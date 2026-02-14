Sie steht für Individualität und Vielfalt Oma als Vorbild: Dragqueen Kim ist bei GNTM 2026 ein echter Hingucker Aktualisiert: Vor 30 Minuten von Redaktion Kim ist eine der Kandidatinnen bei "Germany's Next Topmodel" 2026. Bereits beim Casting weiß die Berlinerin mit ihrem Walk zu überzeugen. Bild: Joyn / Daniel Graf

Mit den abrasierten Augenbrauen fällt Kim sofort ins Auge. Aber Kim hat auch schon Bühnen- und Modelerfahrungen als Dragqueen sammeln dürfen. Jetzt will sie bei "Germany's Next Topmodel" zeigen, was sie draufhat und die Community repräsentieren!

Kim kennt sich mit Bühnen bestens aus Kim ist ein echtes Allround-Talent. Als Dragqueen konnte die 24-Jährige schon allerhand Bühnenerfahrung sammeln und hat bereits diverse Fotoshootings hinter sich. Sogar mit dem Runway kennt sich die Berlinerin schon aus. Zu "Germany's Next Topmodel" kommt Kim allerdings auch aus einem anderen Grund: Ihr Wunsch ist es, dass sich die Menschen mehr umeinander kümmern und mehr Liebe in die Welt bringen. Das möchte Kim auch mit der Teilnahme ausdrücken.

Ich will bei GNTM gewinnen, weil ich meine Community und Menschen, die sich in mir sehen, repräsentieren möchte. Kim

Kim steht für noch mehr Individualität und Vielfalt Durch Kims GNTM-Teilnahme können sich verschiedene Türen öffnen lassen. Kims Traum ist es, auf vielen Magazin-Covern und Modenschauen weltweit zu sehen zu sein. Besonders beeindrucken möchte sie aber ihr großes Vorbild: ihre Oma - und die kann mehr als stolz auf Kim sein!