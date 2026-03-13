Gedächtnislücke bei der GNTM-Chefin Kurzer Aussetzer bei Heidi Klum: Als sie dieses Foto sieht, muss sie plötzlich überlegen Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Annalena Graudenz Heidi Klum ist seit 20 Jahren das Gesicht von "Germany's Next Topmodel". Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Treue Fans der ersten Stunde erkennen natürlich die meisten ehemaligen Kandidatinnen von "Germany’s Next Topmodel". Heidi Klum hingegen ist kurz ins Straucheln gekommen, als ihr alte Fotos vorgelegt wurden. Bei diesen zwei Gewinnerinnen musste sie genauer hinschauen.

"Germany’s Next Topmodel" gehört seit über 20 Jahren ins Fernsehen, wie Models auf den Laufsteg. Und nicht wenige der Zuschauer:innen sind von Anfang an dabei. Ebenso wie GNTM-Chefin Heidi Klum - man könnte also meinen, dass sie die meisten der Kandidatinnen kennt. Doch bei so vielen Gesichtern muss selbst die Gastgeberin manchmal kurz überlegen.

Nostalgie pur: Eine Aufnahme aus der Anfangszeit Genau solch einen Moment hatte Heidi Klum gerade während eines Interviews mit "Glamour". Das Topmodel sprach über prägende Momente ihrer mittlerweile mehr als 25-jährigen Karriere in der Mode- und Unterhaltungsbranche. Dabei wurde ihr auch ein Foto aus den Anfangszeiten von GNTM vorgelegt. Das Bild zeigt das Supermodel neben den ersten beiden Gewinnerinnen der Show, Lena Gercke und Barbara Meier. Für Fans der Sendung ist dieses Foto ein kleines Stück Fernsehgeschichte - schließlich markiert es den Beginn eines Formats, mit dem eine ganze Generation erwachsen geworden ist.

Beim Blick auf das Bild reagiert Klum jedoch anders als erwartet. "Und hier stehe ich mit zwei Gewinnerinnen", sagt sie und gerät dann doch kurz ins Stocken. "Ich glaube Gewinnerin Nummer eins ist Lena Gercke, Barbara Meier weiß ich nicht, ob sie die zweite Staffel oder dritte Staffel gewonnen hat, aber ich glaube die zweite." Vor allem die erste Siegerin ist dem Publikum natürlich im Gedächtnis geblieben, aber zugegeben: Bei den Kandidatinnen der folgenden 19 Staffeln darf auch eine Heidi Klum schon mal durcheinanderkommen. Nach kurzem Überlegen fällt ihr die richtige Antwort dann aber doch wieder ein und sie muss über ihre eigene Verwirrung kurz schmunzeln.

Zwei GNTM-Siegerinnen mit unterschiedlichen Karrieren Obwohl die ersten Staffeln schon rund 20 Jahre zurückliegen, zählen Lena Gercke und Barbara Meier bis heute zu den bekanntesten Gewinnerinnen von "Germany’s Next Topmodel". Lena Gercke gewann die allererste Staffel der Show und startete anschließend eine erfolgreiche Karriere als Model und Moderatorin. Die GNTM-Gewinnerin arbeitete für zahlreiche Marken und etablierte sich auch im deutschen Fernsehen. Sie moderierte "red!" sowie "The Voice of Germany", war Jury-Mitglied bei "Das Ding des Jahres" und mehrfach bei "Joko und Klaas gegen ProSieben" zu Gast. Barbara Meier wiederum setzte sich 2007 in der zweiten Staffel gegen ihre Konkurrentinnen durch. Auch sie blieb der Modewelt treu, arbeitete international als Model, lief auf Schauen in Berlin, New York und Paris, und engagierte sich zusätzlich für Nachhaltigkeit in der Branche. Zudem hat die Bayerin die Schauspielerei für sich entdeckt und absolvierte eine Ausbildung an der "New York Film Academy".

Zwei Jahrzehnte "Germany's Next Topmodel" Als Heidi Klum das Foto betrachtet, wird auch ihr bewusst, wie viel Zeit seit Beginn der Sendung vergangen ist. "Wir sind ja jetzt in der 21. Staffel, deswegen - das ist Staffel eins und zwei, das ist schon lang her", sagt sie. Tatsächlich hat sich GNTM seit seinem Start stark verändert. Neue Jury-Konzepte, internationale Gäst:innen, aufwendigere Produktionen und immer größere Social-Media-Präsenz der Kandidat:innen. Für langjährige Fans dürfte dieser Moment auf jeden Fall nostalgische Gefühle geweckt haben. Die ersten Staffeln waren eben etwas ganz Besonderes und der Grund dafür, warum die Show auch heute noch geschaut wird.