Ende einer Ära
Doppelter Ausstieg: Kim Raver und Kevin McKidd verlassen "Grey's Anatomy"
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Mit dem Finale der 22. Staffel "Grey's Anatomy" steht ein bedeutender Einschnitt bevor: Kim Raver und Kevin McKidd verabschieden sich als Teddy Altman und Owen Hunt nach rund anderthalb Jahrzehnten aus der langlebigen Krankenhaus-Serie.
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Wie das Magazin "Variety" und weitere Hollywood-Branchen-Dienste berichten, werden Kim Raver und Kevin McKidd nach der 22. Staffel nicht mehr Teil von "Grey's Anatomy" sein. Das Staffelfinale läuft am 7. Mai 2026 auf ABC und markiert ihren vorerst letzten Auftritt. "Auch wenn ihre Geschichte zu Ende geht, ist dies niemals ein endgültiger Abschied", sagt Showrunnerin Meg Marinis und lässt damit die Tür für ein mögliches Wiedersehen offen. Außerdem beschreibt sie beide als "geschätzte Mitglieder" der Grey's-Familie.
Auch Serienerfinderin Shonda Rhimes würdigt die beiden Darsteller und ihre Figuren: "Kevin und Kim bringen außergewöhnliches Talent, Nuancen und Herz in ihre Rollen als Owen und Teddy ein." Weiter betont sie: "Ihre Beiträge hinterlassen einen unauslöschlichen Eindruck bei 'Grey's Anatomy', sowohl vor als auch hinter der Kamera."
Zwei prägende Figuren verlassen die Serie
Seit der 5. Staffel 2008 gehört Kevin McKidd und zur Stammbesetzung von "Grey's Anatomy" - insgesamt 18 Staffeln. Neben seiner Rolle als Trauma-Chirurg und Kriegsveteran Owen Hunt führte er in 48 Episoden Regie, darunter auch beim bereits abgedrehten Staffelfinale.
2009, ein Jahr nach McKidds Einstieg, stieß Kim Raver als Herz-Thorax-Chirurgin Dr. Theodora "Teddy" Altman in einer wiederkehrenden Gastrolle zum Cast. Jedoch wurde sie im Laufe von Staffel 6 zur festen Hauptdarstellerin befördert. Nach drei Staffeln verließ Raver die Serie vorübergehend, kehrte 2017 in Staffel 14 kurzzeitig zurück und gehört seit Staffel 15 im Jahr 2018 wieder dauerhaft zum Ensemble. Insgesamt stand sie über zwölf Staffeln hinweg für "Grey's Anatomy" vor der Kamera und führte bei drei Episoden Regie. Wie das Portal "Deadline" berichtet, wurden sie und ihr Co-Star bereits vor mehr als einem Monat über ihren bevorstehenden Ausstieg informiert.
Eine der großen "Grey's Anatomy"-Liebesgeschichten
Owen Hunt und Teddy Altman kennen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit beim Militär. Zunächst verbindet sie eine enge Freundschaft, doch unausgesprochene Gefühle prägen ihre Beziehung über viele Staffeln hinweg. Daraus entsteht eine wechselhafte On-off-Beziehung mit mehreren Trennungen und erneuten Annäherungen.
Als Teddy in Staffel 14 zurückkehrt, werden die beiden ein Paar, heiraten in Staffel 18 und bekommen zwei Kinder. Zu Beginn der aktuellen Staffel lassen sie sich aber scheiden. Tatsächlich deutet die jüngste Entwicklung jedoch auf ein Happy End hin, da sich Teddy und Owen wieder annähern.
Emotionale Abschiedsworte des TV-Paars
Kevin McKidd beschreibt die ABC-Arztserie als prägende Erfahrung: "'Grey's Anatomy' war ein riesiger Lebensabschnitt für mich, sowohl kreativ als auch persönlich." Zugleich richtet er den Blick nach vorn und ergänzt, er freue sich darauf, "zu sehen, wie es weitergeht". Er wolle "neue Projekte aufbauen, neue Geschichten erzählen" und das Gelernte "in die nächste Phase" seiner Karriere mitnehmen.
Kim Raver äußert sich ebenfalls bewegt über ihren Abschied. Die Rolle der Teddy Altman werde "immer einen besonderen und wichtigen Platz in meinem Herzen einnehmen". Besonders hebt sie die Verbindung zu Fans und Team hervor: "An die Fans - eure unerschütterliche Hingabe und Unterstützung sind der Grund, warum diese Serie nach wie vor so stark ist."
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