GNTM-Kandidatin mit Model-Erfahrung: Juna lief schon für Kilian Kerner und Danny Reinke

Mit ihren gebleachten Haaren und Augenbrauen fällt Juna sofort ins Auge. Ihr herausstechender Look hat der 23-Jährigen bereits einige Modeljobs für bekannte Designer einbringen können. Jetzt will sie "Germany's Next Topmodel" als Sprungbrett nutzen.
Von TikTok auf den Laufsteg
Vielleicht hast du Juna schon auf TikTok gesehen, denn dort produziert die 23-Jährige fleißig frischen Content. Auch so verbringt die Münchnerin viel Zeit auf der Plattform. Neben TikTok trifft sich Juna gerne mit ihren Freunden oder nimmt sich auch einfach mal Zeit für sich. Dabei steht vor allem Selfcare ganz oben auf der Liste. Sie journaled viel, liest gerne und liebt es, Sport zu treiben, vor allem Reformer-Pilates.
Doch ihre wahre Passion ist noch immer das Modeln. Ihr Look sticht dabei besonders heraus: Ihren blondierten Haaren und Augenbrauen hatte sie einige Modeljobs zu verdanken. Sie durfte schon für Top-Designer wie Kilian Kerner und Danny Reinke auf dem Laufsteg laufen.
So sieht Juna ihre Zukunft
In der letzten Staffel war Juna ein paar Sekunden im Hintergrund zu sehen, denn sie lief die gleiche Show wie mehrere "Germany's Next Topmodel"-Kandidat:innen - unter anderem die Gewinner:innen Daniela und Moritz sowie Zoe und Canel.
Der Auftritt war für Juna dermaßen emotional, dass sie sich sicher war: Sie musste sich auch bei GNTM bewerben, um öfter solche Momente zu erleben und vielleicht sogar zu gewinnen. Durch ihre starke Persönlichkeit und den außergewöhnlichen Look konnte sie Heidi Klum letztendlich überzeugen.
Ihr Traum ist es, ein internationales Model zu werden. GNTM soll nun dabei helfen, die richtigen Türen für diese Zukunft öffnen.
In fünf Jahren sehe ich mich als erfolgreiches Model und glücklich.
Ob Juna ihren Traum bei GNTM wahrmachen kann? Die neue Staffel siehst du immer mittwochs (Männer) und donnerstags (Frauen) um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.
