Hut ab für diese Performance!
Wow-Moment bei GNTM 2026: Yanneck darf legendäres Lady-Gaga-Piece tragen
Aktualisiert:von Jan Islinger
Germany's Next Topmodel
Lady-Gaga-Hut & High Heels: Die Boys in extravaganten Looks
Videoclip • 08:03 Min • Ab 12
Zur ersten Fashion-Show der Staffel wird Yanneck eine ganz besondere Ehre zuteil: Er darf ein ikonisches Accessoire tragen, dass bereits Lady Gaga zum Video-Dreh anhatte. Ob er dem Piece gerecht wird?
Die neue GNTM-Staffel ist gestartet!
In Folge 3 steht für die Male Models die erste große Fashion-Show an. Dafür hat Modemacher Maximilian Gedra besonders ausgefallene Designs mitgebracht. Zu seiner Kollektion gehören Hüte, die an Ufos erinnern, Mäntel mit Flügeln und ein Kleid, das aus mehreren tausend Sicherheitsnadeln besteht.
GNTM-Kandidat Yanneck wird in dieser Woche eine ganz besondere Ehre zuteil, denn er darf ein weltweit bekanntes Piece tragen.
Ein Hut zum Verlieben
Designer Maximilian Gedra vertraut Yanneck sein wohl ikonischstes Design an: Den schwarzen Stachelhut, den der Berliner heute tragen darf, hatte bereits Lady Gaga im Zuge der Musikvideo-Produktion zu "Abracadabra" an. Schlappe 230 Millionen Aufrufe hat der Clip derzeit auf YouTube.
Topmodel-Anwärter Jonas, der beim Fitting neben Yanneck steht, erkennt den Hut sofort und traut seinen Augen kaum: "Der Echte? Heftig!" Auch Yanneck muss direkt schmunzeln, als er realisiert, wie ikonisch die Kopfbedeckung ist.
Das ist schon eine kleine Ehre für mich.
Dank einer Art Kugellager lässt sich der gezackte XXL-Hut sogar drehen. Und das verlangt der Designer auch von Yanneck. Der soll die Rotation des Hutes als Pose auf dem Catwalk vollführen. Gar nicht mal so einfach, direkt auf der ersten Fashion-Show schon mit Special-Gadgets hantieren zu müssen!
Doch der anschließenden Performance schadet die Spinning-Einlage mit dem Lady-Gaga-Hut jedenfalls nicht - ganz im Gegenteil! Heidi Klum und ihrem Gastjuror gefällt die Performance außerordentlich. Das liegt nicht nur am selbstsicheren Walk des 24-Jährigen, sondern auch am einzigartigen Move mit dem ikonischen Hut.
Fand ich cool, wie er das gemacht hat mit dem Hut.
"Yanneck war super" resümiert Heidi nach dem Walk und der Topmodel-Anwärter findet langsam Gefallen an seiner noch jungen Model-Karriere: "Hat richtig Spaß gemacht, ich glaub, walken gefällt mir!"
Bei der Performance geht es für den 24-Jährigen selbstredend in die nächste Runde.
Wie sich Yanneck in der nächsten Folge schlägt, siehst du kommenden Mittwoch um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.
