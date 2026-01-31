Protest gegen ICE: Dreharbeiten von "Grey's Anatomy" unterbrochen

Teil der Crew schließt sich Protesten an "Grey's Anatomy"-Dreh unterbrochen: Viele Stars wollen gegen Trumps ICE-Politik demonstrieren Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von spot on news Machen aus Protest eine Drehpause: Die Stars von "Grey's Anatomy". Bild: ProSieben

Die Dreharbeiten zur erfolgreichen ABC-Serie "Grey's Anatomy" werden am Freitag eingestellt. Hintergrund ist ein landesweiter Protesttag gegen die US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE. Teile der Crew wollen sich den Demonstrationen anschließen.

Am Freitag ruht die Produktion der erfolgreichen Krankenhausserie "Grey's Anatomy". Der Grund ist ein landesweiter Protesttag gegen die US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE, wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet. Einige Mitglieder von Cast und Crew planen, sich an den Demonstrationen zu beteiligen - und die Produzenten der ABC-Serie entschieden sich daraufhin, die Dreharbeiten für einen Tag auszusetzen. Bereits am Samstag sollen die Arbeiten am Set wie geplant fortgesetzt werden. Der sogenannte "National Shutdown" wurde von Studentengruppen der University of Minnesota organisiert. Die Proteste richten sich gegen Aktionen der Einwanderungsbehörde ICE sowie der Grenzschutzbehörde CBP.