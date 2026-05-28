Showdown der Male-Models Wird Tony GNTM-Gewinner 2026? So knallhart rechnet er vor dem Finale mit Hatern ab Aktualisiert: Vor 37 Minuten von Nicholas Vogel Auf Joyn ansehen Preview: Das große Finale Videoclip • 01:05 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Tony gehört zu den Finalisten der 21. GNTM-Staffel. Kurz vor der Entscheidung gibt er exklusiv Einblicke in seinen Weg bis hierhin, seine größten Herausforderungen und das, was ihn jetzt antreibt.

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Nur noch wenige Stunden trennen Kandidat Tony vom wohl wichtigsten Abend seiner bisherigen Modelkarriere: dem großen Finale der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Gemeinsam mit Godfrey und Ibo steht er am Donnerstag (28. Mai, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn) im großen Showdown um den begehrten Titel.

Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum Wer wird Germany's Next Topmodel 2026? Das große Finale heute ab 20:15 Uhr im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Exklusives Interview mit Tony Voll fokussiert vor der Kamera: Tony gibt alles und punktet beim "Harper's Bazaar"-Cover-Shooting auf ganzer Linie. Bild: ProSieben / Sofia Sanchez & Mauro Mongiello

Disziplin, Ausdruck und Persönlichkeit: Finalist Tony hat immer wieder gezeigt, wofür er steht. Im exklusiven Joyn-Interview spricht der 32-jährige Berliner offen über Selbstzweifel, prägende Begegnungen, den Umgang mit Öffentlichkeit - und darüber, warum sich das Finale für ihn weniger wie ein Ende, sondern vielmehr wie ein Neuanfang anfühlt. Herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins große Finale der 21. Staffel, lieber Tony. Hättest du damit gerechnet, es so weit im Wettbewerb zu schaffen? Tony: Ganz ehrlich? Gleichzeitig nein und ja. Natürlich geht man nicht in so ein Format rein und denkt direkt: "Ja, ich werde safe ins Finale kommen." Dafür war die Konkurrenz stark und jede Woche komplett anders - und da habe ich mich von Anfang an schon darauf eingestellt. Aber ich wusste schon immer, dass ich etwas mitbringe, was man nicht lernen kann.

Diese Mischung aus Disziplin durch den Leistungssport, Ehrgeiz, Ausstrahlung und meiner eigenen Geschichte. Ich glaube, genau das hat mich über die Wochen getragen. Tony

Jedoch: Jeder ist anders und sehr individuell - und es freut mich, dass jeder hier seine Geschichte teilen kann. Das macht auch die Diversität aus. Trotzdem gab es Momente, in denen ich selbst gezweifelt habe. Gerade weil man in so einer Show nie weiß, wie Dinge am Ende dargestellt oder bewertet werden. Deshalb bedeutet mir der Final-Einzug umso mehr.

Was waren für dich die Key-Momente der Staffel? Welche Situationen sind dir besonders in Erinnerung geblieben? Es gab echt viele Momente, die ich niemals vergessen werde. Vor allem die Reisen, die Shootings und dieses permanente Raus-aus-der-Komfortzone-Gehen. Emotional waren für mich oft die kleineren Momente am wichtigsten: Gespräche nachts in der Villa, Situationen ohne Kameras oder Momente, in denen man gemerkt hat, wie sehr man eigentlich über sich hinauswächst. Natürlich bleiben auch bestimmte Jobs und Walks extrem hängen. Gerade die Situationen, bei denen man gemerkt hat: "Okay, vielleicht sehen die Leute gerade wirklich etwas in mir." Und ich glaube, der Moment, als klar wurde, dass ich wirklich im Finale stehe, war wie ein Fiebertraum. Das realisiert man nicht sofort - erst als ich merkte, dass Luis dann nicht mehr in der Villa war. Denn ihn habe ich safe im Finale gesehen, respektiere aber die Entscheidung von Heidi, dass die Bewertung der gesamten Staffel mitberücksichtigt wird.

