Alles vorbei? Nach Shooting-Abbruch: Steht Eileen kurz vor ihrem GNTM-Aus? Aktualisiert: Vor 28 Minuten von Anna-Maria Hock Auf Joyn ansehen Entscheidung: Der erste Abschied aus L.A. Videoclip • 08:16 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Beim intimen Pärchen-Shooting konnten Eileen und Lukas überhaupt nicht überzeugen. Ihr Boot kenterte und die 19-Jährige musste abbrechen. Zusammen mit Juna, Aurélie, Felix und Lara wackeln die beiden nun. Schaffen sie es doch noch in die nächste Runde?

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+++ Update, 19. März +++

Schafft es Eileen in die nächste Runde? Sowohl die Kritik von Heidi als auch die des Fotografen fällt überhaupt nicht gut aus für Lukas und Eileen. Bei der großen Entscheidung gibt Vijat Mohindra offen zu: "Das war wahrscheinlich das schwächste Shooting von allen." Es sei sehr schwer gewesen, überhaupt ein Foto zu bekommen. "Ohne Foto ist es natürlich schwierig, weiterzumachen", meint Heidi. Aus diesem Grund bekommt Eileen die niederschmetternde Nachricht: "Es tut mir leid, ich muss dich heute als Erstes nach Hause schicken." Die 19-Jährige ist traurig und weint, nachdem die Model-Chefin ihren Exit verkündet hat. Bei den anderen Kandidatinnen findet sie Halt. Wirklich überraschend kommt das Aus für Eileen nicht: "Ich fand es ein bisschen schade, aber ich habe schon damit gerechnet, weil das Shooting absolut nicht gut lief. Als der Fotograf gesagt hat, dass er nicht ein gutes Foto hat, war es mir eigentlich schon klar." Besonders Freundin Antonia ist traurig, dass Eileen die Heimreise antreten muss.

Eileen wird mir auf jeden Fall sehr, sehr fehlen. Antonia

Doch wie steht es um Lukas? Eileens Shooting-Partner darf weiterhin bei GNTM bleiben. Laut Heidi hatte er nicht wirklich eine Chance, sein Können beim Shooting zu beweisen. "Germany's Next Topmodel" siehst du immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

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+++ Original-News +++

Kuss-Coaching auf der Ranch: Bricht das erste Eis? Die GNTM-Kandidat:innen sind in L.A. angekommen! Für die Models geht es am Hollywood-Sign vorbei und direkt weg vom Geschehen. Statt in ein schickes Penthouse in Downtown entführt Heidi Klum die Kandidatinnen und Kandidaten zunächst auf eine idyllische Ranch unweit der Großstadt. Dort wartet schon die erste dicke Überraschung: Die Frauen und Männer der 21. Staffel treffen endlich aufeinander - live und in Farbe. Doch nach einer kurzen Kennenlernphase folgt schon der nächste Paukenschlag. Die erste gemeinsame Challenge wird ein Couple-Shooting inklusive Kuss-Szenen sein. Unterstützung für die Challenge bekommen die Models in Folge 11 von "Grey's Anatomy"-Schauspielerin Nina Rausch. Sie bereitet die Models auf die anstehende intime Challenge vor. Dafür dürfen sich die Kandidat:innen selbstständig in Pärchen einteilen.

Lukas und Eileen bilden eines der Couples. Doch beim Schauspiel-Coaching blockt die GNTM-Anwärterin jede Nähe zu Lukas ab - sie schafft es nicht, den Kopf auszuschalten. Partner Lukas versucht, ihr gut zuzureden. Ob das am Shooting-Tag besser klappt?

Romantische Kulisse mit Fotograf Vijat Mohindra Inmitten einer idyllischen Seenlandschaft shooten Eileen und Lukas vor der Linse von Star-Fotograf Vijat Mihindra. Bild: ProSieben / Max Montgomery

Jetzt geht's ans Eingemachte für die Models! Der Fotograf ist nicht unbekannt bei GNTM: Vijat Mohindra hat schon in früheren Staffeln geshootet und weiß genau, was er will. Das Setting: ein Ruderboot auf einem kleinen See. Hier wollen Heidi und Vijat Chemie, Leidenschaft und Nähe sehen! Wer bei dem Shooting nicht performt, muss wieder nach Hause fliegen. Heidi warnt die beiden vor den Gefahren auf dem Boot:

Wir hatten schon einige, die ins Wasser gefallen sind. Heidi Klum

Eileen lacht hier noch: "Wenn das passiert, dann ist es halt so."

Wer wackelt, wackelt Schon beim Hinsetzen auf dem Boot merken beide: Das wird eine wackelige Angelegenheit. Eileen und Lukas beginnen ihre Challenge, doch schon nach kurzer Zeit wird klar: Auch heute fehlt jegliche Chemie zwischen den beiden. Das bleibt auch von der Model-Chefin nicht unbemerkt. Sie findet die beiden vor allem "hippelig". Fotograf Vijat will mehr als nur Hinterköpfe sehen. Dann wollen Lukas und Eileen aufstehen, um weitere Posen anzubieten. Da passiert es: Das Boot kippt und beide fallen ins kalte Wasser. Sie retten sich zurück aufs Boot, und mit dem halben Körper im Wasser versuchen die beiden irgendwie weiterzumachen. Aber auch das reicht Vijat nicht.

Das hier läuft nicht besonders gut. Sie haben ziemlich zu kämpfen. Vijat Mohindra

Shooting-Abbruch: Eileen kann nicht mehr Während Lukas und Eileen shooten, läuft das Boot zunehmend voll Wasser und sinkt immer weiter ab - am Ende gehen die beiden baden. Bild: ProSieben / Max Montgomery

Sie machen weiter, auch wenn das Boot halb im Wasser hängt und anfängt vollzulaufen. Das Boot sinkt tiefer und tiefer, bis es dann kentert. Jetzt heißt es für unsere Models: schwimmen. GNTM-Anwärter Lukas versucht noch irgendwas rauszuholen, aber Eileen ist sichtlich am Kämpfen.

Ich krieg keine Luft mehr. Eileen

Auch Heidi bemerkt Eileens panisches Verhalten und greift zum Megafon: "Ist alles okay bei euch? Sollen wir einen Taucher reinschicken?" Lukas nickt und sofort springt ein Taucher zu den zwei Kandidat:innen und bringt die beiden an Land.

Vijat und Heidi stehen am Ufer. "Das hier war ziemlich hart" - wenn der Fotograf das schon sagt, dann sieht es schlecht aus. An Land vergewissert sich Heidi, ob jemand verletzt ist. Trotz der widrigen Umstände möchte die Model-Chefin ihr Feedback abgeben: Zu wenig Gesicht. Keine Harmonie. Am Ende kein einziges brauchbares Bild. Jetzt wackelt nicht nur das Boot, sondern auch die beiden. Trotz allem merkt Heidi an, dass Lukas es versucht hat, aber Eileen konnte einfach nicht mehr. Wie es weitergeht, siehst du bei "Germany's Next Topmodel": immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.