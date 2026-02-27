Showdown in Los Angeles
Im GNTM-Finale wird "alles anders": Heidi Klum verrät neue Details zur großen Abschlussshow 2026
Nicholas Vogel
Germany's Next Topmodel
Germany's Next Topmodel 2026: Abenteuer, Challenges & der Traum vom Titel!
Ab 12
Das Finale von "Germany's Next Topmodel" 2026 wird alles andere als gewöhnlich. Heidi Klum und ProSieben planen für die 21. Staffel eine spektakuläre Abschluss-Show - mitten in Hollywood.
Die neue GNTM-Staffel ist gestartet!
GNTM-Finale erstmals in Los Angeles
Statt wie bisher in deutschen Städten wie Berlin, Köln oder Mannheim findet das GNTM‑Finale 2026 erstmals in Heidi Klums Wahlheimat Los Angeles statt. Bereits vor dem Start der 21. Staffel bestätigte ProSieben:
Das GNTM‑Finale steigt 2026 in Hollywood.
Die Entscheidung verspricht nicht nur internationales Flair, sondern auch jede Menge Glamour.
"Alles anders": Theater, US-Stars und ein völlig neues Konzept
Weitere Details zum großen Showdown verriet Model‑Chefin Heidi Klum zum Staffel-Auftakt: Das Finale soll "in einem Theater" stattfinden, zudem werden zahlreiche US‑Stars erwartet.
Eine große Show in Hollywood eröffnet dabei ganz neue Möglichkeiten bei der Auswahl prominenter Gäst:innen. "Es ist für viele einfacher, als über den großen Teich zu fliegen", erklärte der Weltstar - und kündigte zugleich an:
Es wird alles anders werden als in Deutschland.
Der genaue Termin für das GNTM‑Finale 2026 steht bislang noch nicht fest. Bis dahin läuft die 21. Staffel immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und bei Joyn.