Mit welchen Kandidatinnen und Kandidaten sind enge Freundschaften entstanden? Mit wem hast du auch nach der Show noch Kontakt? Mit manchen war man natürlich näher, mit manchen weniger. Aber ich habe vor allem nach der Show schnell gemerkt, mit wem der Kontakt wirklich bleibt. Gerade durch Events, Einladungen oder gemeinsame Projekte sieht man sich immer wieder - und das ist eben schön. Man freut sich dann umso mehr, die Leute wieder persönlich zu sehen. Luis zum Beispiel war für mich von Anfang an eine Inspiration. Ich habe wirklich oft gedacht: "Wie kann ein Mensch bitte so wunderschön sein?" Aber auch Ibo hat eine krasse Ausstrahlung und Godfrey diesen extremen Wettbewerbsgeist. Jeder bringt etwas komplett Eigenes mit - und genau das fand ich so spannend. Ich habe von allen irgendwie etwas mitgenommen. Jeder war individuell, interessant und auf seine eigene Weise inspirierend. Mit Felix habe ich bis heute sehr guten Kontakt, mit Alexavius versteht man sich sowieso super und Yanneck sehe oder höre ich auch immer wieder. Klar, läuft heutzutage vieles über Instagram oder Social Media, aber sobald man sich auf Events wieder persönlich trifft, ist das nochmal etwas anderes. Und genau das liebe ich daran auch.

Diese Reise hat mir nicht nur Erfahrungen gebracht, sondern auch wirklich besondere Begegnungen. Tony

Das Finale rückt immer näher und die Spannung steigt spürbar. Wie erlebst du die Zeit bis zur Ausstrahlung mental und emotional? Hast du für dich bestimmte Routinen oder Strategien, um fokussiert und gelassen zu bleiben? Die Zeit bis zum Finale war für mich schon extrem aufregend. Vor allem, weil man nie weiß, wie die Öffentlichkeit am Ende auf einen reagiert. Ich habe zwar schon seit vielen Jahren Erfahrungen mit Social Media gesammelt - auch damals als Mr. Gay Germany - und dadurch gelernt, wie schnell das Internet für manche Menschen ein rechtsfreier Raum wird. Hate, Kommentare oder Shitstorms waren mir also nicht komplett fremd. Aber ich glaube, mit 32 Jahren kann ich vieles heute entspannter einordnen. Trotzdem ist es mir wichtig, Grenzen zu setzen. Kritik ist vollkommen okay, aber sobald Dinge unter die Gürtellinie gehen, sage ich auch ganz klar: "Stopp! Bis hierhin und nicht weiter." Gleichzeitig liebe ich aber auch die Öffentlichkeit. Ich liebe es, über meinen Werdegang, meine Persönlichkeit oder über GNTM sprechen zu dürfen. Deshalb fand ich diese ganze Zeit mental eher spannend als belastend. Was ich ehrlich gesagt auch sehr amüsant fand: Freunde oder Familie ständig ein bisschen zu ärgern. Wenn Leute gefragt haben: "Wie weit bist du gekommen?" oder "Bist du im Finale?", habe ich oft nur gesagt: "Wer weiß, vielleicht fliege ich nächste Woche raus." (lacht) Dieses Geheimhalten gehört eben dazu - und ich wollte auch nie, dass besondere Momente vorweggenommen werden. Und genau deshalb war es für mich auch total interessant, die Reaktionen im Internet zu beobachten. Gerade während oder nach den ausgestrahlten Folgen. Zu sehen, wie Menschen Situationen bewerten, mitfiebern oder komplett andere Meinungen haben - das war schon spannend. Noch ist offen, wer sich am Ende den Titel sichert: Wer hat deiner Meinung nach die größten Chancen auf den Sieg? Ich war ehrlich gesagt immer sehr bei mir selbst. Natürlich schaut man auch auf die anderen, aber ich habe versucht, mich nie zu sehr mit jemandem zu vergleichen. Wie ich schon gesagt habe: Jeder bringt etwas Eigenes mit. Manche sind lauter, manche ruhiger, manche stärker im Editorial-Bereich, andere eher auf dem Runway oder vor der Kamera. Und genau diese Diversität macht die Staffel auch aus. Deshalb war es manchmal auch schwer einzuschätzen, wer am Ende die größten Chancen hat. Manche Challenges lagen bestimmten Personen einfach mehr als anderen.

Ich hatte immer das Gefühl, dass wirklich jeder versucht hat, das Beste daraus zu machen. Tony

Ich persönlich habe jeden Job ernst genommen. Egal ob Walk, Shooting oder Challenge - ich wollte immer professionell bleiben und das Beste daraus machen, auch wenn vielleicht nicht alles hundertprozentig meinem persönlichen Geschmack entsprochen hat. Und genau deshalb fand ich das Finale auch so spannend, weil dort einfach sehr viele unterschiedliche Persönlichkeiten und Stärken aufeinandertreffen.

