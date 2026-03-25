In der Serie kurz ein Paar
Ist diese "Grey's Anatomy"-Romanze tatsächlich Realität geworden?
Aktualisiert:von C3 Newsroom
In der Krankenhausserie "Grey's Anatomy" hatten die Figuren Dr. Amelia Shepherd und Dr. Kai Bartley eine kurze Beziehung. Nun sind sich die Stars Caterina Scorsone und E.R. Fightmaster offenbar auch abseits der Kamera nähergekommen.
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"Grey's Anatomy"-Stars bestätigen offenbar Beziehungsgerüchte
Caterina Scorsone und E.R. Fightmaster, die beiden "Grey's Anatomy"-Stars, sind nach ihrer kurzen Romanze in der erfolgreichen Krankenhausserie offensichtlich auch privat ein Paar. Hand in Hand wurden die beiden Schauspielstars nach einem Lokalbesuch in Los Angeles fotografiert, wie das Portal "E!News" berichtet.
Ihre Figuren hatten 2022 eine kurze Beziehung bei "Grey’s Anatomy", bevor Dr. Bartley die Serie wieder verließ. Auch danach sollen die beiden befreundet geblieben sein. Seit rund einem Jahr gab es US-Medienberichten zufolge Spekulationen, ob sie auch im echten Leben ein Paar seien. Jetzt sieht es danach aus, dass sich diese Gerüchte bestätigt haben.
Erste nicht-binäre Figur bei "Grey's Anatomy"
E.R. Fightmaster war die erste nicht-binäre Figur in der Serie "Grey’s Anatomy" und spielte in der Rolle von Dr. Kai Bartley ein Mitglied des Forschungsteams in Minnesota. E.R. identifiziert sich selbst auch als nicht-binär.
Mitte März nahm das Schauspiel-Duo auch bei einer Oscar-Party von Elton John in Los Angeles teil. Caterina Scorsone hat aus ihrer Beziehung mit dem Musiker Rob Giles drei Kinder. Nach zehnjähriger Ehe gab das Paar 2020 seine Trennung bekannt.
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