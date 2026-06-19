Der Designer über die Härte der Szene
Joghurt- statt Gucci-Job: Kilian Kerner über das schonungslose Model-Business
Veröffentlicht:von Jan Islinger, Nicholas Vogel
Germany's Next Topmodel
Kilian Kerner bei GNTM: 80s-Glamour und emotionale Momente
Videoclip • 07:21 Min • Ab 12
Er ist aktuell einer der erfolgreichsten deutschen Designer: Kilian Kerner kennt das Model-Geschäft wie kaum ein Zweiter. Der Mode-Macher weiß aber auch um die schlechten Seiten und was zu tun ist, wenn es mal nicht läuft. Darüber spricht er jetzt exklusiv im Joyn-Interview.
"Germany's Next Topmodel" auf Joyn
Talent im Model-Business? Das sei zwar eine gute Grundlage, reiche aber nicht aus, um erfolgreich zu sein. Das sagt Kilian Kerner gegenüber Joyn im exklusiven Interview.
Viel wichtiger seien laut dem Noch-Berliner Durchsetzungsvermögen, Ehrgeiz, Biss und die richtigen Leute, die ein Model um sich herum hat.
Maßgeblich sei eher, den Kopf hochzuhalten, wenn "es mal nicht gut läuft. Akzeptieren, dass es Zeit braucht, bis der richtige Moment da ist. Und der Glaube an sich selbst, der muss da sein. Und vor allem: Schau in den Spiegel und sei ehrlich zu dir selbst. Finde deine Sparte, in der du Erfolg haben kannst."
Es ist nicht immer Gucci und Prada, sondern halt auch mal Adidas oder Joghurt.
Und das sei auch vollkommen okay. Denn Modeln sei laut Kerner weit mehr als High Fashion.
Aufstehen, Krone richten, weitermodeln
Kilian warnt im Interview insgesamt vor der Härte des Business. Ablehnung gehöre einfach zum Geschäft. Entsprechend sei es wichtig, immer wieder aufzustehen und weiterzumachen.
Da brauchst du ein dickes Fell.
Das könne schon auch oft mal weh tun, meint der Mode-Macher weiter. "Aber hey, das geht nicht nur den Models so. Als Designer ist das auch nicht anders. Immer wieder aufstehen, Krone richten und lächeln.
Das ungekürzte Exklusiv-Interview mit Kilian liest du hier.
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