Nächster Meilenstein GNTM 2026 Hollywood ruft - Diese Models nimmt Heidi Klum mit nach Los Angeles Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Nicholas Vogel Germany's Next Topmodel GNTM-Meilenstein: Wer darf mit nach Los Angeles? Videoclip • 12:17 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Deutschland war nur der Anfang. Jetzt entscheidet sich, welche Kandidat:innen bereit für den nächsten Meilenstein sind. Nur wer überzeugt, sichert sich das begehrte Ticket nach Los Angeles. Für diese Models geht der Traum in Hollywood weiter.

Shootings, Walks - und jede Menge Wow-Momente Jetzt "Germany's Next Topmodel" kostenlos streamen

Ein Walk, der alles entscheidet Sonne, Palmen und Glamour - Los Angeles ist einer der größten Meilensteine bei "Germany's Next Topmodel". Doch bevor es für die Models in die Traumfabrik geht, wartet eine letzte große Herausforderung. In Folge 9 kämpfen 16 Male Models beim Public-Walk mitten in Berlin um ihr Ticket nach L.A. Dabei zählt jeder Schritt: Die Topmodel-Anwärter müssen nicht nur Heidi Klum überzeugen, sondern auch die Elevator Boys und Designer Daniel W. Fletcher. Selbst die Zuschauer:innen vor Ort haben ein Wörtchen mitzureden.

Denn beim Entscheidungs‑Walk darf das Publikum live für seine Favoriten voten. Ursprünglich wollte Heidi nur den Erst-Platzierten ohne Entscheidung in die nächste Runde schicken - doch dann überrascht sie die Kandidaten mit einer spontanen Entscheidung:

Platz eins bis drei ziehen in die nächste Runde ein. Heidi Klum

Die meisten Stimmen sammelt Yanneck mit 22,1 Prozent und sichert sich damit Platz eins. Dahinter folgen Carsten mit 18,7 Prozent und Luis mit 10,4 Prozent. Für alle drei geht der Topmodel-Traum in Los Angeles weiter.

Für die übrigen 13 Männer beginnt dagegen das große Zittern. Schon vor der Entscheidung macht Heidi unmissverständlich klar:

Nicht alle werden es in die nächste Runde schaffen. Heidi Klum

Am Ende verabschiedet sich die Model-Chefin schweren Herzens von drei ihrer Male Models. Benji, Cenk und Adrian konnten weder beim Foto‑Shooting noch beim Public-Walk mit der nötigen Confidence überzeugen.

L.A. Calling! Das sind Heidi Klums Männer für Los Angeles Damit heißt es für insgesamt 13 Male Models in Staffel 21: Auf nach Los Angeles! Sie alle nimmt Heidi Klum mit in ihre Wahlheimat: Alexavius

Boureima

Carsten

Felix

Godfrey

Ibo

Jayden

Jill

Louis

Luis

Lukas

Tony

Yanneck

Entscheidung vor dem Abflug: Für welche Frauen geht es nach Los Angeles? Nach den Männern geht es in Folge 10 nun auch für die 16 verbleibenden Topmodel-Anwärterinnen um alles. Ein anspruchsvolles Shooting mit Mode-Fotograf Kristian Schuller fordert die Models ebenso heraus wie ein kniffliger Treppen-Walk vor Heidi Klum und Gastjurorin Maria Koch. Schon zu Beginn stellt die Model-Chefin klar, wie ernst die Lage ist:

Ich kann leider nicht alle von euch mitnehmen. Heidi Klum

Nur wer in beiden Challenges überzeugt, darf sich Hoffnungen auf den großen Schritt nach Hollywood machen.

Welche Models setzen sich durch? Hier die letzte Frauen-Folge vor Los Angeles streamen: Germany's Next Topmodel Red Carpet, Designer-Showdown & die große L.A.-Entscheidung! Verfügbar auf Joyn Folge vom 12.03.2026 • 119 Min • Ab 12

Bei der Entscheidung verpassen mehrere Kandidatinnen den Einzug in die nächste Runde - und damit die Chance, sich in Los Angeles weiter zu beweisen. Für Dragqueen Kim endet die Reise als Erste: Der große Wow-Moment blieb aus, vor allem aber fehlte es Heidi über die gesamte Woche hinweg an Kampfgeist. Auch Alisa bleibt in Deutschland. Sowohl beim Shooting als auch auf dem Laufsteg konnte sie nicht überzeugen. Als dritte Kandidatin scheidet Lola aus. Ihr wurde beim Treppen-Walk die fehlende Kontrolle zum Verhängnis.

Hollywood ruft! Diese Frauen reisen mit Heidi Klum nach Los Angeles Für 13 Kandidatinnen heißt es aufatmen: Sie dürfen gemeinsam mit Heidi abheben und ihren Topmodel-Traum in Los Angeles weiterverfolgen. Für diese Frauen geht das Abenteuer in der Stadt der Engel weiter: Anika

Anna

Antonia

Aurélie

Bianca

Daphne

Eileen

Julia

Juna

Lara

Marlene

Merret

Nana

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.