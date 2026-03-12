Vorschau auf Episode 11
Knistert es hinter den Kulissen? Heiße Küsse in der nächsten GNTM-Folge
Veröffentlicht:von Lena Maier
In Folge 11 ist es endlich so weit: In Los Angeles treffen die Männer und Frauen bei GNTM erstmals aufeinander. Und die erste Challenge hat es in sich: Für ein intimes Paar-Shooting kommen sich die Models näher als je zuvor. Die Vorab-Bilder zeigen heiße Küsse und tiefe Blicke. Bahnt sich hier die erste GNTM-Liebe der Staffel an?
Shootings, Walks - und jede Menge Wow-Momente
Ein inniger Blick, die Gesichter ganz nah beieinander - was wir auf dem Bild von Yanneck und Anna sehen, lässt die Herzen der Fans höherschlagen. Ist diese Vertrautheit nur für die perfekte Pose einstudiert oder entwickelt sich hier gerade mehr? Diese Frage stellt sich in Folge 11 von "Germany's Next Topmodel" nicht nur bei den beiden, denn nach der Ankunft auf einer Ranch in Los Angeles wird es für alle Models sofort ultra-intensiv.
Erste Challenge: Intimität auf Knopfdruck
Kaum in der neuen Model-Unterkunft angekommen, wartet schon die erste große Herausforderung auf die Kandidatinnen und Kandidaten. Erstmals in dieser Staffel treffen die weiblichen und männlichen Models direkt aufeinander und sollen sich sofort zu Paaren zusammenfinden. Die Aufgabe: ein "Intimate Teaching" mit Schauspielerin und Acting-Coach Nina Rausch.
Hier müssen die Models lernen, auf Kommando Nähe, Leidenschaft und Vertrauen auszustrahlen. Leichter gesagt als getan, wenn man sein Gegenüber erst seit wenigen Minuten kennt. Vor den Augen aller wird daraus eine echte Bewährungsprobe. Paare wie Antonia und Louis oder Lukas und Eileen müssen beweisen, wie schnell sie eine überzeugende Verbindung aufbauen können.
Küsse, Blicke, tiefe Emotionen: Die intimsten Bilder aus L.A.
Shooting auf dem See: Echte Gefühle oder perfekte Show?
Nach dem Coaching wird es ernst. Star-Fotograf Vijat Mohindra bittet die frischgebackenen Paare für ein außergewöhnliches Shooting aufs Wasser. In einem Ruderboot auf einem malerischen See sollen sie die zuvor geübte Intimität vor der Kamera leben. Und wie die ersten Fotos beweisen, geht es dabei ganz schön heiß her! Es wird gekuschelt, tief in die Augen geschaut und sogar geküsst.
Besonders zwischen Paaren wie Felix und Lara oder auch Juna und Aurélie scheint die Chemie zu stimmen. Doch die große Frage bleibt: Was passiert, wenn die Kameras aus sind? Könnte aus der inszenierten Nähe mehr werden - oder sind die Models schlicht herausragende Schauspieler:innen?
Die Auflösung gibt's in Folge 11 von "Germany's Next Topmodel": Mittwoch, 18. März, um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos im Livestream auf Joyn.
Das volle Paket "Germany's Next Topmodel"
Mehr entdecken
Nächster Meilenstein
Diese Models sind in Los Angeles dabei
Fotos, die Eindruck hinterlassen
GNTM 2026: Alle Bilder der Shootings aus Staffel 21
Die Frauen im Überblick
Alle Frauen bei GNTM 2026: Welche Models sind noch dabei?
Kurz vor L.A.!
Diese drei Models sind nach Folge 10 raus
Die Favorit:innen der Woche
Diese Models begeistern beim Stufen-Walk in Folge 10
Soundtrack der 21. Staffel
GNTM-2026-Song "Red Eye": Musikvideo jetzt veröffentlicht
Moment der Überwindung
"Enttäuscht von mir selbst": GNTM-Alisa erzählt Heidi Klum von ihrer Hörbehinderung
So siehst du die neue Staffel
Heute geht GNTM weiter: Hier erfährst du alle Infos und Sendezeiten
Die Topmodel-Suche geht weiter
GNTM Staffel 21: Neuerungen, Stars und Infos für heute in Folge 10