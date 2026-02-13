"Wenn Heidi ihn nicht wegmacht": Muss sich GNTM-Kandidat Carsten von seinem Bart verabschieden?

Sein Erkennungszeichen
Carsten ist neu in der Modelwelt, doch das hindert ihn nicht daran, an sich selbst zu glauben. Mit seiner Teilnahme möchte der 49-Jährige ein Statement setzen: Auf dem Laufsteg spielen Körpergröße, Alter und persönlicher Hintergrund keine Rolle.
Die neue GNTM-Staffel ist gestartet!
Für Carsten öffnet sich eine komplett neue Tür. Der Hausverwalter hat bisher keinerlei Erfahrung als Model. Doch das ermutigt ihn nur noch mehr, denn Carsten sieht "Germany's Next Topmodel" als Gelegenheit, sich persönlich weiterzuentwickeln.
Im Prinzip ist alles möglich, wenn man sich nur traut, den ersten Schritt zu machen.
Mit seiner Teilnahme möchte Carsten zeigen, dass die Fashion-Industrie heutzutage zahlreiche Chancen eröffnet. Der Best Ager sieht GNTM als Sprungbrett, um in der Branche Fuß zu fassen. Darüber hinaus strebt er an, künftig vielseitig eingesetzt zu werden - ob als Model, Moderator oder Schauspieler.
"Wie geil sind die denn?": Carsten ist begeistert
Mit seinem Bart fällt Carsten sofort ins Auge, zumal er in dieser Staffel der Einzige mit einem echten Vollbart ist. Genau deshalb hofft er, dass Heidi beim Umstyling gnädig ist und sein Markenzeichen verschont.
Doch der Euskirchener fällt auch mit seiner Gelassenheit und seinem Selbstbewusstsein auf. Sein Geheimnis: Er schreibt regelmäßig Tagebuch! Das hilft ihm auch dabei, stets das Positive zu sehen.
Dass Carsten bei "Germany's Next Topmodel" über den Catwalk laufen darf, kann er noch immer nicht fassen: "Ehrlich gesagt bin ich total überrascht gewesen, in die engere Wahl und den Cast zu kommen".
Zwar möchte Carsten alles geben und den Sieg holen, doch er kommt aus dem Schwärmen für die anderen Kandidat:innen gar nicht mehr raus: "Im direkten Vergleich mit den anderen Kandidaten wird es für mich schwierig. Habt ihr euch mal die anderen Kandidaten angeschaut? Wie geil sind die denn? Mega!"
Kann Carsten bei GNTM überzeugen? Das siehst du immer mittwochs in den Männer-Folgen um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn. Donnerstags laufen wie gewohnt die Frauen-Episoden von GNTM.
