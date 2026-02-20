Zoff um den Look Rivalen-Alarm bei GNTM 2026: Konkurrenz zwischen Alexavius und Lukas spitzt sich zu Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Nicholas Vogel, Jan Islinger Germany's Next Topmodel Modestress pur: Extravagante Looks & erste Konflikte Videoclip • 11:47 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Gleicher Style, gleiche Jobs? Zwischen Alex und Lukas bahnt sich eine Rivalität an. Ein besonderer Look sorgt in Folge 3 für zusätzlichen Zündstoff.

Rivalität zwischen Alexavius und Lukas? In der dritten Folge von "Germany's Next Topmodel" wird es unter den Kandidaten erstmals richtig brenzlig. Nach einem offenen Casting ziehen die 25 Männer gemeinsam in ein stylisches Loft in Berlin ein. Dort zeichnet sich schnell eine Konkurrenz-Situation zwischen Alexavius und Lukas ab. Beide haben einen sehr ähnlichen Look - und stehen damit womöglich für die gleichen Jobs zur Auswahl. Während Lukas die Situation locker nimmt, fühlt sich Alexavius sofort herausgefordert. "Ich habe mich schon ein bisschen geärgert, weil ich dachte, jetzt werden die Krallen ausgefahren", meint der Grazer.

Den hatte ich dann sofort auf dem Raster als Konkurrent. Alexavius über Lukas

Lukas bleibt gelassen Lukas hingegen reagiert deutlich entspannter auf das erste Aufeinandertreffen. "Ich hatte ein sehr schönes Gefühl, als ich Alex gesehen habe. Und ich dachte gleich, mit dem kann man sich gut verstehen", findet er.

Zoff um den finalen Look? Alexavius (l.) und Lukas (r.) schreiten in atemberaubenden Designs von Maximilian Gedra über den Catwalk. Bild: ProSieben / Daniel Graf

Beim Entscheidungs-Walk spitzt sich die Rivalität dann doch nochmal zu. Designer Maximilian Gedra hat für beide Topmodel-Anwärter besondere Looks vorgesehen, doch ausgerechnet das finale Styling sorgt für Spannungen. Alexavius will unbedingt ein edles Kleid aus tausenden Büroklammern tragen und darf es sogar anprobieren. "Ich hab die ganze Zeit gesagt, ich muss unbedingt diesen Look tragen", zeigt sich der 22-Jährige überzeugt. Doch es kommt anders: Das Kleid sitzt nicht optimal, zudem hatte Gedra von Anfang an Lukas als idealen Träger für den krönenden Abschluss seiner Kollektion vorgesehen. Ob das für Zoff sorgt? Keineswegs! Denn der Modemacher hat eine Lösung, die für beide zufriedenstellend sein dürfte: Während Lukas schließlich das Finale präsentieren darf, eröffnet Alex die Show und läuft als Erster über den Catwalk.

Happy End bei GNTM: Alexavius und Lukas feiern gemeinsam "Ende gut, alles gut", sagt Alexavius zufrieden im Interview. Nach der Designer-Entscheidung klatschen sich die beiden backstage ab. Wie die Reise für Alexavius und Lukas bei "Germany's Next Topmodel" weitergeht, siehst du immer mittwochs um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Die Frauen sind donnerstags an der Reihe.