Die Ergebnisse der Final-Show GNTM-Finale 2026: Ibo und Aurélie sind die beiden Gewinner:innen der 21. Staffel Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Jan Islinger, Anna-Maria Hock Germany's Next Topmodel Aurélie gewinnt "Germany's Next Topmodel" 2026 Videoclip • 08:35 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Gänsehaut-Stimmung und Hollywood-Glamour: Das diesjährige GNTM-Finale fand erstmals in Los Angeles statt. Insgesamt sechs Models hatten die Chance auf den Sieg. Doch letztendlich konnten nur zwei von ihnen sich den Titel sichern. Diese beiden haben gewonnen.

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Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum Das GNTM-Finale im kostenlosen sixx-Livestream auf Joyn Verfügbar auf Joyn 130 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Fesselndes Finale direkt aus Hollywood Say hi to Hollywood! Allein die Ankündigung, dass das diesjährige Finale von "Germany's Next Topmodel" nicht wie gewohnt in Deutschland, sondern direkt in Heidi Klums Wahlheimat Los Angeles stattfinden wird, sorgte im Vorfeld für Freudentaumel bei den Fans. Schließlich war damit fast schon garantiert, dass die diesjährige Gäst:innen-Liste ein wahres Feuerwerk an Stars zu bieten haben würde. Und so sollte es auch kommen! Schauspiel-Ikone Sharon Stone ("Basic Instinct", "Casino"), die Nummer-Eins-Sängerinnen Nicole Scherzinger (Pussycat Dolls) und Demi Lovato sowie die Supermodels Adriana Lima und Winnie Harlow sorgten für gleich mehrere Star-Struck-Moments des Abends!

Schau dir das Finale im Recap an Ganze Folge Germany's Next Topmodel Das große GNTM-Finale 2026 kostenlos auf Joyn Verfügbar auf Joyn Folge vom 28.05.2026 • 95 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ibo darf sich über den Titel freuen Videoclip Germany's Next Topmodel Ibo gewinnt "Germany's Next Topmodel" 2026 Verfügbar auf Joyn Videoclip • 08:37 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Nachdem Aurélie zur Siegerin gekürt wurde, ging es direkt mit den Male Models weiter. Am Ende entschied es sich zwischen Ibo und Godfrey. Auch sie mussten am Finaltag noch einmal mehrere Challenges hinter sich bringen. Nach dem ersten Walk in den Dsquared2-Looks wurde zunächst Tony zum Drittplatzierten gekürt. Danach ging es mit Ibo und Godfrey weiter. Beide gaben beim Live-Action-Shooting mit Thomas Hayo alles, auch beim finalen Walk zeigten sie sich noch mal von ihrer besten Seite. Doch letztendlich konnte nur einer der Male Models den Sieg nach Hause holen. Nach dem finalen Walk spannte Heidi die Fans, Zuschauer:innen und die Familien der Kandidat:innen nicht länger auf die Folter: "Wer wird Germany’s Next Topmodel 2026?", fragte die GNTM-Chefin - und krönte Ibo zum Sieger bei den Männern. Dieser freute sich natürlich riesig und ließ sich sofort von seinen Freund:innen feiern. Seine Familie konnte aufgrund von Einreisebeschränkungen leider nicht beim Finale mit dabei sein, dafür reisten aber seine engsten Freunde an.

Alle Final-Highlights auf einen Blick Du konntest das Finale der 21. GNTM-Staffel nicht live mitverfolgen? Kein Problem. Alle Highlights vom GNTM-2026-Finale aus Hollywood kannst du hier nachlesen.

Ganze Folgen und Clips von "Germany's Next Topmodel" kannst du jederzeit kostenlos und in voller Länge auf Joyn streamen.