Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Anna-Maria Hock Eric Dane ist im Alter von 53 Jahren gestorben.

Unzählige "Grey's Anatomy"-Fans auf der ganzen Welt sind in tiefer Trauer, seit Darsteller Eric Dane am 19. Februar gestorben ist. Auf Social Media gedenken viele User:innen des Schauspielers. Auch in der neuesten "Grey's Anatomy"-Folge wird der Serienstar in seiner Rolle Dr. Mark Sloan gewürdigt.

Denkwürdige Video-Montage Der Schmerz sitzt bei vielen "Grey's Anatomy"-Fans tief. Am 19. Februar starb der Mark-Sloan-Darsteller alias McSexy an den Folgen der Nervenkrankheit ALS. Er wurde nur 53 Jahre alt und hinterlässt seine Frau Rebecca Gayheart und seine beiden Töchter Billie und Georgia. Eine Woche nach seinem Tod wurde Eric nun in der Krankenhaus-Serie "Grey's Anatomy" mit einer 60-sekündigen Videomontage geehrt. Der Clip zeigt die denkwürdigsten und emotionalsten Szenen seiner Rolle Dr. Mark Sloan. Er spielte von 2006 bis 2012 in der Serie mit, bevor er den Serientod starb. Für viele Zuschauer:innen war bereits sein dramatischer Serientod ein großer Schock. Einige entschieden sich sogar dazu, die Serie danach nicht mehr weiterzuschauen. Die Videomontage wurde mit einem Cover des Songs "Chasing Cars" unterlegt. Das Cover des Snow-Patrol-Songs stammt von Tommee Profitt und Fleurie. Es war im Staffelfinale der zweiten "Grey's Anatomy"-Season erstmals zu hören.

Seine schönsten "Grey's"-Momente Im Clip sind zahlreiche Szenen zu sehen, an die sich wahre "Grey's Anatomy"-Fans bis heute erinnern - darunter die Hotelzimmer-Szene, die das Ehe-Aus von Dr. Derek Shepherd (Patrick Dempsey) und Dr. Addison Montgomery (Kate Walsh) besiegelt. Auch die Fahrstuhl-Szene, in der Mark zwischen Dereks Ex und seiner neuen Partnerin steht, ist in dem Video zu sehen. Ein weiteres Highlight ist der Moment, als er Dr. Callie Torres (Sara Ramirez) zum Traualter begleitet. Auch die Szenen, in denen er Vater wird, sind in dem Video verewigt. Eine Sequenz sorgt jedoch für besonders viel Aufmerksamkeit. Mark spricht in der Szene kurz vor seinem Serientod mit Dr. Jackson Avery (Jesse Williams). Darin sagt er: "Wenn du jemanden liebst, sag es ihm. Auch wenn du Angst hast, dass es nicht das Richtige ist. Auch wenn du Angst hast, dass es Probleme verursacht. Auch wenn du Angst hast, dass es dein ganzes Leben niederbrennt. Du sagst es. Und du sagst es laut." Die Montage endet mit einer Szene, in der Eric in der Pandemie-Staffel für einen Gastauftritt zurückkehrt. Dr. Meredith Grey (Ellen Pompeo) liegt damals im Koma und Mark Sloan erscheint ihr im Traum. Am Strand fordert er sie dazu auf weiterzuleben. "Verschwende keine einzige Minute", sagt er ihr. Der Clip wurde auch auf dem Instagram-Kanal der Serie geteilt. "In liebevoller Erinnerung an Eric Dane", heißt es in der Bildunterschrift.