Sie will Geschichte schreiben Ex-Miss-Schweiz bei GNTM 2026: Best Agerin Bianca will anderen ein Vorbild sein Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Jan Islinger GNTM-Kandidatin Bianca ist sich sicher, dass das Alter beim Modeln keine Rolle spielt. Das zeigt sie auch direkt mal auf dem Catwalk beim Casting in Köln. Bild: Joyn / Daniel Graf

Biancas erste Model-Karriere liegt mehr als 20 Jahre zurück. Damals wurde sie sogar Miss Schweiz! Jetzt ist die 47-Jährige als Best Agerin zurück bei "Germany's Next Topmodel", um ein Zeichen zu setzen. Ihre Mission: andere zu inspirieren, das Älterwerden als Wachstum zu sehen und ein Vorbild für Frauen zu sein.

Alle aktuellen GNTM-Staffeln auf Joyn Jetzt kostenlos anschauen

Das ist Powerfrau Bianca Blickt man auf Biancas Vita, kann man durchaus von einem bewegten Leben sprechen. Die heute 47-Jährige wuchs in Toronto als Tochter eines Schweizers und einer Südafrikanerin mit indischen Wurzeln auf. Zunächst schloss Bianca ein Psychologie-Studium in der einwohnerstärksten kanadischen Großstadt ab, bevor sie zurück in die Schweiz ging, um sich dort auf das Modeln zu konzentrieren.

Miss Schweiz tourt durch die Alpen-Region In der Heimat ihres Vaters wurde Bianca schon nach kurzer Zeit zur Miss Schweiz gekürt und lief daraufhin auf zahlreichen Modenschauen im ganzen Land.

So sah Bianca kurz nach ihrem Miss-Schweiz-Gewinn aus. Hier ist sie mit auf einem Miss-World-Contest in London im September 2004 zu sehen. Über ihrer Schulter hängt die "Miss Schweiz"-Banderole. Bild: Imago / Capital Pictures

Bianca als Autorin und Yoga-Lehrerin Neben dem Modeln begeistert sich Bianca vor allem für das Schreiben und für Yoga. Sie ist nicht nur Autorin mehrerer Yoga- und Achtsamkeits-Bücher, sondern auch Inhaberin einer Yoga-Schule. Ihre Arbeit und die Konzentration auf Selfcare haben sie gelehrt, in jeder Situation fokussiert, professionell und authentisch zu bleiben. Und das zeigt sich auch bei heutigen Shootings. Die 47-Jährige wirkt vor der Kamera stets perfekt vorbereitet.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bianca hat eine Botschaft zu GNTM mitgebracht Bianca ist unglaublich ehrgeizig und lässt sich nicht unterkriegen. Stattdessen steht sie immer wieder auf und sieht jede Aufgabe als eine neue Chance an: "Durch meine Lebensgeschichte habe ich gelernt, dass in jeder Herausforderung eine Lektion steckt und dass Veränderung die ehrlichste Form von Wachstum ist." Ihr Lebensmotto ist, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert.

Ich möchte GNTM-Geschichte machen und das erste Best-Ager-Model sein, das 'Germany's Next Topmodel' gewinnt. Bianca

Durch ihre Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" kann sie sogar eines ihrer Vorbilder treffen. Neben Jennifer Lopez und Sofía Vergara ist auch Heidi Klum ein echtes Role Model für die 47-Jährigen. Alle drei Powerfrauen zeigen durch ihre Authentizität, dass Schönheit, Stärke und Erfolg kein Alter haben - genau das möchte auch Bianca vermitteln.

Ich laufe für alle Frauen, die vielleicht dachten, ihre Träume hätten ein Ablaufdatum und will beweisen, dass sie es nicht haben. Bianca erfüllt sich ihren Traum

Ob Bianca ihren Traum in die Realität umsetzen kann? Die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" siehst du immer mittwochs (Männer) und donnerstags (Frauen) um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.