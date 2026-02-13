Sie kennt kein Alter
"Schönheit endet nicht mit 50": Das will Best Agerin Ursula bei GNTM 2026 beweisen
Aktualisiert:
Mit 18 lief sie schon auf dem Laufsteg in Florenz, danach entschied sich Ursula hinter den Kulissen zu arbeiten. Jetzt möchte sie mit ihrer Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" zeigen, dass Schönheit kein Alter kennt.
Ursula steht für Schönheit in jeder Lebensphase
Die 54-jährige Ursula hat bereits früh ihre ersten Model-Erfahrungen sammeln dürfen: Um sich das Studium zu finanzieren, lief sie bereits mit 18 Jahren über diverse internationale Laufstege - sogar in Florenz!
Doch nach einer kurzen Liebäugelei mit der Modelwelt entschied sie sich für die Arbeitswelt hinter den Kulissen - und wurde zunächst Mode-Designerin. Später leitete die Schweizerin eine Spa, bevor sie schließlich ihre eigene Naturkosmetikfirma gründete.
Menschen zu verschönern und ihnen zu helfen, ihre Ausstrahlung zu entfalten, war schon immer meine Leidenschaft.
Denn für Ursula kennt Schönheit keine Altersgrenze. Ganz im Gegenteil.
Schönheit endet nicht mit 50 - sie verändert sich, wird echter, tiefer und spannender.
Für Ursula besteht Schönheit nicht nur aus Äußerlichkeiten: Wer von innen strahlt, strahlt auch nach außen. Aus diesem Grund ist die 54-Jährige immer positiv und harmonisch unterwegs! Ihr Motto: Reife, Ausstrahlung und Lebensfreude sind genauso kraftvoll wie jugendliche Schönheit.
Ursula modelt in der Schweiz als Best Agerin
Ursulas Einstellung scheint in ihrer Heimat auf Gehör zu stoßen. Im vergangenen Jahr wurde die 54-Jährige als Best-Ager-Model entdeckt und von einer Schweizer Agentur aufgenommen. Seitdem hat sie schon einige spannende Modeljobs ergattern können.
Ob Ursula ihre Message auch bei GNTM transportieren und Heidi Klum überzeugen kann, siehst du kommenden Donnerstag bei "Germany's Next Topmodel" ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Übrigens: Die Männer-Folgen laufen immer mittwochs - ebenfalls zur besten Sendezeit.
