In Folge 11 ist es endlich so weit: In Los Angeles treffen die Männer und Frauen bei GNTM erstmals aufeinander. Und die erste Challenge hat es in sich: Für ein intimes Paar-Shooting kommen sich die Models näher als je zuvor. Die Vorab-Bilder zeigen heiße Küsse und tiefe Blicke. Bahnt sich hier die erste GNTM-Liebe der Staffel an?

Ein inniger Blick, die Gesichter ganz nah beieinander - was wir auf dem Bild von Yanneck und Anna sehen, lässt die Herzen der Fans höherschlagen. Ist diese Vertrautheit nur für die perfekte Pose einstudiert oder entwickelt sich hier gerade mehr? Diese Frage stellt sich in Folge 11 von "Germany's Next Topmodel" nicht nur bei den beiden, denn nach der Ankunft auf einer Ranch in Los Angeles wird es für alle Models sofort ultra-intensiv.

Erste Challenge: Intimität auf Knopfdruck Kaum in der neuen Model-Unterkunft angekommen, wartet schon die erste große Herausforderung auf die Kandidatinnen und Kandidaten. Erstmals in dieser Staffel treffen die weiblichen und männlichen Models direkt aufeinander und sollen sich sofort zu Paaren zusammenfinden. Die Aufgabe: ein "Intimate Teaching" mit Schauspielerin und Acting-Coach Nina Rausch. Hier müssen die Models lernen, auf Kommando Nähe, Leidenschaft und Vertrauen auszustrahlen. Leichter gesagt als getan, wenn man sein Gegenüber erst seit wenigen Minuten kennt. Vor den Augen aller wird daraus eine echte Bewährungsprobe. Paare wie Antonia und Louis oder Lukas und Eileen müssen beweisen, wie schnell sie eine überzeugende Verbindung aufbauen können.

Küsse, Blicke, tiefe Emotionen: Die intimsten Bilder aus L.A. Antonia und Louis: Mehr als nur Schauspiel? Unter den wachsamen Augen von Acting-Coach Nina Rausch (links) müssen Antonia und Louis auf Tuchfühlung gehen. Die Anspannung ist förmlich spürbar und der Blick zwischen den beiden intensiv. Bild: ProSieben/Max Montgomery

Leidenschaft auf Kommando Voller Körpereinsatz! Bianca und Godfrey liefern bei der Übung pure Leidenschaft. Steckt hinter dieser intimen Umarmung mehr als nur die Erfüllung der Aufgabe? Bild: ProSieben/Max Montgomery

Liebes-Shooting auf dem See Auch beim Shooting vor der Kamera von Star-Fotograf Vijat Mohindra geben Bianca und Godfrey alles. Die zärtliche Geste, der intensive Blick - hier stimmt einfach die Chemie! Bild: ProSieben/Max Montgomery

Voller Körpereinsatz! Von null auf hundert: Daphne und Jayden geben bei der Übung wirklich alles. Mit dieser leidenschaftlichen Pose heizen sie die Stimmung auf der Ranch ordentlich an. Bild: ProSieben/Max Montgomery

Passion vor der Linse Vom "Intimate Teaching" geht es aufs Wasser: Auch hier beweisen Jayden und Daphne, dass die Chemie zwischen ihnen stimmt. Diese innige Umarmung vor malerischer Kulisse ist der perfekte Abschluss einer emotionalen Übung. Bild: ProSieben/Max Montgomery

Zärtlichkeit vor laufender Kamera Die Aufgabe? Emotionen zeigen! Anika und Ibo nehmen das wörtlich und kommen sich vor der versammelten Model-Konkurrenz extrem nahe. Bild: ProSieben/Max Montgomery

Jetzt wird's ernst! Keine Hemmungen mehr! Lara und Felix fackeln nicht lange und geben bei der Übung alles. Dieser leidenschaftliche Kuss vor den Augen aller heizt die Stimmung ordentlich an. Bild: ProSieben/Max Montgomery

Schwerelos verliebt? Hier ist volles Vertrauen gefragt! Tony hebt seine Partnerin Julia mühelos hoch. Der intensive Blick, den sich die beiden dabei zuwerfen, sorgt für Gänsehaut-Momente. Bild: ProSieben/Max Montgomery

Hingabe im strömenden Regen Kein Halten mehr bei Julia und Tony: Diese hingebungsvolle Pose lässt die Grenzen zwischen Schauspiel und Realität verschwimmen. Bild: ProSieben/Max Montgomery

Ein Blick, der alles sagt? Die Chemie zwischen Anna und Yanneck ist zum Greifen nah. Der tiefe Blick, die zarte Berührung - ist das nur die perfekte Vorbereitung auf das Shooting oder bahnt sich hier das erste Liebespaar der Staffel an? Bild: ProSieben/Max Montgomery

Nasse Küsse, wahre Gefühle? Die Funken sprühen! Im finalen Shooting auf dem See lassen Anna und Yanneck allen Emotionen freien Lauf. Bild: ProSieben/Max Montgomery

Intensität pur Nicht nur die gemischten Paare müssen Intimität zeigen. Nana und Marlene beweisen am Set vollen Einsatz und liefern eine Performance voller Zärtlichkeit und Stärke, bei der die Funken nur so sprühen. Bild: ProSieben/Max Montgomery

Romantik pur wie im Liebesfilm Diese Szene könnte direkt aus einem Hollywood-Blockbuster stammen: Im strömenden Regen liefern Lukas und Luis auf dem See eine Performance voller Gefühl und Leidenschaft. Mehr geht nicht. Bild: ProSieben/Max Montgomery

Leidenschaft auf dem Wasser Auch bei Boureima und Merret fliegen die Funken! Beim Shooting auf dem See kommen sich die beiden ganz nah und zögern nicht, für das perfekte Foto alles zu geben. Bild: ProSieben/Max Montgomery



Shooting auf dem See: Echte Gefühle oder perfekte Show? Nach dem Coaching wird es ernst. Star-Fotograf Vijat Mohindra bittet die frischgebackenen Paare für ein außergewöhnliches Shooting aufs Wasser. In einem Ruderboot auf einem malerischen See sollen sie die zuvor geübte Intimität vor der Kamera leben. Und wie die ersten Fotos beweisen, geht es dabei ganz schön heiß her! Es wird gekuschelt, tief in die Augen geschaut und sogar geküsst. Besonders zwischen Paaren wie Felix und Lara oder auch Juna und Aurélie scheint die Chemie zu stimmen. Doch die große Frage bleibt: Was passiert, wenn die Kameras aus sind? Könnte aus der inszenierten Nähe mehr werden - oder sind die Models schlicht herausragende Schauspieler:innen? Die Auflösung gibt's in Folge 11 von "Germany's Next Topmodel": Mittwoch, 18. März, um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos im Livestream auf Joyn.