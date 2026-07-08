Vier Söhne
Spätes Glück mit 49 Jahren: Ex-"Grey's Anatomy"-Star Melissa George ist erneut Mutter geworden
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Melissa George hat ihr viertes Kind zur Welt gebracht. Der Ex-"Grey's Anatomy"-Star teilte die Neuigkeit am vergangenen Sonntag über einen gemeinsamen Instagram-Beitrag mit der früheren "Vogue Australia"-Chefredakteurin Kirstie Clements.
Was passiert im Grey Sloan Memorial Hospital?
Auf Instagram: Melissa George zeigt erstmals ihren neugeborenen Sohn
George, die durch Rollen in Serien wie "Grey's Anatomy" sowie in "Alias" internationale Bekanntheit erlangte, hatte ihre Figur der Sadie Harris seinerzeit selbst aus der Serie herausgeschrieben - ihr Ausstieg sei eine eigene Entscheidung gewesen, betonte sie damals, und keineswegs auf Produktionsinterna zurückzuführen. Auch nach ihrer Zeit im Seattle Grace Hospital blieb sie der Schauspielerei treu.
Mit der Geburt ihres vierten Sohnes beginnt für sie jetzt ein neues, sehr persönliches Kapitel. Auf den Fotos der Karussell-Reihe auf Instagram ist der Ex-"Grey's Anatomy"-Star Melissa George beim Stillen des neugeborenen Sohnes zu sehen, dazwischen Impressionen einer Reise durch die südfranzösische Provinz. Ihre langjährige Freundin Kirstie Clements beschreibt auf Social Media den turbulenten Übergang vom Kreißsaal in den Sommer in der Bildunterschrift so: Es sei direkt aus dem Kreißsaal in eine Pariser Hitzewelle gegangen - mit Baby im Schlepptau eine echte Herausforderung -, ehe eine ausgedehnte Autoreise durch die Provence und an die Côte d'Azur gefolgt sei. George teilte die Aufnahmen später auch auf ihrem eigenen Profil.
Für die Schauspielerin ist es bereits das vierte Kind und wieder ein Junge. Sie ist Mutter der beiden Söhne Raphael und Solal, die sie mit ihrem Ex-Partner Jean David Blanc hat, sowie des zweijährigen Lyor. Wer der Vater ihres jüngsten Sohnes ist, hat sie bislang nicht öffentlich gemacht. Auch zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus äußerte sich die Schauspielerin nicht.
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Ex-"Grey's Anatomy"-Star Melissa George: Klare Worte zu Feminismus und Familie
Bereits ihre dritte Schwangerschaft hatte Melissa George weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten, ehe sie die Geburt von Lyor im März 2024 mit einem Foto des Fußes ihres Babys verkündete. Damals schrieb sie, ihr kleiner Mann sei willkommen auf der Welt, die Liebe kenne kein Ende, und sie könne selbst kaum glauben, nun Mutter von drei Söhnen zu sein.
Im Juni diesen Jahres, noch vor der Geburt ihres vierten Kindes, hatte George in einem Gespräch mit dem australischen Magazin "Stellar" bereits Einblicke in ihre Haltung zur Mutterschaft und zu Geschlechterrollen gegeben. Sie sei nie eine Feministin im klassischen Sinne gewesen, erklärte sie dort. Sie kämpfe nicht dafür, sondern trete einfach als selbstbewusste Frau auf - das spreche für sich. Mit Männern wolle sie ohnehin nicht konkurrieren, denn diese seien großartig und sollten ihr Ding machen, während sie ihres mache.
Weiter führte sie aus, sie handle nicht aus Konkurrenzdenken, sondern aus Liebe heraus. Ihren Söhnen wolle sie gute Erinnerungen an eine weibliche Bezugsperson mitgeben, sie wolle, dass ihre Kinder satt und gut versorgt aufwachsen und sowohl Frauen als auch Männer respektierten. Zugleich versuche sie, die Grenzen zwischen den Geschlechterrollen für ihre Kinder bewusst zu verwischen. Wolle sich ein Mann mit ihr messen, sei ihre Reaktion gelassen: Er könne es gerne versuchen, gewinnen werde er ohnehin nicht.
In demselben Gespräch berichtete die in Frankreich lebende Schauspielerin auch von einem Besuch ihrer Mutter während Dreharbeiten zu einem Fernsehprojekt in Australien. Ihre Mutter habe sie kurz nach der Geburt von Lyor besucht und dadurch auch ihren Enkel kennengelernt, erzählt George. Es sei für sie eine willkommene Verschnaufpause gewesen - und gleichzeitig eine Gelegenheit, wieder das zu tun, was sie am besten könne. Sie stehe gerne am Set, erzähle gerne Geschichten und sei gerne gut in ihrem Job. Genauso gerne sei sie aber auch eine gute Mutter.
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