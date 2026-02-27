"Sieht aus wie ein Gartenschlauch!" GNTM-Gastjuror Baptiste Giabiconi berichtet von skurrilem Nackt-Shooting mit Karl Lagerfeld Aktualisiert: Vor 52 Minuten von Lars-Ole Grap Germany's Next Topmodel Exklusiv vorab: Heißer Rave, coole Bademode Videoclip • 01:16 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Baptiste Giabiconi ist kein gewöhnlicher Weggefährte von Karl Lagerfeld. Das französische Model und GNTM-Juror war nicht nur Liebling des verstorbenen Chanel-Designers - er ist einer der wenigen Menschen, die ihm wohl wirklich nahe standen. In der französischen Talkshow "C à vous" spricht er über eine skurrile Anekdote beim ersten Fotoshooting mit der Mode-Ikone.

Manche Daten vergisst man einfach nicht. Für Baptiste Giabiconi ist es der 8. Juni 2008: der Tag, an dem er Karl Lagerfeld zum ersten Mal die Hand schüttelte. Dieser Moment war so prägend für das damals 18-jährige Model, dass sich der GNTM-Juror das Datum in römischen Ziffern direkt über dem Herzen tätowieren ließ. "Es ist der Beginn von allem für mich", sagt er im Interview mit dem französischen Sender "France 5" - und das glaubt man ihm sofort. Karl Lagerfeld fotografierte ihn mehr als 10.000 Mal, ebnete den Weg für eine internationale Karriere und nahm ihn schließlich in sein Testament auf. Zusammen mit Choupette, der weltberühmten Birma-Katze. Wer die Mode‑Ikone Karl Lagerfeld kannte, weiß: Vorhersehbar war er nie. Das erlebte Giabiconi bereits beim allerersten Treffen. Noch bevor die erste Aufnahme entstand, zog Lagerfeld den jungen Mann kurz zur Seite und fragte: "Baptiste, Sie sind doch volljährig, Sie sind doch 18 Jahre alt, sind wir uns da einig?" Giabiconi bejahte, ganz unbekümmert, ohne Nervosität. Genau diese Leichtigkeit war es wohl, die Lagerfeld sofort überzeugte. Das Shooting begann professionell und kontrolliert. Klassische Motive, ein kommerzieller Rahmen. Dann wechselte der berühmte Designer zur Analog-Kamera und fragte, mit einer Bedachtheit, die Giabiconi noch heute rührt, ob es ihm etwas ausmache, "wenn wir ein paar Nackt-Fotos machen?" Das Model fühlte sich wohl und sagte ja.

Baptiste Giabiconi über denkwürdigen Moment mit Karl Lagerfeld Als ihn Lagerfeld schließlich unbekleidet sah, reagierte der Modeschöpfer sehr spontan: "Oh, was ist das denn? Das sieht aus wie ein Gartenschlauch!" Giabiconi erzählt diese Anekdote heute mit viel Humor. Damals habe er seinen Intimbereich "ein bisschen zu kurz" rasiert. Für ihn steht dieser Moment exemplarisch für Lagerfelds Art: direkt, ungefiltert, mit einem Sinn für Ironie. "Es war lustig und völlig schräg", sagt er. "Aber genau das war Karl." Der Moment habe dazu beigetragen, eine anfängliche Distanz aufzulösen und eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die von Offenheit geprägt war. In den folgenden Jahren entstanden zahlreiche Fotos. Die Arbeitsweise war konzentriert, zugleich persönlich eingespielt, so das Model. Statt der Elektrobeats, die man in Mode-Ateliers erwarten könnte, liefen bei ihren gemeinsamen Shootings oft französische Chansons - eine persönliche Note, die Giabiconi einbrachte und die Lagerfeld offenbar schätzte. Wie nah sie sich standen und wie aufmerksam der Designer die Karriere seines Schützlings verfolgte, zeigt auch Giabiconis Teilnahme bei "Danse avec les Stars". Lagerfeld habe die Sendungen geschaut und seine Garderobe Woche für Woche mit Blumen schmücken lassen. Als Giabiconi schließlich ausschied, konnte Lagerfeld das offenbar nicht einfach akzeptieren. Die Abstimmung musste manipuliert worden sein, sei sein Urteil damals gewesen. Giabiconi lächelt, wenn er davon erzählt - und es wird deutlich, wie sehr er diesen Menschen vermisst.