Ohne zu viel zu spoilern: Worauf dürfen sich die Fans im Finale freuen? Ich glaube, die Fans können sich auf ein Finale freuen, das emotional, laut, chaotisch, aber gleichzeitig auch sehr besonders wird. Es wird sehr musikalisch, sehr viel Bewegung, Tanz und generell einfach richtige Performance bzw. Show geben. Aber man darf auch nicht vergessen: Wir haben alle auf diesen Moment hingearbeitet. Hinter dem Finale steckt extrem viel Vorbereitung, Proben, Konzentration und natürlich auch Druck. Gerade die gemeinsamen Choreografien waren spannend, weil wir zwar Konkurrenz waren, aber trotzdem als Gruppe funktionieren mussten. Jeder wollte seine beste Performance zeigen, aber gleichzeitig musste alles gemeinsam harmonieren. Und genau das macht so ein Finale auch aus: Konkurrenz und Teamgefühl gleichzeitig.

Du wirst auch beim Final-Event am 28. Mai im Berliner Zoo Palast vor Ort sein. Worauf freust du dich dort am meisten? Ich freue mich ehrlich gesagt am meisten darauf, endlich alles gemeinsam mit allen erleben zu dürfen, also ohne Geheimhaltung. Über Monate durfte man so vieles nicht erzählen oder zeigen, und plötzlich sitzt man dann gemeinsam mit den anderen Kandidatinnen und Kandidaten, den Fans, Freunden und der Familie dort - und erlebt diese Reise nochmal komplett öffentlich. Das wird, glaube ich, ein sehr besonderer Moment. Ich freue mich auch total darauf, die anderen wiederzusehen. Das habe ich ja schon gesagt: Durch Events sieht man sich zwar immer mal wieder, aber beim Finale kommt nochmal alles zusammen. Und natürlich freue ich mich extrem auf die Fans. Dieses direkte Feedback, die Gespräche, die Energie vor Ort - das ist schon etwas Besonderes. Gleichzeitig ist es aber auch ein emotionaler Abschluss. Weil man realisiert: Okay, dieses Kapitel geht jetzt langsam zu Ende. Aber genau deshalb freue ich mich auch auf alles, was danach kommt.

Für mich fühlt sich das Finale nicht wie ein Ende an, sondern eher wie der Anfang von einer neuen Ära. Tony

Gab es für dich bereits Model-Jobs abseits der Show? Wie sehen deine Pläne nach GNTM aus - ist schon etwas in der Pipeline? Mir ist vor allem wichtig, nach GNTM auch tiefer in die Mode- und Kreativbranche und Social Media reinzugehen. Ich habe total Lust auf Editorial-Shootings, kreative Kampagnen, internationale Projekte und generell auf Dinge, bei denen man wirklich etwas erzählen oder transportieren kann. Deshalb macht mir auch mein Blog so viel Spaß, weil ich dort Gedanken und Erfahrungen nochmal ganz anders teilen kann als nur über Social Media - einfach Allrounder sein, ganz wie Heidi Klum. Natürlich interessieren mich auch Kampagnen, Kooperationen und kreative Zusammenarbeiten mit anderen Content-Creators oder Marken. Aber gleichzeitig möchte ich langfristig auch als Model ernst genommen werden und nicht nur als Reality-TV-Person. Ich weiß, dass die Modebranche nicht einfach ist und dass man dafür viel Geduld, Energie und Disziplin braucht. Aber genau darauf habe ich Lust.

Ich bin jemand, der nicht einfach aufgibt. Tony

Und natürlich würde ich mich freuen, wenn Agenturen oder Kunden Interesse an mir zeigen. Gleichzeitig werde ich aber auch selbst aktiv bleiben, Agenturen anschreiben und weiter an mir arbeiten. Für mich war GNTM nie das Endziel, sondern eher ein Kapitel und gleichzeitig ein Türöffner für alles, was danach noch kommen kann. Und genau das macht es gerade auch so spannend, weil man nie weiß, wohin die Reise noch geht. Ob Heidi Klum Finalist Tony zu Germany's Next Topmodel 2026 kürt, siehst du am Donnerstag, 28. Mai, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.