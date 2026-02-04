Lena Gercke und Co. Zwischen Laufsteg und Legosteinen: Diese GNTM-Stars sind Mütter Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von spot on news Diese ehemaligen "GNTM"-Stars teilen Einblicke von ihrem Leben zwischen Karriere und Kinderzimmer. Bild: Joyn/Getty Images for HeidiFest/picture alliance / AAPimages / Timm/2024 Getty Images/Andreas Rentz

Glamour, Laufsteg und große Karrieren - und plötzlich dreht sich alles um Kita-Zeiten und Familienalltag. Viele ehemalige "Germany’s Next Topmodel"-Stars haben ihr Leben neu sortiert. Lena Gercke, Barbara Meier & Co. zeigen, wie sie Erfolg und Muttersein unter einen Hut bringen.

Mandy Bork In der vierten "GNTM"-Staffel belegte Mandy Bork 2009 den zweiten Platz und war danach als Model erfolgreich. Im Herbst 2025 ist sie zum ersten Mal Mutter geworden. Der Vater ist ihr Ehemann Philipp. Bei Instagram gibt das Model immer wieder persönliche Einblicke in sein Leben. 2020 postete Bork Schwarz-Weiß-Bilder ihrer Hochzeit und erklärte dazu: "Der 05.09.20 war nicht nur unser Hochzeitstag, es war auch der Tag unseres 11. Jahrestages." Bilder mit ihrem Sohn teilt sie ebenfalls, unter anderem in einem Jahresrückblick, zu dem sie schrieb: "2025 - was für ein Jahr. Es war das Jahr, das mir den unglaublichsten Segen bescherte: meinen Sohn - und ihn in meinen Armen zu halten, hat mir eine ganz neue Perspektive gegeben."

Luisa Hartema 2012 holte sie sich den "GNTM"-Sieg: Luisa Hartema ist im September 2023 zum ersten Mal Mutter geworden. Bei Instagram gibt sie regelmäßige Updates zu Tochter Paula. Dabei präsentiert das Model auch ehrliche Einblicke in sein Seelenleben.

Ich liebe es, deine Mama zu sein. Auch wenn es definitiv nicht der leichteste Weg war. Schreibt die 31-Jährige im Mai 2024

"Und ich wünschte mir, ich hätte die Schwangerschaft in vollen Zügen genießen können und dieses Wunder mehr zelebrieren können. Aber ich war in diesen Monaten so sehr mit mir selbst beschäftigt." Ihre Tochter sei ihr größter Ansporn. "Natürlich gibt es auch anstrengende Momente, aber du strahlst so eine Leichtigkeit aus, dass du mir selbst in diesen Momenten Ruhe gibst. Diese Ruhe, die mir so sehr gefehlt hat."

Lena Gercke Lena Gercke arbeitete nach dem Sieg in der ersten "GNTM"-Staffel als Model und Moderatorin und ist heute als Unternehmerin erfolgreich. Mit Partner Dustin Schöne hat sie zwei Töchter, die 2020 und 2022 geboren wurden. "Meine Kinder haben mich zu mir selbst zurückgebracht, mich geerdet. Sie haben mir gezeigt, den Moment zu genießen und die kleinen Dinge des Lebens wertzuschätzen", sagte Gercke im Interview mit "Gala". Sie habe vor der Geburt ihrer Kinder "ein sehr egoistisches Leben geführt - und mich nur um mich selbst gekümmert."

Barbara Meier Barbara Meier wurde 2007 durch ihren Sieg bei "Germany's Next Topmodel" bekannt. Die gebürtige Ambergerin absolvierte nach ihrem Sieg zahlreiche Shootings für Magazine und einige Laufstegjobs. Später verschlug es Meier zum Schauspielunterricht nach New York. 2018 nahm sie außerdem bei der Tanzshow "Let's Dance" teil. Sie heiratete im Juni 2019 den österreichischen Unternehmer Klemens Hallmann. 2020 und 2022 kamen ihre Töchter zur Welt. Auch das Model bringt Beruf und Familienleben unter einen Hut. Bei Instagram schrieb sie Ende 2025: "Was für ein aufregendes Jahr in meinem Job! Während ich privat hauptsächlich ungeschminkt und in Jeans mit meinen Kindern Zeit verbracht habe, durfte ich beruflich so viele tolle Projekte in so vielen verschiedenen Bereichen begleiten und mit wundervollen Menschen arbeiten!"

Lovelyn Enebechi Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin Lovelyn Enebechi ist seit 2022 Mutter. Sohn Levi kam im März des Jahres zur Welt. Im August 2021 hatte die "GNTM"-Siegerin aus dem Jahr 2013 bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Im November des gleichen Jahres folgte die Verlobung mit ihrem damaligen Freund, im Februar 2022 schritten die beiden vor den Traualtar. Im August 2023 wurde bekannt, dass sie sich nach nur etwas mehr als einem Jahr Ehe von ihrem Mann und Vater ihres Sohnes getrennt hat. Seitdem nimmt sie ihre Instagram-Follower mit durch ihren Alltag als alleinerziehende Single-Mutter.

Anna Adamyan Ex-"GNTM"-Kandidatin und Influencerin Anna Adamyan wurde 2023 Mutter. Bei Instagram gab sie bekannt, dass ihr Sohn am 10. August auf die Welt gekommen sei. Damals sprach sie von ihrem Sohn als "allergrößtes Wunder". Die Influencerin leidet unter Endometriose. Nach zwei Fehlgeburten und elf künstlichen Befruchtungen hatte sich ihr großer Traum vom Nachwuchs erfüllt. Im Dezember 2025 verkündete sie ihre zweite Schwangerschaft: "Ein größeres Weihnachtswunder könnten wir uns nicht vorstellen. Es ist, als würden wir gerade in einer anderen Welt leben, weil wir damit wirklich gar nicht gerechnet haben. Wir teilen es bewusst früh, so wie nach jeder künstlichen Befruchtung. Nur dass es diesmal keine war. Das erste und bis jetzt letzte Mal war ich 2020 ohne künstliche Befruchtung schwanger. Es fühlt sich so was von richtig an, denn dieses große Wunder möchten wir nicht verstecken."

Weitere "GNTM"-Stars mit Kindern Auch zahlreiche weitere "GNTM"-Stars sind inzwischen Mütter. Dazu zählen unter anderem Fiona Erdmann, Marie Nasemann, Anna Maria Damm, Sara Kulka, Tessa Bergmeier und Sarah Knappik, die heute Familie und eigene Projekte miteinander verbinden. Vorbild ist dabei oft auch "GNTM"-Chefin Heidi Klum selbst, die seit Jahren Karriere und Mutterrolle vereint.