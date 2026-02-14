Model ohne Haare Krasser Walk bei GNTM 2026: Anikas überraschendes Statement Aktualisiert: Vor 45 Minuten von Jan Islinger Ein starker Kopf: Bei ihrem ersten Auftritt auf dem Catwalk nimmt Anika plötzlich die Perücke ab! Bild: Joyn / Daniel Graf

Anika möchte in einer Welt leben, in der jede:r sein darf und akzeptiert und respektiert wird, wie er oder sie sein will. Ihr Ziel: als Model mit kahlem Kopf Karriere machen.

Alle aktuellen GNTM-Staffeln auf Joyn Jetzt kostenlos anschauen

Durch Manifestation zu GNTM Anika braucht in ihrem Leben nicht nur Action, sondern auch Abwechslung. Neben ihrer Tätigkeit als Sozialarbeiterin in der Kinder- und Jugendhilfe macht sie zum Ausgleich auch viel Yoga. Außerdem liebt sie Journaling und Manifestation. Auf ihrem 2025-Vision-Board, das die Träume und Ziele des Jahres festhält, hatte sie ein Bild eines Models ohne Haare geklebt.

Mein Traum, mich als Model ohne Haare zu zeigen, ist wahr geworden! Anika

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Eine Krankheit als Ursache Seit ihrer Kindheit leidet Anika an einer Autoimmunerkankung. "Als ich ein kleines Mädchen war, hab ich die Diagnose Alopecia areata bekommen. Das war mit sieben Jahren. Da hatte ich Kreisrunden Haarausfall." Als junges Mädchen sei die Diagnose natürlich nicht einfach gewesen. Doch mit den Jahren lernte Anika, damit umzugehen. "Ich seh es jetzt als sehr positiv an und lieb mich so wie ich bin. Ich versteck mich nicht", erzählt die 27-Jährige im Interview.

Haare sind für mich ein Accessoire. Anika

Viele Gedanken vor dem Spiegel macht sich die Pulheimerin jedenfalls nicht mehr: "Das bin halt jetzt einfach ich und das hab ich akzeptiert."

Heidi Klum als großes Vorbild Mit "Germany's Next Topmodel" kann die 27-Jährige nicht nur ihren langersehnten Traum verwirklichen, sondern auch ihr Vorbild Heidi Klum treffen. Für Anika steht Heidi vor allem für Individualität und Vielfalt in der Modewelt. Genau das, was Anika auch gerne vermitteln will. Durch ihre Teilnahme will sie Mut zeigen, für sich selbst zu stehen: "Weil ich zeigen möchte, dass wahre Schönheit in der eigenen Stärke und Selbstliebe liegt."

Anika kämpft für ihre Ziele Die 27-Jährige ist ehrgeizig und möchte ständig über sich hinauswachsen. Ihr Traumjob ist zum einen eine Kampagne für Perücken: "Ich möchte zeigen, wie wandelbar Schönheit sein kann - auch ohne Haare". Damit möchte sie vor allem Selbstbewusstsein, Individualität und Freiheit symbolisieren. Zum anderen möchte sie unbedingt auf einem High-Fashion-Laufsteg in der Haute Couture laufen. Sie sieht sich selbst als edgy Model, das unglaublich viel Stärke, Tiefe und Charakter ausstrahlt - Eigenschaften, die in der Haute-Couture-Welt unverzichtbar sind. Da Anika für ihre Träume kämpfen will, kann sie "Germany's Next Topmodel" als Sprungbrett für ihre weitere Karriere nutzen! Wie sich Annika auf diesem Weg anstellt, siehst du jeden Donnerstag bei "Germany's Next Topmodel", wie immer um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Übrigens, die Male-Model-Folgen kommen immer mittwochs ebenfalls zur Primetime auf dem bewerten Sendeplatz.