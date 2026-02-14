Sie steht für Individualität und Vielfalt
Oma als Vorbild: Dragqueen Kim ist bei GNTM 2026 ein echter Hingucker
Aktualisiert:von Redaktion
Mit den abrasierten Augenbrauen fällt Kim sofort ins Auge. Aber Kim hat auch schon Bühnen- und Modelerfahrungen als Dragqueen sammeln dürfen. Jetzt will sie bei "Germany's Next Topmodel" zeigen, was sie draufhat und die Community repräsentieren!
Alle aktuellen GNTM-Staffeln auf Joyn
Kim kennt sich mit Bühnen bestens aus
Kim ist ein echtes Allround-Talent. Als Dragqueen konnte die 24-Jährige schon allerhand Bühnenerfahrung sammeln und hat bereits diverse Fotoshootings hinter sich. Sogar mit dem Runway kennt sich die Berlinerin schon aus.
Zu "Germany's Next Topmodel" kommt Kim allerdings auch aus einem anderen Grund: Ihr Wunsch ist es, dass sich die Menschen mehr umeinander kümmern und mehr Liebe in die Welt bringen. Das möchte Kim auch mit der Teilnahme ausdrücken.
Ich will bei GNTM gewinnen, weil ich meine Community und Menschen, die sich in mir sehen, repräsentieren möchte.
Kim steht für noch mehr Individualität und Vielfalt
Durch Kims GNTM-Teilnahme können sich verschiedene Türen öffnen lassen. Kims Traum ist es, auf vielen Magazin-Covern und Modenschauen weltweit zu sehen zu sein. Besonders beeindrucken möchte sie aber ihr großes Vorbild: ihre Oma - und die kann mehr als stolz auf Kim sein!
Wie sich Kim bei GNTM macht, siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Die Male Models sind übrigens jeden Mittwoch an der Reihe. Natürlich zur Primetime und auf dem gewohnten Sendeplatz.
Alle GNTM-Folgen kostenlos auf Joyn schauen
