Die Macherin packt aus Serien-Schöpferin Shonda Rhimes verrät: So entstand "Grey's Anatomy" Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von Buzzwoo Shonda Rhimes nimmt eine Auszeichnung entgegen - mit "Grey’s Anatomy" schrieb sie TV-Geschichte. Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Sie hatte zuvor nie fürs Fernsehen geschrieben und schuf trotzdem einen der größten Serienhits der Welt. Shonda Rhimes spricht über die überraschende Entstehung von "Grey’s Anatomy".

Serienmacherin Shonda Rhimes hat verraten, wie ihr weltweiter TV-Erfolg "Grey's Anatomy" tatsächlich entstanden ist. Im Podcast "Stockton Street" von Serena Williams und Venus Williams erzählte sie, dass ein einschneidendes Ereignis ihr Leben veränderte.

Dieser Schicksalsschlag veränderte alles Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA begann Rhimes, ihr Leben zu überdenken. "Ich sagte mir: 'Wenn mein Leben morgen enden würde, was würde ich bereuen, nicht getan zu haben?' Und die Antwort war, Mutter zu sein", erzählte die 56-Jährige. Neun Monate und zwei Tage nach dem 11. September adoptierte sie ihre älteste Tochter Harper, die heute 23 Jahre alt ist.

Shonda Rhimes mit ihrer Tochter Harper Rhimes (v.l.) bei einem "Grey's Anatomy"-Event in Jahr 2017 in Los Angeles. Bild: picture alliance / Newscom

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Die Idee entstand vor dem Fernseher Die neue Rolle als Mutter veränderte auch ihren Alltag. "Es war unglaublich. Aber es bedeutete auch, dass ich nie wieder das Haus verließ. Wenn man ein Baby hat, will man nirgendwo hingehen. Man will zu Hause sein", so Rhimes. In dieser Zeit verbrachte sie viel Zeit vor dem Fernseher und war vom Programm enttäuscht. "Ich dachte: 'Ich sehe nichts im Fernsehen, was ich wirklich sehen will.' Und deshalb war 'Grey's Anatomy' buchstäblich eine Show, die ich schrieb, weil ich diese Show sehen wollte", erklärte sie.

Erfolg ohne TV-Erfahrung Bemerkenswert: Rhimes hatte zuvor noch nie fürs Fernsehen geschrieben und lernte vieles erst während der Arbeit an der Serie. "Es gab viele Dinge, die ich ausprobiert habe. Es gab viele Dinge, von denen ich nicht wusste, ob sie funktionieren würden. Und das Tolle war, dass das Ding in meinem Kopf genau das war, was das Publikum wirklich sehen wollte", sagte sie. Heute läuft "Grey’s Anatomy" bereits in der 22. Staffel und gilt als das am längsten laufende Medizin-Drama der TV-Geschichte. Seit dem Start 2005 wurde die Serie 38-mal für einen Emmy nominiert.