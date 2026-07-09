Vier Söhne Baby-Glück mit 49 Jahren: Ex-"Grey's Anatomy"-Star Melissa George ist erneut Mutter geworden Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lars-Ole Grap Die Schauspielerin Melissa George ist kürzlich wieder Mutter geworden. Bild: picture alliance / SIPA | LAURENT BENHAMOU

Melissa George hat ihr viertes Kind zur Welt gebracht. Der Ex-"Grey's Anatomy"-Star teilte die Neuigkeit am vergangenen Sonntag über einen gemeinsamen Instagram-Beitrag mit der früheren "Vogue Australia"-Chefredakteurin Kirstie Clements.

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Auf Instagram: Melissa George zeigt erstmals ihren neugeborenen Sohn George, die durch Rollen in Serien wie "Grey's Anatomy" sowie in "Alias" internationale Bekanntheit erlangte, hatte ihre Figur der Sadie Harris seinerzeit selbst aus der Serie herausgeschrieben - ihr Ausstieg sei eine eigene Entscheidung gewesen, betonte sie damals, und keineswegs auf Produktionsinterna zurückzuführen. Auch nach ihrer Zeit im Seattle Grace Hospital blieb sie der Schauspielerei treu. Mit der Geburt ihres vierten Sohnes beginnt für sie jetzt ein neues, sehr persönliches Kapitel. Auf den Fotos der Karussell-Reihe auf Instagram ist der Ex-"Grey's Anatomy"-Star Melissa George beim Stillen des neugeborenen Sohnes zu sehen, dazwischen Impressionen einer Reise durch die südfranzösische Provinz. Ihre langjährige Freundin Kirstie Clements beschreibt auf Social Media den turbulenten Übergang vom Kreißsaal in den Sommer in der Bildunterschrift so: Es sei direkt aus dem Kreißsaal in eine Pariser Hitzewelle gegangen - mit Baby im Schlepptau eine echte Herausforderung -, ehe eine ausgedehnte Autoreise durch die Provence und an die Côte d'Azur gefolgt sei. George teilte die Aufnahmen später auch auf ihrem eigenen Profil. Für die Schauspielerin ist es bereits das vierte Kind und wieder ein Junge. Sie ist Mutter der beiden Söhne Raphael und Solal, die sie mit ihrem Ex-Partner Jean David Blanc hat, sowie des zweijährigen Lyor. Wer der Vater ihres jüngsten Sohnes ist, hat sie bislang nicht öffentlich gemacht. Auch zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus äußerte sich die Schauspielerin nicht.

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