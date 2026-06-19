Joghurt- statt Gucci-Job: Kilian Kerner über das schonungslose Model-Business

Er ist aktuell einer der erfolgreichsten deutschen Designer: Kilian Kerner kennt das Model-Geschäft wie kaum ein Zweiter. Der Mode-Macher weiß aber auch um die schlechten Seiten und was zu tun ist, wenn es mal nicht läuft. Darüber spricht er jetzt exklusiv im Joyn-Interview.

Kilian Kerner wagt den größten Schritt seines Lebens. Er verlässt seine Heimat Berlin und zieht im Oktober in die Stadt der Engel: Los Angeles.

Talent im Model-Business? Das sei zwar eine gute Grundlage, reiche aber nicht aus, um erfolgreich zu sein. Das sagt Kilian Kerner gegenüber Joyn im exklusiven Interview.

Viel wichtiger seien laut dem Noch-Berliner Durchsetzungsvermögen, Ehrgeiz, Biss und die richtigen Leute, die ein Model um sich herum hat.

Maßgeblich sei eher, den Kopf hochzuhalten, wenn "es mal nicht gut läuft. Akzeptieren, dass es Zeit braucht, bis der richtige Moment da ist. Und der Glaube an sich selbst, der muss da sein. Und vor allem: Schau in den Spiegel und sei ehrlich zu dir selbst. Finde deine Sparte, in der du Erfolg haben kannst."