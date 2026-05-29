Die Ergebnisse der Final-Show Knappes Finale der GNTM-Männer: Godfrey landet auf Platz 2 Aktualisiert: Vor 33 Minuten von Jan Islinger, Nicholas Vogel Germany's Next Topmodel Godfrey belegt den zweiten Platz bei GNTM 2026 Videoclip • 08:37 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Das GNTM-Finale in Hollywood war geprägt von Casino-Vibes, Action-Shoots und "Explosionen". So lief der spannende Showdown zwischen Ibo und Godfrey.

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Hollywood als Bühne für den großen Showdown Größer, glamouröser, spektakulärer: Für das große Finale von "Germany's Next Topmodel" 2026 zog die Show erstmals nach Los Angeles - direkt ins Herz von Heidi Klums Wahlheimat und mitten hinein in die Traumfabrik Hollywood. Schon vorab war klar: Dieser Abend würde neue Maßstäbe setzen. Und das tat er. Mit Sharon Stone ("Basic Instinct", "Casino"), Nicole Scherzinger (Pussycat Dolls), Demi Lovato sowie den Supermodels Adriana Lima und Winnie Harlow fuhr GNTM ein Star‑Line‑up auf, das echtes Hollywood-Feeling aufkommen ließ. Große Namen, Blitzlicht‑Atmosphäre und ein Wow‑Moment nach dem nächsten machten das Finale zu einem Event der Extraklasse.

Sechs Models, zwei Titel - und jede Menge Druck Heidi Klum läutet das GNTM-Finale mit ihren Finalist:innen ein: (v. l.) Anna, Tony, Daphne, Ibo, Aurélie und Godfrey. Bild: ProSieben / Max Montgomery

Schau dir das Finale im Recap an Ganze Folge Germany's Next Topmodel Das große GNTM-Finale 2026 kostenlos auf Joyn Verfügbar auf Joyn Folge vom 28.05.2026 • 95 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Showdown der Männer: Godfrey vs. Ibo Damit war klar: Bei den Männern lief alles auf ein Duell zwischen Godfrey und Ibo hinaus. Doch bevor der Titel vergeben wurde, warteten noch zwei echte Challenges. Beim Live-Action-Shooting unter der Regie von Creative Director Thomas Hayo mussten beide eine filmreife Verfolgungsjagd inszenieren - inklusive Action‑Sprungposen und einer "Explosion" zum Schluss. Beide lieferten ab. Thomas Hayo lobte bei Godfrey vor allem Intensität und Körperspannung, während Ibo besonders beim explosiven Final-Sprung überzeugte.

Knapp am Titel vorbei Alles steuerte auf ein packendes Kopf‑an‑Kopf‑Rennen zu. Beim finalen Entscheidungs‑Walk wurde es noch einmal spektakulär: Wie James Bond seilten sich beide Male Models von der Empire‑Kulisse zur GNTM‑Bühne ab, bevor sie den letzten Walk absolvierten. Adriana Lima zeigte sich begeistert und sah beide Männer problemlos in einem Action-Film. Thomas Hayo lobte Godfreys Eleganz und Präsenz, Sharon Stone hob seine Ausdrucksstärke und sein Potenzial in der Beauty‑Branche hervor. Ibo hingegen überzeugte mit Präzision und Timing. Jede Bewegung saß, perfekt abgestimmt auf die Musik. Für Thomas Hayo pure Film‑Magie. Auch Sharon Stone stimmte zu und lobte Ibos Fokus und klare Körpersprache. Dann der alles entscheidende Moment: "Wer wird Germany’s Next Topmodel 2026?", spannte Heidi Klum den Bogen - und kürte Ibo schließlich zum Sieger bei den Männern. Für Godfrey bleibt ein hauchdünner zweiter Platz. Kurz zuvor hatte sich bereits entschieden, welche Frau den Titel mit nach Hause nehmen durfte. Alle Highlights vom GNTM-2026-Finale aus Hollywood kannst du hier nachlesen.

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