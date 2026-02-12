Schluss mit alten Konventionen GNTM 2026: Lukas will sich Normen nicht beugen - sondern sie neu definieren Aktualisiert: Vor 33 Minuten von Nicholas Vogel Germany's Next Topmodel Die krassesten Casting-Momente: Doppelgänger & Rinderbesamung Videoclip • 16:42 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Lukas liebt Disco, Make-up und schicke Bars - und hat genug von verstaubten Schönheits-Idealen. Bei "Germany's Next Topmodel" 2026 will der Verwaltungsberater vor allem eines: ein Zeichen setzen.

Lukas, der Sonnencreme-Polizist mit der Superman-Locke Lukas ist einer der Kandidaten bei GNTM 2026. Hier ist er auf dem Catwalk vor Heidi Klum und Design-Ikone Jean Paul Gaultier zu sehen. Bild: Joyn / Daniel Graf

Lukas zieht die Blicke auf sich - und das ist Absicht. "Ich bin ein Junge, der sich nicht an Normen hält, sondern sie neu definiert - iconic, empathisch, offenherzig, authentisch, extravagant, ein wenig tollpatschig, ulkig und besonders", sagt der 21-Jährige über sich selbst. Seine Freund:innen lieben seine ansteckende Leichtigkeit und Positivität. Und wer ihn kennt, weiß: Lukas ist die selbsternannte "Sonnencreme-Polizei", die jede Person ermahnt, die es mit dem UV-Schutz nicht so genau nimmt - "wegen der Falten", versteht sich.

Mehr als nur ein gewöhnlicher Verwaltungsberater Lukas' Selbstbewusstsein ist kein Zufall, sondern sein Motor. Bei "Germany's Next Topmodel" will der Pulheimer veraltete Denkmuster aufbrechen: "Ich möchte allen da draußen, die denken, dass sie anders oder komisch sind oder aus der Reihe tanzen, zeigen, dass sie niemals zu viel für die Welt sind."

If you're too much, tell them to go find less. Lukas

Sein Ziel: Andere zu inspirieren, sich nicht länger von den Erwartungen anderer kleinhalten zu lassen.

Lukas' Inspirationsquellen: Madonna und Kamala Harris Eigene Inspiration findet Lukas bei starken Persönlichkeiten, die Konventionen sprengen und für ihre Überzeugungen kämpfen. Seine Vorbilder? "Definitiv Madonna und Kamala Harris", verrät der 21-Jährige mit Überzeugung. "Es ist nicht in Worte zu fassen, wie enorm sie mich als Person geprägt und wie viel diese beiden Legenden für Menschen- und insbesondere Frauenrechte getan haben", betont der Topmodel-Anwärter. "Zwei Symbole der Stärke, Freiheit, Unabhängigkeit und Hoffnung. Gesellschaftliche Normen zu hinterfragen und aufzubrechen ist eine Lebensweise, nach der ich lebe."

GaLiGrü und pinker Blush: Lukas, wie er leibt und lebt Jenseits seiner Vorbilder und wichtigen Botschaften zeigt Lukas seine unverwechselbare Persönlichkeit. Neben seiner fast schon obsessiven Liebe zu Sonnencreme führt der 21-Jährige Listen mit "affigen, außergewöhnlichen Alliterationen, ulkigen Wörtern und intelligenten Beleidigungen", ist ein glühender Fan des "Eurovision Song Contest" und hat immer einen lockeren Spruch parat - gern gewürzt mit einem "GaLiGrü" ("Ganz liebe Grüße"). Aber Vorsicht: Ohne den "übertriebenen pinken Blush" verlässt Lukas nicht das Haus! Sein perfekter Samstagabend? "Extravagant gestylt", die Superman-Locke sitzt, mit Freund:innen in einer schicken Bar die Nacht durchtanzen.

Es gibt niemals zu viel pinken Blush! Lukas

Lukas' Zukunft ist offen: "Catch me on the international runways!" Wohin Lukas' Reise geht, ist noch offen - und das ist gut so! Auch wenn er genau weiß, was er liebt, ist die Zukunft für den 21-Jährigen ein unbeschriebenes Blatt. Wo er sich in fünf Jahren sieht? Lukas zuckt mit den Schultern. "Ich habe ehrlich gesagt keinen Schimmer, wohin mich das Leben treiben wird", gesteht er. Aber genau das macht für den Pulheimer den Reiz aus: "Im Hier und Jetzt leben, ohne zu viel Zeit mit Eventualitäten zu verschwenden, but catch me on the international runways!" Eins ist sicher: Lukas bringt schon jetzt frischen Wind in die Modelwelt und wird bei GNTM 2026 für Furore sorgen. Die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" siehst du immer mittwochs (Männer) und donnerstags (Frauen) um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.