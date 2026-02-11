Die neue Staffel "Germany’s Next Topmodel" ist endlich gestartet. Die Castings sind gerade in vollem Gange. Mit dabei sind 2026 viele verschiedene Model-Typen. Auch einige Best Ager versuchen wieder ihr Glück. Einer von ihnen sorgt im Backstage-Bereich aber für besonders viel Aufmerksamkeit.

Jean Paul Gaultier checkt die Models ab

Bereits zu Beginn der ersten Episode der 21. Staffel schleicht sich kein Geringerer als Mode-Designer Jean Paul Gaultier höchstpersönlich in den Backstage-Bereich und nimmt die diesjährigen Kandidaten ganz genau unter die Lupe. "Meine geheime Mission war es, selbst backstage zu gehen und so zu tun, als wäre ich ein Model”, erzählt er im Interview.

Für seine Mission hat er sich ein möglichst unauffälliges Outfit ausgesucht. Bekleidet mit schwarzer Cap, Sonnenbrille, dunkelgrünem Hoodie und schwarzer Hose mischt er sich als Raoul unter die Kandidaten und quatscht mit ihnen über das Casting. Obwohl einige Models schnell Verdacht schöpfen und meinen, Jean Paul Gaultier zu erkennen, versichert der 73-Jährige: "Ich sehe ihm nur ähnlich!”

Doch Gaultiers Tarnung fliegt schnell auf. Er wird aufgefordert, vor dem Spiegel im Backstage-Bereich zu walken und erntet für seine Performance tosenden Applaus. Die Kandidaten sind begeistert. "Jean-Paul Gaultier ist so ein großer Name in der Industrie. Deswegen war es schon eine Ehre, jetzt einfach im selben Raum mit ihm sein zu dürfen”, schwärmt Julian.