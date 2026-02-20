Hut ab für diese Performance! Wow-Moment bei GNTM 2026: Yanneck darf legendäres Lady-Gaga-Piece tragen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Jan Islinger Germany's Next Topmodel Lady-Gaga-Hut & High Heels: Die Boys in extravaganten Looks Videoclip • 08:03 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Zur ersten Fashion-Show der Staffel wird Yanneck eine ganz besondere Ehre zuteil: Er darf ein ikonisches Accessoire tragen, dass bereits Lady Gaga zum Video-Dreh anhatte. Ob er dem Piece gerecht wird?

Yanneck läuft mit ikonischem Lady-Gaga-Accessoire Links ist Weltstar Lady Gaga in ihrem Musik-Video zu "Abracadabra" zu sehen, rechts Yanneck bei der ersten Fashion-Show. Das Hut-Design kommt vom selben Mode-Schöpfer, Maximilian Gedra. Bild: Lady Gaga / Universal Music | Joyn / Daniel Graf

In Folge 3 steht für die Male Models die erste große Fashion-Show an. Dafür hat Modemacher Maximilian Gedra besonders ausgefallene Designs mitgebracht. Zu seiner Kollektion gehören Hüte, die an Ufos erinnern, Mäntel mit Flügeln und ein Kleid, das aus mehreren tausend Sicherheitsnadeln besteht. GNTM-Kandidat Yanneck wird in dieser Woche eine ganz besondere Ehre zuteil, denn er darf ein weltweit bekanntes Piece tragen.

Ein Hut zum Verlieben Designer Maximilian Gedra vertraut Yanneck sein wohl ikonischstes Design an: Den schwarzen Stachelhut, den der Berliner heute tragen darf, hatte bereits Lady Gaga im Zuge der Musikvideo-Produktion zu "Abracadabra" an. Schlappe 230 Millionen Aufrufe hat der Clip derzeit auf YouTube.

Topmodel-Anwärter Jonas, der beim Fitting neben Yanneck steht, erkennt den Hut sofort und traut seinen Augen kaum: "Der Echte? Heftig!" Auch Yanneck muss direkt schmunzeln, als er realisiert, wie ikonisch die Kopfbedeckung ist.

Das ist schon eine kleine Ehre für mich. Yanneck

Dank einer Art Kugellager lässt sich der gezackte XXL-Hut sogar drehen. Und das verlangt der Designer auch von Yanneck. Der soll die Rotation des Hutes als Pose auf dem Catwalk vollführen. Gar nicht mal so einfach, direkt auf der ersten Fashion-Show schon mit Special-Gadgets hantieren zu müssen!

Lob in höchsten Tönen von Heidi Klum Von Lady Gaga inspiriert: Yanneck hebt mit Lady Gagas ikonischen "Abracadabra"-Hut ab. Bild: ProSieben / Daniel Graf

Doch der anschließenden Performance schadet die Spinning-Einlage mit dem Lady-Gaga-Hut jedenfalls nicht - ganz im Gegenteil! Heidi Klum und ihrem Gastjuror gefällt die Performance außerordentlich. Das liegt nicht nur am selbstsicheren Walk des 24-Jährigen, sondern auch am einzigartigen Move mit dem ikonischen Hut.

Fand ich cool, wie er das gemacht hat mit dem Hut. Heidi Klum

"Yanneck war super" resümiert Heidi nach dem Walk und der Topmodel-Anwärter findet langsam Gefallen an seiner noch jungen Model-Karriere: "Hat richtig Spaß gemacht, ich glaub, walken gefällt mir!"

Bei der Performance geht es für den 24-Jährigen selbstredend in die nächste Runde.