"Fresh off the runway!": So kam Ex-GNTM-Kandidat Maxi zu seinem Wahnsinns-Outfit

Für die Preview der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel" trägt Maximilian Kreiner ein absolutes Hingucker-Outfit von einem Top-Designer. Privat läuft es dagegen etwas ruhiger: Warum Maxi "single like a Pringle" ist, verrät er im Interview.
Maxi im Interview bei der GNTM-Premiere in Berlin
Seit Maxis Teilnahme an der 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" ist einiges passiert. Stillstand? Fehlanzeige. Für den Wiener ging es nach der Show direkt weiter - und zwar mit voller Energie. "Es ist ganz viel passiert", erzählt der ehemalige Teilnehmer.
Dem Modeln ist er treu geblieben, es sei nach wie vor seine "number one passion", wie er im exklusiven Interview verrät. Doch dabei soll es nicht bleiben: Neben Shootings und Laufsteg-Jobs arbeitet Maxi aktuell auch an neuer Musik. Noch ist nichts veröffentlicht, aber das junge Model verspricht:
Music is coming soon.
Ein Look direkt vom Runway
Erst vor wenigen Tagen stand Maxi bei der Berliner Fashion Week auf dem Laufsteg - ein echtes Highlight, wie er verrät:
Dort hatte ich die Ehre, bei dem lieben Kolya zu walken. Das war ein mega toller Moment. Dieses Adrenalin vor dem Cat-Walk, genau das liebe ich.
Auch sein Look bei der Preview der 21. Staffel von GNTM im Zoopalast Berlin konnte sich sehen lassen. Das Outfit stammt von dem deutschen Designer Thomas Hanisch und ist "fresh off the runway". Er verrät im Interview stolz, dass er der Erste nach dem Laufsteg-Model war, der das rote Design tragen durfte. Maxi schwärmt: "Ich liebe den Look."
Mit großer Vorfreude blickt das Model außerdem auf die neue "GNTM"-Staffel. Für ihn ist und bleibt die Show eine kleine Familie. "Ich bin so excited", berichtet er strahlend. Sein Wunsch für die diesjährige Staffel?
Ich hoffe, dass wir ein paar Leute mit Personality bekommen. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Dating-Aufruf im Interview: "DMs are open"
Maximilian legt großen Wert auf seine Karriere und gibt dafür aktuell alles - scheut keine Mühen, um sich weiterzuentwickeln. Für ihn zählt vor allem, Erfahrungen zu sammeln, zu lernen und beruflich zu wachsen. Kein Wunder also, dass in seinem Privatleben gerade wenig Platz für eine feste Beziehung ist.
Ich bin single like a Pringle, ich bin sehr career driven.
Er sei jung, er habe "die Zeit zu arbeiten, zu husseln." Das Liebesleben bleibt aktuell also auf der Strecke. Aber er fügt mit einem Augenzwinkern hinzu:
Noch niemanden an meiner Seite. Aber hey - DMs are open, divas - you know.
Wer weiß? Vielleicht sieht man den Wiener beim nächsten GNTM-Event bereits in Begleitung auf dem roten Teppich?
