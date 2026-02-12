Teenie-Star der 2000er Von "Popstars" zu GNTM 2026: So hat sich Marq Porciuncula von Overground verändert Aktualisiert: Vor 41 Minuten von Nicholas Vogel Germany's Next Topmodel "I love him!" Denzel und MarQ zeigen, dass Vielfalt auf dem Catwalk zählt! Videoclip • 10:37 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Flashback-Alarm beim GNTM-Casting! Heidi Klum staunt nicht schlecht, als beim offenen Casting ein bekanntes Gesicht vor ihr steht und den Nummer-eins-Hit "Schick mir 'nen Engel" anstimmt: Marq Porciuncula - einst Boyband-Mitglied, "Popstars"-Gewinner und Teenie-Schwarm der frühen Nullerjahre.

Über 22 Jahre ist es her, dass Marq Porciuncula gemeinsam mit Ahmet "Akay" Kayed, Ken Miyao und Meiko Reißmann als Overground die dritte Staffel von "Popstars" gewinnt - und reihenweise Fan-Herzen zum Schmelzen bringt. Ihr Nummer-eins-Hit "Schick mir 'nen Engel" wird 2003 zur Hymne einer Generation, ehe sich 2008 die Gruppe nach etlichen Chart-Erfolgen auflöst.

Vom Boyband-Star zum androgynen Petite Model Was für Marq folgt, ist eine Suche nach sich selbst: Nach dem Band-Ende lebt der Hamburger mit philippinischen Wurzeln in New York, Shanghai und Manila, wo er als Musiker, Tänzer und für Commercials arbeitet. Doch die innere Zerrissenheit bleibt. 2013 findet Marq seinen Weg zurück nach Hamburg, macht eine Ausbildung zum Schifffahrts-Kaufmann, arbeitet in der Schifffahrt- und Kautschukbranche. Doch das kreative Feuer in ihm glüht weiter. "Ich möchte mich in den nächsten Jahren umorientieren, da mir das Kreative zu sehr fehlt", kündigt er 2021 in einem Interview an. Gesagt, getan: In den folgenden Jahren kehrt Marq zurück ins Rampenlicht, steht regelmäßig vor der Kamera - nicht mehr als Teenie-Schwarm, sondern als Petite Model, das mit androgynem Style die Fashion-Welt erobern will. Der einstige Boyband-Look? Längst in den Archiven verstaubt. Marq hat sich neu erfunden - und präsentiert sich selbstbewusster und authentischer denn je.

2003 katapultiert sich Marq mit zarten 16 Jahren in die Boyband-Welt. Heute erinnert optisch kaum noch etwas an den einstigen Teenie-Schwarm. Bild: picture alliance / ZB | Thomas Schulze, dpa | Marcus Brandt

"Ich spiel gern mit beiden Geschlechterrollen" Mit 39 Jahren und reichlich Bühnen- und Model-Erfahrung im Gepäck will Marq nun GNTM aufmischen. Schon beim Casting zur 21. Staffel zieht er mit seinem extravaganten Style alle Blicke auf sich: 1,62, dunkle, geglättete Haare, lange rote Fingernägel, die Kombi aus Spitzen-Strumpfhose, Body, Blazer und Plateau-Heels - ein Look, der für sich spricht.

I got nails, I got long hair, was nicht so dem typischen Mann entspricht. Marq

"Wie ihr sehen könnt, lauf ich auch gern in Heels, hab so ein bisschen Frauen-Klamotten an, mach gern so Femme-/Queer-Modeling", erklärt der 39-Jährige selbstbewusst vor der Kamera. Für Marq gibt es keine Grenzen: "Ich spiel gern mit beiden Geschlechterrollen."

"Schick mir 'nen Engel", oder besser: Schick mich in die nächste Runde! Sein "heißes Outfit" entgeht auch Heidi Klum nicht. Neugierig geworden, nimmt die Model-Chefin Marq genauer unter die Lupe und hakt nach, ob er "schon mal TV-Erfahrung gesammelt" habe. Als sie von Marqs "Popstars"-Vergangenheit mit Overground erfährt, ist sie baff - und fordert spontan eine Kostprobe seines Signature-Songs. Heidis Wunsch ist Marq Befehl: Ohne zu zögern gibt der 39-Jährige "Schick mir 'nen Engel" auf dem Casting-Catwalk zum Besten. "Mega", applaudiert Heidi begeistert, und auch Gastjuror Jean Paul Gaultier zeigt sich von der Einlage angetan. Doch reicht das, um in die nächste Runde zu kommen? Vor seinem Auftritt appelliert Marq an Heidi, "uns Petite Models ein bisschen [zu] supporten", schließlich sei ihre Tochter Leni "ja auch ein bisschen klein". Wie das Casting für den Hamburger und die anderen Topmodel-Anwärter läuft, erfährst du in der Auftaktfolge der 21. Staffel - jetzt kostenlos auf Joyn!

