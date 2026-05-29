Erster Final-Exit GNTM-Aus mit erhobenem Kopf: Tony sichert sich im Finale Platz 3 Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Jan Islinger, Nicholas Vogel Germany's Next Topmodel "Heated Rivalry" auf dem Laufsteg: Die erste Entscheidung fällt! Videoclip • 12:54 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Große Bühne, große Gefühle: Für Tony wurde das GNTM-Finale in Hollywood zu einem ganz besonderen Moment. Mit seiner Familie im Publikum, viel Herz und einem starken Auftritt kämpfte er bis zum Schluss - und verabschiedete sich mit dem dritten Platz.

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Hollywood-Finale mit Gänsehaut-Garantie Lights on in L.A.! Schon im Vorfeld ließ die Ankündigung die Fan‑Herzen höherschlagen: Das große Finale von "Germany's Next Topmodel" fand in diesem Jahr nicht in Deutschland, sondern direkt in Heidi Klums Wahlheimat Los Angeles statt. Hollywood‑Vibes, große Bühne, maximale Erwartungen - klar war: Dieser Abend würde alles toppen. Und natürlich durfte eines nicht fehlen: ein Star‑Line‑up, das seinem Namen alle Ehre machte. Mit dabei waren Schauspiel‑Legende Sharon Stone ("Basic Instinct", "Casino"), die Power‑Voices Nicole Scherzinger (Pussycat Dolls) und Demi Lovato sowie die Supermodels Adriana Lima und Winnie Harlow. Das Ergebnis: ein Finale voller Glamour, Wow-Momente und Star‑Struck‑Augenblicke - einer spektakulärer als der nächste.

Tony sichert sich Platz drei Ein großer Auftritt zum Abschied: Tony auf dem Laufsteg im Dsquared2‑Look beim GNTM‑Finale. Bild: ProSieben / Max Montgomery

"Aber erst mal dreht sich alles um euch", machte Heidi Klum zu Beginn klar - und rückte ihre sechs Finalist:innen in den Fokus. Drei Frauen, drei Männer, zwei Titel - und nur jeweils ein Traum, der sich am Ende erfüllen sollte. Für Tony wurde der Final-Abend besonders emotional. Seine Familie war extra angereist und unterstützte ihn aus dem Publikum. "Meine Mama heute hier zu sehen, bedeutet mir alles", erklärte der 32‑jährige Berliner vor dem ersten Entscheidungs-Walk sichtlich gerührt. Sie habe ihn immer getragen, auch in schwierigen Momenten - lange bevor er selbst an sich geglaubt habe.

Heute hier auf der Bühne zu stehen, und zu wissen, dass meine Familie und meine Mama im Publikum sitzen, bedeutet mir alles - und gibt unglaublich viel Kraft. Tony

Nach dem ersten Top-6-Walk in einem extravaganten Look endete seine Reise jedoch. Gegen Ibo und Godfrey konnte er sich nicht durchsetzen - obwohl die Designer‑Zwillinge von Dsquared2 seinen Walk als "perfekt" lobten.

Schau dir das Finale im Recap an Ganze Folge Germany's Next Topmodel Finale Verfügbar auf Joyn Folge vom 28.05.2026 • 95 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Emotionaler Abschied mit erhobenem Kopf Für den Einzug in die nächste Runde reichte es am Ende nicht. Heidi Klum musste sich schweren Herzens von Tony verabschieden.

I love you! Vielen Dank für alles, ich bin so stolz auf dich! Heidi Klum zu Tony

"Hat mir sehr viel Spaß gemacht", erwiderte der 32-Jährige zum Abschied und verließ die Bühne mit erhobenem Kopf und einem starken dritten Platz - direkt in die Arme seiner Mama, die ihn liebevoll auf die Wange küsste. Kurz danach fiel auch bei den Frauen die erste Entscheidung: Daphne musste die Show als Drittplatzierte verlassen.

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