich aber heraus, dass es lediglich ein Asteroid ist. Bild: European Southern Observatory/M. Kornmesser

Die Venus neben dem Mond Die schöne Venus leuchtet zwar schon ein paar Milliarden Jahre morgens und abends am Himmel. Aber da der Planet so schön hell ist, wird er gerne als UFO missverstanden. Bild: NASA / Bill Dunford

Positionslichter einer AC3 der NASA Vor allem in der Dunkelheit erscheinen die blinkenden Positionslichter von Flugzeugen und Hubschraubern wie aus einer anderen Welt. Bild: NASA

Wolke oder Ufo? Manchmal erlaubt sich die Erdatmosphäre einen Spaß und formt Wolken zu UFOs. Es sind aber lediglich Lenticularis-Wolken ("Linsen"-Wolken). Sie entstehen, wenn eine Luftschicht durch einen Berg angehoben wird und ortfest erscheint (wie eine "stehende Welle"). Bild: picture-alliance/ dpa | Claus-Dieter Zink 1 / 10

