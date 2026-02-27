"Gehst du ins Nagelstudio?" "Wunderschöne Füße": Heidi vergleicht Kandidat mit ihrem Mann Aktualisiert: Vor 33 Minuten von Anna-Maria Hock Beim Boat-Shooting in Folge 5 offenbart Heidi Klum private Details ihres Ehemanns. Bild: ProSieben / Daniel Graf

Seit 2018 gehen Heidi Klum und Tom Kaulitz zusammen durchs Leben. Auf Instagram zeigt die Model-Chefin immer wieder, wie glücklich sie nach all den Jahren noch mit ihrem Mann ist. Auch in der neuen GNTM-Folge kommt Heidi aus dem Schwärmen nicht heraus und verrät: Das schätzt sie besonders an ihrem Tom!

In Folge 5 wird es bei GNTM heiß: Bei einer Spree-Rundfahrt müssen die Male Models beweisen, was in ihnen steckt. Dabei tragen sie Bademode, posieren barfuß mit Sonnenbrillen, Rettungsringen und Büchern, um 50s-Urlaubsflair aufkommen zu lassen. Heidi Klum schaut bei Luis ganz genau auf die Füße. "Was mir auffällt, ist, dass du sehr schöne, gepflegte Füße und schöne, gepflegte Hände hast! Machst du das selber oder gehst du ins Nagelstudio?", fragt sie den 24-Jährigen. "Ich mache das selber", erwidert Luis.

Körperpflege ist für Heidi Klum ein Muss Wie wichtig Heidi Körperpflege bei Männern ist, macht sie daraufhin mit folgenden Worten deutlich. "Das find’ ich gut! Mein Mann hat auch ganz wunderschöne Füße und wunderschöne Hände", schwärmt sie von ihrem Ehemann Tom. Heidi lege bei Männern sehr viel Wert auf Körperpflege. "Das ist aber auch eklig, wenn du da so eklige Finger- und Fußnägel hast", führt sie weiter aus.

Intime Einblicke in ihre Ehe Heidi Klum und Tom Kaulitz feierten erst kürzlich ihren siebten Hochzeitstag. Bild: Imago Images / ZUMA Press Wire

Dass Heidi so offen über ihre Liebe zum Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz spricht, ist keine Seltenheit. Auch Tom gewährt in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" immer mal wieder Einblicke in seine Ehe. Zuletzt schwärmte er in einer Folge vom diesjährigen Valentinstag. Tom habe sich mit Heidi "einen schönen Tag gemacht”. Die beiden haben "Weinchen getrunken, Filme geguckt - und ein paar andere Sachen noch gemacht im Bett", verriet er.

